173 Franken Unterschied beim gleichen Flug

«Wir spüren weder Flugscham noch Greta-Effekt.» Das sagte Michael Niggemann, Finanzchef der Swiss, Ende Juli. Die Auslastung habe sich sogar noch erhöht. Nachgefragt hatte die Nachrichtenagentur AWP mitten in den Zürcher Sommerferien.

Monate der Klimastreiks und politischen Debatten haben der Fliegerei nichts anhaben können. Trotzdem ist die Flugscham spürbar. Nicht bei der Swiss, dafür bei den Anbietern von CO2-Kompensationen. Ihre Webrechner laufen auf Hochtouren. Wer seine Flugreise CO2-neutralisieren will, wendet sich dabei häufig an Myclimate. Über den Webrechner der Zürcher Stiftung sind bis Ende Juli 2019 rund 400 Prozent mehr CO 2 wettgemacht worden als im selben Zeitraum 2018. Und schon 2018 war ein absolutes Rekordjahr.

Die Non-Profit-Organisation hat im vergangenen Jahr über 20 Millionen Franken an Spenden für CO2-Kompensationen erhalten, 2017 waren es 14 Millionen. Den Hauptteil davon machten Zahlungen für Flugreisen aus. Bei Myclimate lässt sich jedoch sämtlicher Verbrauch kompensieren – von Autoreisen über Kreuzfahrten bis zum eigenen Haushalt.

Holzöfen für Madagaskar

Ein Grossteil des Geldes fliesst in Entwicklungsländer und ist dort für lokale Engagements bestimmt, die dem Klimawandel entgegenwirken sollen. Weltweit unterstützt Myclimate nach eigenen Angaben rund 100 Klimaschutzprojekte. Dafür ist auch der administrative Aufwand gross: Die Stiftung beziffert diesen für 2018 mit über drei Millionen Franken.

Da Myclimate in den vergangenen Monaten viel mehr Geld eingenommen hat und der Trend anhält, baut die Organisation bestehende Projekte aus und wählt laufend neue aus, in die sie investieren kann. Sie bekämen sehr viele Bewerbungen, sagt Kathrin Dellantonio von Myclimate. Vielen würden sie schnell absagen, da sie sich nicht eigneten. Sie seien zu klein oder schlecht überprüfbar. Denn Geld bekomme nur, wer auch nachweisen könne, dass er die vereinbarte Menge CO 2 effektiv einspare.

Dazu gehört beispielsweise die Organisation Ades mit Sitz in Mettmenstetten im Säuliamt. Sie treibt in Madagaskar die Herstellung von Kochöfen voran, die mit weniger Holz oder Kohle geheizt werden müssen, als das bei den herkömmlichen Modellen der Fall ist. Viele madagassische Familien kochen über offenen Feuerstellen, wofür das Holz aus den umliegenden Regenwäldern genutzt wird. «Die Nachfrage für unsere Öfen ist extrem hoch», sagt André Grossen von Ades. Vor allem, weil sich damit der Verbrauch und die Ausgaben für Brennholz oder Kohle rund um die Hälfte senken liessen. Bis ein Viertel des Haushaltsgeldes zahle eine Familie mit einer herkömmlichen Feuerstelle für Brennholz.

Die Öfen lässt Ades in Madagaskar bauen, wo sie verkauft werden. Das Geld von Myclimate trägt dazu bei, die Geräte für die Bevölkerung zu verbilligen. Statt der 50 Franken effektiver Kosten werden sie für 5 Franken verkauft. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Monatseinkommen liegt in Madagaskar bei 30 Franken. Das Land gehört zu den ärmsten der Welt.

«Riesiges Potenzial»

Myclimate ist in der Schweiz zwar am bekanntesten. Grösser als die Stiftung und weltweit tätig ist jedoch die Zürcher Aktiengesellschaft South Pole. Auch sie bietet Kompensationen für den CO2-Verbrauch an. Ihre Kunden sind hauptsächlich Firmen, die ihren CO2-Verbrauch senken oder kompensieren wollen. Es sind globale Konzerne wie die Ölfirmen Shell und BP.

Das Angebot von South Pole gilt aber auch für Privatpersonen. «Die Nachfrage ist enorm, der Greta-Effekt spürbar», sagt René Estermann von South Pole, der frühere Geschäftsleiter von My­climate. Das gilt für Firmen wie auch für Private. Wie stark die Steigerung ist, kann er jedoch nicht beziffern. Wie bei Mycli­mate fliessen die Gelder auch bei South Pole in Klima-Engagements, hauptsächlich in Entwicklungsländern. Über 500 seien es, schreibt das Unternehmen auf der Website. Dort fördert es ebenfalls Kochöfen, erneuerbare Energien und das Pflanzen von Bäumen.

Interessant: South Pole ist deutlich günstiger als Mycli­mate. Für einen Retourflug von Zürich nach San Francisco in der Economyklasse zahlt man bei South Pole zwischen 33 und 63 Franken. Myclimate berechnet dafür 102 bis 319 Franken. In der Businessklasse sind es im konkreten Flugbeispiel sogar 173 Franken Unterschied zwischen dem günstigsten Anbieter (South Pole: 96.50 Franken) und dem teuersten (Atmosfair: 269.55 Franken).

Die Anbieter begründen die Unterschiede mit verschiedenen Berechnungsmethoden und mit der Grösse der Projekte, in die sie investieren. So ist es beispielsweise günstiger, in Thailand ­Abwasser von klimaschädlichen Gasen zu befreien (10 Franken pro Tonne CO 2 ), als in Kolumbien Wälder aufzuforsten (19 Franken pro Tonne CO 2 ). Am teuersten ist ein Engagement in der Schweiz. Myclimate unterstützt beispielsweise die Renaturierung des Hochmoors im Glarner Schwändital.

«Es geht zurzeit darum, gemeinsam den Markt zu vergrössern. Das Potenzial ist riesig.»Bastien Girod, Zürcher Nationalrat

Nebst den beiden grossen Zürcher Anbietern kann man seine persönliche Klimaverschmutzung auch bei Climatepartner oder bei deutschen Organisationen wie Atmosfair gutmachen – ebenfalls zu anderen Preisen als bei Myclimate oder South Pole. Wie South Pole berät auch Climatepartner Unternehmen beim Reduzieren und Kompensieren ihres CO2-Verbrauchs.

Der grüne Zürcher Nationalrat Bastien Girod, der für South Pole arbeitet, will jedoch nicht von Konkurrenz sprechen. «Es geht zurzeit darum, gemeinsam den Markt zu vergrössern. Das Potenzial ist riesig.» Zum Vergleich: Laut Myclimate kompensieren zurzeit rund ein Prozent aller Schweizer Passagiere und Passagierinnen die Flüge.

«Zweitbeste Lösung»

Doch über den florierenden Handel mit CO2-Kompensationen freuen sich nicht alle. Kritiker sprechen von Ablasshandel oder dem Besänftigen des schlechten Gewissens. Die grüne Kantonsrätin Esther Guyer will zwar nicht moralisieren. Sie sagt aber klar: «Kompensieren ist nur die zweitbeste Lösung.» Diese Meinung vertritt auch Anja Kollmuss vom Wirtschaftsverband Swiss­cleantech, dem auch South Pole angehört. Die beste Variante für das Klima sei, auf das Fliegen zu verzichten, sagt sie.