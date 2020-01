Pollen statt Schnee – bereits blüht die Hasel

«Im Januar, im Januar, isch alles stieff und starr», kalauerte Emil. Seine Bauernregel ist Volksgut geworden – doch das war 1970. Diesen Winter gabs im Flachland noch nie Schnee, und ein richtiger Kälteeinbruch ist nicht absehbar. In Zürich bedienen viele Restaurants über Mittag ihre Gäste auch im Freien, und diese geniessen das Essen ohne Winterjacke in der Sonne.

Lustig finden das nicht alle. Bei Leuten, die auf Pollen allergisch sind, beginnen bereits die Augen zu tränen – nicht erst im März. «Im Mittelland haben die Haselkätzchen vereinzelt zu blühen begonnen», hat Regula Gehrig beobachtet. Sie ist Biometeorologin bei Meteo Schweiz. Bei Sonnenschein und Temperaturen über 5 Grad würden diese Einzelsträucher Pollen abgeben. Im langjährigen Mittel erwache die Hasel erst Anfang Februar aus der Winterruhe.

«Dieser Januar wird unterschätzt»

«Diese Pollen können bei Menschen mit Heuschnupfen Beschwerden verursachen», sagt Sereina de Zordo, Leiterin Fachdienstleistungen vom aha! Allergiezentrum Schweiz. In seinem aktuellen Pollenbericht schreibt das Allergiezentrum, dass sich die Haselpolle in der Luft noch auf die Nähe blühender Bäume beschränke. Die in einigen Städten gepflanzten Purpurerlen hätten bereits vor Weihnachten in Blüte gestanden und örtlich erhebliche Pollenmengen freigesetzt.

Josef Widler, Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, hat in seiner Praxis noch kaum Patienten mit Pollenallergien. «Allergiker haben ihr Leiden im Griff und suchen deshalb selten einen Arzt auf.» Erstaunlich viele Patientinnen und Patienten hätten in diesem warmen Januar jedoch einen Schnupfen eingefangen. «Viele vergessen offensichtlich, dass es erst Januar ist. Sie unterschätzen die kühlen Temperaturen im Schatten.»

Das Ärztefon, die neue Zürcher Notfallnummer (0800 33 66 55), hat in den letzten Tagen 15 bis 20 Anrufe aus dem Bereich Asthma und Augenlaufen erhalten, wie Leiter Robert Frey sagt. Gemäss Prognose des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) soll die Grippewelle, die allerdings nichts mit den Temperaturen zu tun hat, ihren Höhepunkt in den Wochen 8 bis 10 erreichen – genau zu den Sportferien hin. Der saisonale epidemische Schwellenwert von 69 Grippeverdachtsfällen pro 100'000 Einwohner wurde vor ein paar Tagen überschritten – Tendenz stark steigend.

Sturmmöwen bleiben im Norden

Wie beeinflussen die warmen Winter unsere Vögel? Die Vogelwarte Sempach hat noch keine Ergebnisse der Wasservogelzählung vom Januar. Der November – und auch die paar letzten Jahre – hätten jedoch einen deutlichen Trend aufgezeigt, sagt Biologe Livio Rey: «Immer weniger Wasservögel überwintern in der Schweiz.» Noch in den 90er-Jahren hätten beispielsweise durchschnittlich 8000 Sturmmöwen bei uns überwintert. Im letzten Januar waren es aber nur 1200, so wenige wie noch nie seit Beginn der Wasservogelzählungen 1967.

Grund für den Rückgang der Sturmmöwen: «In Skandinavien und Russland gefrieren durch die Erwärmung viele Seen nicht mehr zu, die Vögel können sich die lange Reise in wärmere Gefilde sparen», sagt Biologe Rey. Andererseits verzichten der Rotmilan und die Ringeltaube, die bei uns brüten, auf ihren jährlichen Zug nach Spanien und Südfrankreich. Sie bleiben in der Schweiz, solange es nicht mehr richtig kalt wird.

Vogelarten sterben aus

«Der Klimawandel bringt mehr Verlierer als Gewinner hervor», sagt Biologe Livio Rey. Alpine Arten wie das Alpenschneehuhn oder der Schneesperling, für welche die Schweiz eine hohe internationale Verantwortung trage, leiden laut Rey unter der Erwärmung. Sie werden mit den höheren Temperaturen in die Höhe gedrängt. Grund: Die Vegetationsgrenze, der Wald und auch die Schneegrenze steigen. Problematisch wird es für die Vögel, wenn sie die Berggipfel erreicht haben. Sie können dann nicht weiter in die Höhe steigen und sterben mit der Zeit aus.

Generell, so Biologe Rey, hätten es anpassungsfähige Vögel wie die Rabenkrähe einfacher. Sie kommen mit vielen Temperaturbedingungen zurecht und sind dementsprechend kaum von der Klimaveränderung betroffen.

Bauern fürchten Frost im März

Und die Landwirtschaft? «Ich hätte jetzt lieber einen knackigen Frost als im März», sagt Landwirt und Bauernverbandspräsident Hans Frei aus Regensdorf-Watt. Der Frost bremse die Vermehrung der Schädlinge und verfeinere die Schollen auf gepflügten Äckern. Die Vegetation sei in diesem Winter noch nicht zur Ruhe gekommen. «Noch ein paar Grad wärmer und Regen, dann würde es bereits zu spriessen beginnen.» Die Bauern hätten nach dem nassen Dezember gut gefüllte Jauchegruben. Normalerweise bringen Bauern im Januar und Februar keine Jauche aus, auf gefrorenen Böden ist Güllen eh verboten. «Im Moment wären die Bedingungen zum Güllen ideal», sagt Frei, viel besser als im Sommer, wenns viel mehr stinkt.

Für die Forstbetriebe sind die Plusgrade nicht ideal, weil das Holzen im aufgetauten Waldboden mehr Spuren hinterlässt. «Dem Borkenkäfer bringt der relativ warme Januar allerdings keine Vorteile», sagt Wolfgang Bollack vom kantonalen Amt für Landschaft und Natur. Diese seien genetisch auf tiefe Minusgrade konditioniert und würden erst bei rund 16 Grad ausfliegen. Und das feuchte und relativ warme Wetter beschleunige zurzeit das Pilzwachstum. Diese Pilze wiederum könnten die Bruten der Borkenkäfer beschädigen.

Gemeinden sparen bei der Salzrechnung

Nicht ungelegen kommt der warme Januar auch den Bauämtern. Die Stadt Zürich streut in einem durchschnittlichen Winter rund 2000 Tonnen Salz. Bisher hat Entsorgung und Recycling Zürich erst 10 Tonnen ausgebracht, wie Mediensprecher Daniel Eberhard sagt. Die Kosten für eine Tonne Salz betragen 200 Franken. Das Salzlager der Stadt Zürich beträgt 2500 Tonnen. 2010 hatten die Schweizer Salinen Lieferengpässe, weil schweizweit besonders viel Salz gestreut werden musste.