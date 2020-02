Hunderte wollen den Kunsthaus-Neubau sehen

Im Tram zum Kunsthaus hinauf hustet eine Frau. Eine zweite, die vor der Hustenden sitzt, steht fluchtartig auf und setzt sich ein paar Reihen weiter vorne wieder hin. Vorhin, am Kiosk, hat der Verkäufer einen Mundschutz getragen, die Kunden haben ihn deswegen ausgelacht.

Es ist Tag eins, seit der Bund Veranstaltungen mit über 1000 Leuten verboten hat. Der Tag der offenen Tür im Kunsthaus aber findet statt, die Behörden haben ihren Segen gegeben. Zwar lockt der Anlass, der jedes Jahr stattfindet, jeweils mehrere tausend Besucher an, aber die seien ja nicht alle gleichzeitig vor Ort und schon gar nicht im selben Saal, hat Mediensprecherin Kristin Steiner am Freitag gesagt, am Tag, als das Verbot kam. Die Frage sei vielmehr: Kommen die Besucher trotzdem?

«Wer sich interessiert, der kommt»

Eine Viertelstunde, bevor das Kunsthaus seine Türen öffnet, stehen vielleicht hundert Menschen vor dem Eingang. Wen man auch fragt: Angst vor dem Virus hat niemand. Ein älterer Herr berichtet von einer Bekannten, die erstaunt gefragt habe: «Was, du gehst da hin?» Er selbst habe keine Bedenken. «Mir scheint, dass die Angst etwas aus dem Ruder läuft. Man darf sich ja kaum mehr räuspern.» Eine junge Besucherin ist zuversichtlich, dass «schon nichts passiert – und wenn es sein muss, muss es halt sein.» Eine ältere Dame sagt: «Entweder man interessiert sich für Kunst oder nicht. Wer sich interessiert, kommt sowieso.»

So kommt der Kunsthaus-Neubau bei den Besuchern an:

Video: Tamedia

Und die Leute kommen zu Hunderten. Es gibt ja auch zwei faszinierende Attraktionen, die sich viele nicht entgehen lassen wollen. Da ist zum einen der Neubau, der an diesem Tag für fünf Stunden geöffnet ist. Noch ist er eine Baustelle, aber die Eingangshalle und die Treppe ins erste Geschoss sind schon fast fertig. Viele Interessierte sind vor allem deswegen hier, es ist das erste Mal, dass der Bau für ein grösseres Publikum offen ist. Es dauert nicht lang, bis sich eine Schlange vor dem Eingang bildet – oder besser gesagt: vor der Lieferanteneinfahrt, durch welche die Neugierigen das Gebäude betreten dürfen. Kurz fragt man sich, ob das nicht gefährlich ist, aber es sind ja keine tausend Menschen, die warten, nur ein paar Dutzend.

Achtung, Baustelle

Über den Grund für die Schlange muss man dann doch schmunzeln. Es liegt nämlich nämlich auch am Gesundheitsschutz. Aber nicht wegen des Virus, sondern weil das Haus noch im Bau ist. Jede Besucherin und jeder Besucher muss per Unterschrift bestätigen, es sei ihm bewusst, dass er eine Baustelle betritt. Und dass das Kunsthaus nicht haftet, falls jemand über eine Abschrankung fällt. Ein netter junger Mann erklärt das jedem, der an seinen Tisch tritt, mit professioneller Geduld und strahlendem Lächeln. Nur als ihm zwei junge Italienerinnen, die im Tessin Architektur studieren, gegenüberstehen, erstarrt er für einen Sekundenbruchteil, bevor er den beiden freundlich einen schönen Tag wünscht.

Jeder Besucher muss per Unterschrift bestätigen, dass ihm klar ist, dass er eine Baustelle betritt. (Bilder: Boris Müller)

Kaum tritt man in die Eingangshalle des Neubaus, den Stararchitekt David Chipperfield entworfen hat, ist die Welt da draussen nicht mehr so wichtig. Die Halle ist grandios mit ihrem Marmorboden, den grossen, unterbrochenen Fensterflächen und den filigranen Messing-Strukturen. Noch steht Baumaterial herum, Kabel hängen aus Löchern, in der Wandverkleidung fehlen einzelne Elemente, und über alles hat sich ein feiner Staubfilm gelegt. Aber all das trübt den Eindruck wenig, den diese lichte, hohe, offene Eingangshalle erweckt. «Wunderbar», findet ein Besucher, der sich selbst als Skeptiker outet. «Aussen gefällt mir der Bau nicht so, aber im Innern ist er wirklich gelungen.»

Faszinierender Eliasson

Zurück in den Altbau, der ebenfalls gut besucht ist. Die aktuelle Schau von Olafur Eliasson ist ohnehin ein Publikumsrenner. An diesem Tag, an dem der Eintritt frei ist, strömen die Menschen in Scharen zu seinen Installationen. Vor dem Eingang küssen sich zwei Frauen in die Luft, vielleicht wegen des Virus, vielleicht machen sie das immer so, wer weiss das schon. Und wer will jetzt gerade darüber nachdenken.

Dann tritt man durch einen doppelten Vorhang in die Welt des Olafur Eliasson, nein, man taucht buchstäblich darin ein. Es erwarten einen Lichtspiele, dann eine Art Fischauge, durch das die Besucher den Heimplatz verzerrt und auf dem Kopf stehend sehen. Eine Installation, die Kinder und Erwachsene gleichermassen fasziniert, dabei kommt der Höhepunkt erst. Der ist schwer zu beschreiben. Ein dunkler Raum, an der Decke mäandern beleuchtete Nebelschwaden, es sieht als betrachte man von unten eine aufgewühlte, glühende Wasserfläche.

«Symbiotic seeing» heisst der Höhepunkt der Schau von Olafur Eliasson. Das Werk hat der Künstler für Zürich designt. (Bild: Boris Müller)

Von Zeit zu Zeit zischen die Nebelerzeuger, pusten neue Schwaden in den Raum, die neue Effekte erzeugen. Man würde am liebsten Stunden hier drin bleiben und alles draussen vergessen.

Eine Art Flucht – na und?

Anfang Februar hat die NZZ zu Eliassons Kunst maliziös gefragt: «Sind seine Gefühlsbäder mehr als Fluchten für Eskapisten?» Man ist versucht zurückzufragen: Selbst wenn sie es nicht wären, was wäre an Tagen wie diesen falsch daran? Er sei völlig verzaubert, «geflasht», sagt ein junger Mann am Ausgang, nein, mit der Journalistin reden will er nicht, das geht jetzt nicht. Er will noch ein wenig in seiner Versunkenheit verharren.

Dann verlässt man das Kunsthaus. Sieht eine Familie, der Vater Asiate, alle tragen Mundschutz. Eine Passantin niest. Und man zuckt unwillkürlich zusammen.

Das Kunsthaus ist heute Samstag, 29. Februar noch bis 20 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.