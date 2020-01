Kapo Zürich parodiert Fischer Bettwarenfabrik

Das Video war eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt: Ein Kantonspolizist steht im weissen Kittel in einem Labor und sagt: «Da werden Beweismittel und Spuren von toten Leuten gesichert und ausgewertet.» Im Raum, in dem sonst Gegenüberstellungen stattfinden, sagt der Polizist, der sich im Video «Zürcher von der Kantonspolizei Zürich» nennt: «Da können Sie den Täter Ihrer Straftat aussuchen und zuschauen, wie er abgeführt wird. Den Zeitpunkt der Gegenüberstellung können Sie auf Wunsch selber bestimmen» – eine problematische Szene in dem satirischen Beitrag: Im Hintergrund stehen vier Männer in Zivil mit Nummernschildern in den Händen. Der abgeführte «Täter» wird als Mensch mit Behinderung dargestellt.

Nicht die erste Parodie

Das Video wurde anlässlich der Pensionierung eines Kollegen produziert, wie es bei der Medienstelle der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage heisst. Der Film sei schon etwa fünf Jahre alt und in der freien Zeit produziert worden. Es ist eine Verballhornung des Werbevideos der Fischer Bettwarenfabrik in Au, Wädenswil. Das Video produzierte Firmeninhaber Ernst Fischer Anfang der 2000er-Jahre in drei Stunden. Es lief zuerst lange auf dem Lokalsender TeleZüri, heute ist es längst zum Kultvideo geworden. Wieso es erst jetzt auf Social Media kursiert, ist nicht bekannt.

In der Vergangenheit haben auch andere öffentliche Organisationen Parodien auf das Fischer-Video produziert, zum Beispiel die Feuerwehr in Weinfelden im Jahr 2017 und zwei Bähnler der SBB im Jahr 2018.