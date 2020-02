280'000 Patienten sollen nach Kloten ausweichen

Spitaldirektor Gregor Zünd empfing seine Gäste ohne Handschlag zur Bilanzmedienkonferenz – die Hygiene wird am Universitätsspital (USZ) in Zeiten des Coronavirus gross geschrieben. Gegenüber der Notaufnahme wurde ein Container eingerichtet für Personen, die sich vielleicht mit dem Virus angesteckt haben. Im Spital selbst stehen mehrere Zimmer unter Unterdruck. Sie sind für Infizierte gedacht, das Virus soll sich nicht verbreiten können. Diverse Verdachtsfälle hat das USZ bereits untersucht, stets mit negativem Befund. Aber es ist bereit für den Fall der Fälle.

Bereit macht sich das Spital auch für die Zukunft. Der grosse Umbau steht bevor. Als Rochadefläche wurde im vergangenen Juni der Modulbau in Betrieb genommen. Er steht neben dem alten Provisorium und ragt ebenfalls in den Spitalpark. Der Bau ist unter anderem Übungsfläche. Im Ambulatorium werden täglich 400 Personen behandelt.

1000 Patientinnen und Patienten am Tag

So werden Erfahrungen gesammelt, bevor im Oktober das grösste Ambulatorium der Schweiz im Circle-Bau beim Flughafen seine Pforten öffnet. Im Vollbetrieb sollen 1000 Patientinnen- und Patientenbesuche am (Werk-)Tag oder jährlich 280'000 der 700'000 ambulanten Patientenbesuche in Kloten abgewickelt werden, sagte Zünd und schwärmte von der guten Verkehrsanbindung. Von Thalwil, Wetzikon oder Winterthur sei man mit dem ÖV schneller am Flughafen als an der Rämistrasse in Zürich.

Im Circle werden 360 Ärzte, Pflegefachkräfte und Therapeutinnen für die Patienten da sein. Zur Verfügung stehen 124 Untersuchungszimmer. Foto: Heinz Diener

Zünd trumpfte mit einer weiteren Zeitangabe auf: 2019 konnte das USZ die durchschnittliche Wartezeit auf 17 Minuten senken, was ihn sichtlich stolz machte: «Es gibt kein Unispital in Europa mit kürzeren Wartezeiten.»

Viel mehr ambulante Behandlungen

Die politisch vorgegebene und kostensparende Doktrin ambulant statt stationär ist noch immer eines der Hauptthemen am USZ. Dort steigen die Zahlen wegen der Mengenausweitung in beiden Bereichen, wenn auch unterschiedlich stark.

Stationär wurden letztes Jahr 43'218 Menschen behandelt, wovon ein Viertel nicht aus dem Kanton Zürich kam. Insgesamt waren es 1,9 Prozent stationäre Patienten mehr als im Vorjahr, als ein Plus von 0,8 Prozent verzeichnet wurde. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sank ganz leicht auf 6,55 Tage. Ambulant stieg die Anzahl Behandelter wiederum um eindrückliche 11,5 Prozent auf 699'007 (Vorjahr: +4,8 Prozent).

Die Probleme der Ambulantisierung

Das Problem aus Sicht des USZ: Mit stationären, vor allem zusatzversicherten Patienten verdient man Geld. Die ambulanten Behandlungen wiederum sind nicht kostendeckend. Während im USZ immerhin 95 Prozent der Kosten gedeckt sind, liegt der Durchschnitt in den Zürcher Spitälern bei 86 Prozent. Den besseren USZ-Deckungsgrad begründete Direktor Zünd mit der schieren Menge. Die Fixkosten pro Patient sinken bei grossem Andrang.

Trotzdem fehlen dem Spital 20 Millionen Franken. Das drückt auch auf das Ergebnis. So machte das USZ 2019 bei einem Umsatz von 1,475 Milliarden einen Gewinn von 40,2 Millionen (2018: 63,1 Millionen).

Ambulante stationär codieren

Die Spitäler liegen schon länger im Clinch mit der Politik wegen der ambulanten Tarife, welche die Krankenhäuser für zu tief halten. Nun machte Hugo Keune einen brisanten Vorschlag. Der USZ-Finanzdirektor wünscht sich für gewisse ambulante Behandlungen eine Codierung wie bei stationären, wenn auch ohne Hotelleriezuschlag.

Das Modell könnte man etwa bei jenen 15 Eingriffen anwenden, welche der Regierungsrat von stationär zu ambulant verschoben hatte, schlug Keune vor. Und: So könnte man auf die Zusatzversicherungen zurückgreifen.