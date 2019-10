25 Jahre TeleZüri: Woran wir uns besonders erinnern

Ein Vierteljahrhundert TeleZüri, 25 Jahre «TalkTäglich» und die News ebenso lange auch: Gewisse Formate unseres Regionalsenders nähern sich ihrer zehntausendsten Ausgabe. Wir erinnern uns an Roger Schawinski, wie er Bücher, von denen er nichts hielt, während des Interviews mit der Autorin zu Boden schmiss. Und diesen Ausbruch aus der Sendung schneiden liess – in der Wiederholung und im Archiv war davon nichts mehr zu sehen. Wir erinnern uns an Herrn Fischer von der Fischer-Bettwarenfabrik, dem erst TeleZüri zu seiner Bekanntheit verhalf. Und wir erinnern uns an ...

... die Pause

TeleZüri erkennt man vor allem an der dramatischen Pause, die die VJs bei der Abmoderation jeweils einlegen zwischen dem Ort, an dem sie sich gerade aufhalten, und ihrem Namen. Also: «Für TeleZüri, bi de Schlyfi... de Benno Chäli.» Das kann man übrigens auch privat prima bringen, wenn man gerade am Handy hängt. «Für dä Schatz, usde Migros, vor de Fischvitrine... (Ihren Namen einsetzen).» (lsch)

... den Mut zur Derbheit

Wir verdanken TeleZüri einen entspannten Umgang mit unserer urhelvetischen Derbheit. Wir sind halt keine Kulturnation, und dank den konsequent auf Dialekt gedrillten Moderatoren wissen wir jetzt: Wenn einer die Waffe auf uns richtet, dann kommen wir nicht zu Tode, sondern wir werden «väschosse». So richtig himmeltruurig, dass es einen tschudderet. (hub)

... den Gilli am Sechseläuten

«Ui, jesses Gott im Himmel, jetzt gheit de Herr Blocher da vom ­Podescht!» 2005 war das und der Gestürzte (noch nur im eigentlichen Sinn!) amtierender Bundesrat. (bra)

... das Vorführen der Leute

Was haben wir alle gelacht bei dem Mann, der erklärte, wie er einen Fuchs vertrieben hatte. Er warf einen Stein die Strasse hinunter, klatschte in die Hände und schrie: «Verreis! Verreis!» SVP-Nationalrat Erich Hess landete in einer «Arena»-Sendung den grössten Lacher, als er sagte: «Angst und Geld hani no nie gha.» Er bezog sich dabei auf einen IV-Rentner, der in Zürich von Jugendlichen angegriffen und verletzt worden war. Die Tele-Züri-VJs hielten mit der Kamera drauf, als sich die Männer der Lächerlichkeit preisgaben – wohl im Wissen, hier ein Kultvideo zu produzieren. Manchmal helfen sie auch selbst etwas nach, wie etwa bei jener Frau, die in gebrochenem Deutsch erzählt, dass in Adliswil das Wasser nicht mehr trinkbar sei und es schlecht rieche. Da fragt der VJ, der sonst fehlerfrei Deutsch spricht, nach: «Fest stingg?» (zac)

Es war seine Idee! Roger Schawinski (3.v.l) mit Michael Gasser, Hanspeter Bürgin und Sandra Lehmann im Oktober 1994. Foto: Keystone

... die Auslandeinsätze

Wenn etwas Schlimmes passiert in Europa, schickt der Lokalsender jeweils einen Reporter hin. Meist ist es Jonas Bischoff, der mit schattigen Augen vor einem Blumenbouquet steht und mit melancholischem Ostschweizer Dialekt etwas sagt wie: «D Stadt isch tüüf betroffe.» Warum sie das tun? Keine Ahnung. (lsch)

... das Fremdschämen

Am Anfang war es echt lustig. Beim 20. Mal konnte man es zumindest noch als langsam ermüdenden Running Gag abtun. Doch als sie es einer Zwangsstörung gleich wieder und wieder und wieder tat, war es wie in dem Moment eines Psychothrillers, da der Meuchelmörder die lüstern glänzende Messerklinge in den zarten Frauenhals treibt – es wird einem derart schlecht, dass man wegschauen muss. Ja, diese toxische Fremdscham, die einen überkam, wenn Patty Boser in ihrer Sendung «Lifestyle» während der Homestorys die Kühlschränke der helvetischen Prominenz öffnete, ist leider unvergesslich. Ebenso wie die ironisch-poetischen Zeilen unserer früheren Tagi-Kollegin Simone Meier, die anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums der Sendung am 28. April 2006 schrieb: «Was sich im Kühlschrank befindet, geht in uns hinein und durch uns hindurch, einzig zu diesem Zweck wird es frisch gehalten (...), unter den Dingen im Kühlschrank herrscht eine grosse metaphysische Vorahnung um Tod und Wiedergeburt.» (thw)

... Flüche aus dem Vatikan

Es war VJ Benno Kälin vergönnt, nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. live aus dem Vatikan zu berichten. Ein direkter Rapport während der Sendung, das mag der Benno nicht sonderlich, wie wir alle in der Redaktion wussten. Und weil bei der Liveschaltung aus dem Studio in Rom so gar nichts klappen wollte, liess der VJ vor den Einspielern aus dem Vatikan eine Fluchsalve erklingen, der kein Beichtvater eine Absolution erteilen könnte. Aber, Gott, haben wir im Regieraum in Zürich gelacht! Chrüüüzcheib, Benno, das bleibt unvergesslich! (tif)

... den Gilli an Silvester

Dieses Bild des fröhlichen, zugleich total einsamen Markus Gilli mit seinem Glas Prosecco, hinter ihm das Feuerwerk, das man gar nicht sieht wegen des vielen Nebels – man vergisst es irgendwie nicht mehr. (lsch)

... die Odyssee der Zeichen

Der Teletext von TeleZüri ähnelt in verschiedener Hinsicht einem Roman von James Joyce: Er ist kryptisch, verschroben, überbordend und zuweilen auch recht pervers. (lsch)

... die Niederdorfoper 2.0

TeleZüri ist wie diese niemals endende Castingshow für die beste Trash-Soap, die es nie gab. Dank einem verblüffenden Gespür für Schauplätze und der Magie dieser Kamera mit dem blauen Signet, vor der sich Menschen in Authentizitätsbestien verwandeln. Typen wie Kastriot, der am Knabenschiessen den Rekord am Boxautomaten gebrochen hat und dafür Worte findet, die sich kein Drehbuchautor zu erfinden traute: «Jaaaa, ich kume so Aggressivität über, dass ich no meh Luscht han und driischlaa und driischlaa.» Das ist nicht dick aufgetragen. Das ist das Züri von TeleZüri. (hub)