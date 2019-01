Video zeigt Kollision zwischen S-Bahn und Auto

An einem Bahnübergang in Uster ist kurz nach 15 Uhr eine S-Bahn mit einem Auto zusammengestossen. Der Unfall passierte in der Nähe des Bahnhofs Uster. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage hiess.

Ob es sich bei der Person um den Lenker des Autos handelt, war bei der Polizei noch nicht zu erfahren. Auch Angaben zum Unfallhergang gibt es noch keine.

Der Bahnverkehr zwischen Uster und Wetzikon ist unterbrochen, wie die SBB mitteilt. Pendler müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

(ij/SDA)