Letzter Rechtsstreit im Fall Stefanini beigelegt

Es war wie ein Plot aus einem Film: Der Präsident einer Stiftung mit Kunstsammlung und Immobilienimperium ist zunehmend angeschlagen, und seine Kinder sollen erben. Das passt den Stiftungsräten nicht, deshalb ändern sie flugs die Urkunde ab. Es kommt zum Streit.

Nun dürfte der jahrelange Zwist um die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) des Winterthurer Milliardärs Bruno Stefanini aber endgültig besiegelt sein. Der Zürcher Staatsanwalt Martin Wyss hat seine Berufung gegen ein Urteil des Winterthurer Bezirksgericht zurückgezogen, wie er auf Anfrage bestätigt. Das Gericht hat im vergangenen Oktober zwei ehemalige Stiftungsräte vom Vorwurf der Urkundenfälschung freigesprochen. Dieses Urteil dürfte in den kommenden Tagen nun rechtskräftig werden.

Kampf um grosse Macht

Die beiden Männer waren 2014 massgeblich am Ursprung des langjährigen Rechtsstreits beteiligt. Zusammen mit anderen Stiftungsräten und dem SKKG-Präsidenten Bruno Stefanini beschlossen sie, die Stiftungsurkunde abzuändern. Diese hielt fest, dass die Macht der Stiftung an die Kinder von Bruno Stefanini übergehen soll, wenn er einst nicht mehr entscheidungsfähig sein sollte. Und diese Macht ist nicht unbedeutend, denn die SKKG besitzt nicht nur eine der bedeutendsten Schweizer Sammlungen von Kunst und Alltagsgegenständen, sondern auch ein Immobilienimperium von 1800 Wohnungen in 380 Liegenschaften. Der Sohn eines italienischen Einwanderers hatte als Student von seinem Vater ein Haus geschenkt bekommen und das Geld so angelegt, dass er 15 Jahre später bereits Millionär war.

2014, just in der Zeit, als die Stiftungsräte die Urkunde abändern wollten, verschlechterte sich Stefaninis Gesundheitszustand. Gegen die Änderung wehrten sich Tochter und Sohn des Patrons. Der Rechtsstreit führte bis ans Bundesgericht, das schliesslich im Sommer 2018 entschied, dass die Änderung der Urkunde nicht rechtens ist und die Macht deshalb an die Kinder übergehen soll. Zwischenzeitlich kämpften beide Seiten mit harten Bandagen und beschuldigten sich gegenseitig öffentlich in verschiedenen Medien. Auch strafrechtlich gingen sie gegeneinander vor. Die ehemaligen Stiftungsräte zeigten die Tochter wegen Nötigung an – das Verfahren wurde kürzlich von der Staatsanwaltschaft nicht anhand genommen –, und die Kinder erstatteten Anzeige wegen Urkundenfälschung.

Liegenschaften werden saniert

Doch nun mit dem jüngsten Entscheid des Zürcher Staatsanwalts sind sämtliche laufenden Rechtsverfahren beendet. Der Ausgang hat für beide Seiten eine positive Komponente. Die ehemaligen Stiftungsräte entgehen einer bedingten Geldstrafe, die der Staatsanwalt gefordert hatte, und Stefaninis Kinder können sich endgültig auf die SKKG konzentrieren. Viele der Liegenschaften sollen saniert werden, und die über 30'000 Objekte, die Stefanini in der SKKG gesammelt hatte, werden inventarisiert. Neben Werken von Anker oder Hodler umfasst die Sammlung Alltagsgegenstände von historischen Persönlichkeiten wie Napoleon oder Churchill. Stefanini erwarb zudem Tausende Objekte von zweifelhaftem Wert.

Wie viel der leidenschaftliche Sammler von dem jahrelangen Streit um seine Nachfolge mitbekommen hat, ist umstritten. Zuletzt war sein Gesundheitszustand sehr schlecht. Im Dezember 2018 ist Bruno Stefanini in Winterthur gestorben.