25'000 Liter Gülle vergiften 400 Fische

Im Tobelbach bei Neftenbach ist alles tot. Mindestens 400 Fische sind gestorben, Tausende kleine Tiere verendet. Bis hier wieder Leben einkehrt, dauert es Monate, Fische dürfte es hier länger keine mehr geben. Vor einer Woche sind bei einem Bauernhof oberhalb des Tobelbachs rund 25 Kubikmeter Gülle ausgelaufen, das sind 25'000 Liter Fäkalien von Tieren im Verhältnis von eins zu eins mit Wasser vermischt. Wie Recherchen zeigen, war wohl die Unachtsamkeit eines Bauern Auslöser für eine landwirtschaftliche Katastrophe, wie sie im Kanton Zürich in den vergangenen zehn Jahren so nie gab.

«Verdammtes Lumpenpack!»

Der betroffene Bauer verfügt über drei sogenannte Güllegruben, welche die Flüssigkeit speichern. Zwei fassen 300 Kubikmeter, eine 600 Kubikmeter. Am Montag ist eine der kleineren Gruben voll. Der Bauer pumpt die Flüssigkeit in die grosse Grube und verlässt den Hof.

Was er nicht bedenkt: In der grossen Grube sind schon über 400 Kubikmeter Gülle. Also tritt die Flüssigkeit über. Längere Zeit bemerkt das niemand. Bis die Pumpe abgestellt und die Feuerwehr alarmiert wird, ist es zu spät. Die Gülle ist bereits das Tobel hinabgeflossen und hat den Tobelbach braun gefärbt. Auf dem Wasser bildet sich weisser Schaum.

Die Rettungskräfte errichten mehrere Kilometer flussabwärts eine Sperre und pumpen die Flüssigkeit auf ein Feld. So verhindern sie gerade noch, dass die giftige Brühe in grossen Mengen in die Töss gelangt und noch mehr Schaden anrichtet.

«Es ist, wie wenn man ein Entrecôte in der Pfanne hat und das vergisst. Das kann passieren!»Anwohnerin

Wer drei Tage später mehr über den Vorfall erfahren will, wird nicht mit offenen Armen empfangen. Hier, 15 Minuten von Winterthur entfernt, hat man es gerne abgeschieden. Der Wachhund bellt das Auto an, als es an einem Bauernhof vorbeifährt. Noch abweisender ist der Bauer, der aus seinem Haus tritt. «Wollt ihr die Bauern wieder schlechtmachen?», schimpft er, nachdem sich der Journalist vorgestellt hat. Und ohne die Antwort abzuwarten: «Ein verdammtes Lumpenpack seid ihr von der linken Tamedia!» Dabei wischt er mit seinem Besen den Boden, als gelte es, den ungebetenen Gast wegzuputzen. Über den Güllevorfall will er nicht sprechen. Nur so viel: «Das ist auf der anderen ­Seite des Tobels passiert.»

Dort empfängt eine Frau deutlich freundlicher – obwohl der Journalist zur Unzeit kommt. Sie öffnet die Tür und gibt zu verstehen, sie habe gerade ein Entrecôte in der Pfanne und keine Zeit. Ihre Miene wird bei der Frage nach dem Güllevorfall finsterer. «Ja, das ist hier passiert. Nicht so schlimm», sagt sie und verschränkt die Arme. Ob es denn stimme, was die Leute erzählen, dass viel Gülle ausgetreten und der Tobelbach nun tot sei? «Das müssen sie die Polizei fragen.» War es Unachtsamkeit? «Es ist, wie wenn man ein Entrecôte in der Pfanne hat und das vergisst. Das kann passieren!», sagt sie, und ihre freundliche Stimme wird nun lauter. Es ist Zeit, sich zu verabschieden.

Die Kantonspolizei bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Am Montag kurz vor 16 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden, etwa 25'000 Liter Gülle seien ausgetreten und man habe rund 400 tote Fische gezählt. «Wie viele zusätzlich weggeschwemmt wurden, ist nicht bekannt», sagt ein Polizeisprecher.

