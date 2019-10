18 Jahre Freiheitsstrafe für Asylbewerberin nach Gertel-Attacke

Das Bundesgericht hat die Verurteilung einer 38-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren wegen versuchten Mordes bestätigt. Die Frau hatte 2015 eine Betreuerin in der Asylunterkunft in Embrach ZH lebensbedrohlich verletzt.

Die Verurteilte rügte vor Bundesgericht, dass das Obergericht Zürich bei der Bemessung der Strafe nicht korrekt vorgegangen sei. Sie beantragte deshalb, sie sei zu einer Strafe von 12 statt 18 Jahren zu verurteilen. Dies geht aus einem heute Mittwoch veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts hervor.

Die Lausanner Richter haben die Beschwerde der Frau jedoch abgewiesen, so weit sie darauf eingetreten sind. Sie bestätigen das Urteil der Vorinstanz und halten fest, das Obergericht habe alle Faktoren für die Strafzumessung korrekt angewendet.

Auf Betreuerin eingehackt

Ebenso abgewiesen hat das Bundesgericht die Rüge der Frau, das Obergericht habe den Einfluss ihres Kokainkonsums auf ihre Schuldfähigkeit und ihre Reue zu wenig berücksichtigt. Wie die Vorinstanz erkennt das Bundesgericht in dem Brief der Verurteilten an das Opfer und ihrer Bitte um Verzeihung an der Hauptverhandlung keine aufrichtige Reue.

Die aus der Elfenbeinküste stammende Frau hatte vor vier Jahren aus einem nichtigen Grund mit einem Gertel – einem sichelartigen Werkzeug, mit dem üblicherweise Bäume entastet werden – auf die Betreuerin der Asylunterkunft eingehackt. Das Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen mit bleibenden Folgen.

(Urteil 6B_681/2019 vom 09.10.2019)

(sda)