Über 100 Verstösse im Jahr

Von 2010 bis 2019 zählte das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) rund 180 Vorfälle, bei denen meist in kleineren Mengen Gülle ausgelaufen ist. Dabei wurden insgesamt rund 600 tote Fische vorgefunden. Einen so grossen Vorfall wie vergangene Woche gab es in dieser Zeit nie.

Dennoch verschickte die Polizei keine Medienmitteilung. «Am Tag des Ereignisses war uns das Ausmass noch nicht klar», sagt ein Sprecher. Kaum einmal sorgen solche Vorfälle für grosse Schlagzeilen. Die Kantonspolizei erstellt jährlich weit über 100 Rapporte mit Verstössen gegen das Gewässerschutzgesetz.

Die kleineren Fälle gehen an die Statthalterämter, welche Übertretungen mit Bussen bis zu 20'000 Franken sanktionieren können, wenn ein Vorsatz nachgewiesen werden kann. Das sei aber praktisch nie der Fall, sagt Catherine Nägeli Diethelm. Laut der Statthalterin des Bezirks Andelfingen bearbeiten die einzelnen Statthalterämter einen bis zwei Fälle im Jahr, die Umweltsünder mit Bussen zwischen 400 und 1000 Franken bestrafen. Sie selber hatte in den vergangenen Jahren nur einen Fall, in dem eine Abwasseranlage übergelaufen sei. Dieser ist noch pendent. Bei Fahrlässigkeit liegt die Maximalbusse bei 10'000 Franken.

Verursacher oft unbekannt

Grössere Fälle – und das sind die meisten – gehen direkt an die Staatsanwaltschaften. Diese beschäftigen sich mit Vergehen, die mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren sanktioniert werden. Dazu gehört auch der Vorfall beim ­Tobelbach. Solche Güllefälle sind verhältnismässig selten. «Die Bauern sind stark sensibilisiert», sagt Statthalterin Nägeli Diethelm. Zehnmal öfter rücken die Awel-Pikettleute wegen anderer Ursachen aus.

Grund Nummer eins für Gewässerverschmutzungen mit Fischsterben sind Baustellen. Von dort gelangt oft ätzendes Baustellenabwasser in Gewässer – mit fatalen Folgen für die Tierwelt. Weitere Verursacher sind der Verkehr, etwa durch Auslaufen von Motorenöl oder Benzin, sowie Industrie- und Gewerbeanlagen. Von 2010 bis 2018 kam es im Kanton Zürich zu 4 bis 25 Fischsterben und bis zu 9 Krebssterben im Jahr. Insgesamt verendeten Tausende Tiere.

Durchschnittlich werden 45 Personen im Jahr wegen Vergehen gegen das Gewässerschutzgesetz verurteilt.

Im Oktober 2018 etwa lief bei Kleinandelfingen Pflanzenschutzmittel via Meteorleitung in einen Bach. Mehrere Hundert Krebse starben. In Marthalen tötete Seifenlauge im Oktober 2015 370 Forellen. Gar 1000 tote Bachforellen, Groppen und Bartgrundeln forderte eine Verschmutzung des Arsbachs bei Wila im August 2012.

Zwischen 2010 und 2018 wurden im Kanton Zürich durchschnittlich 45 Personen im Jahr wegen Vergehen gegen das Gewässerschutzgesetz verurteilt. Sie haben einen Eintrag im Strafregister. Die Ursachen der Fischmassaker bleiben aber meist unbekannt. «Eine Gewässerverschmutzung ist nicht immer sichtbar», heisst es bei der Baudirektion. Es kommt also nicht zu einer Trübung des Wassers oder zu einer Schaumbildung, wie das bei Neftenbach geschehen ist.

«Solche Fälle werden meist erst dann erkannt, wenn die toten Fische im Gewässer liegen und die verursachende Substanz bereits verfrachtet ist.» Die Folge: Die Meldung erfolgt zu spät, und der Stoff kann nicht mehr bestimmt werden. «Dann nachzuweisen, ob und auf welche Art von Gewässerverschmutzung das Fischsterben zurückzuführen ist, ist schwierig», schreibt die Baudirektion.

Der Bauer, der mit seiner Unachtsamkeit den Tobelbach verschmutzt hat, dürfte sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. Die Polizei hat den Verursacher angezeigt.