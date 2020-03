80’000 Liter Gülle laufen aus, während Bauer schläft

Der Notruf geht erst am Samstagmorgen kurz vor 6 Uhr ein. Da ist die Gülle längst durch Birmensdorf ins Hintere Steigbächli und von da weiter in die Reppisch gelaufen. Nur der dreckig-weisse Schaum im Bachbett und am Ufer zeugt noch von der Verschmutzung. Im kleinen Gewässer lebt nichts mehr, nachdem auf einem Bauernhof insgesamt 80’000 Liter Gülle ausgelaufen sind, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt.

Es ist das zweite Mal innert weniger als zwei Wochen, dass so was auf einem Landwirtschaftsbetrieb im Kanton Zürich geschieht. Anfang März starben im Tobelbach in der Gemeinde Neftenbach 400 Fische. Wie ­viele dieses Wochenende in Birmensdorf verendet sind, lässt sich nicht sagen. Gemäss Kantonspolizei hat der Fischereiaufseher keine toten Fische entdeckt. Das könnte aber auch daran liegen, dass die Reppisch relativ viel Wasser mit sich führte – wenn welche gestorben sind, wären sie längst weggeschwemmt worden. Im Hinteren Steigbächli selber hatte es höchstens im Unterlauf Fische.

Pumpe blieb über Nacht an

TA-Recherchen zeigen: Für den Vorfall in Birmensdorf war wie schon in Neftenbach ein unachtsamer Bauer verantwortlich. Er soll die Pumpe angestellt haben, um rund 500 Kubikmeter Gülle, also 500’000 Liter, von einer Grube in eine andere zu pumpen. Dann ging er ins Bett und liess die Pumpe laufen. In der Grube war jedoch nur Platz für 420 Kubikmeter, deshalb liefen 80 Kubikmeter über.

Gemäss der Kantonspolizei pumpte die Feuerwehr Birmensdorf-Aesch zusammen mit einer Spezialfirma die braune Flüssigkeit während Stunden ab und reinigte den Bachlauf. Doch noch am Sonntag waren knapp zehn Kilometer weiter flussabwärts in Dietikon Schaumteppiche im Fluss zu erkennen.

Mitten in Schutzzone

Auch wenn vermutlich nicht so viele Fische gestorben sind wie in Neftenbach, ist der Vorfall ­alles andere als eine Bagatelle, denn er ereignete sich in einem Grundwasserschutzgebiet. Dabei handelt es sich um eine Zone, die der Kanton bestimmt hat, um darin Grundwasserfassungen und -anreicherungsanlagen zu errichten. Rund 60 Prozent des Trinkwassers werden aus dem Grundwasser gewonnen.

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) zählte in den Jahren 2010 bis 2019 rund 180 Vorfälle, bei denen Gülle ausgelaufen ist. Meist sind es nur kleinere Mengen, Fische und Krebse sind dabei selten betroffen. In den zehn Jahren zählte das Awel rund 600 verendete ­Fische. Insofern sind die beiden jüngsten Vorfälle Ausnahmen. Jener in Neftenbach, weil dort auf einen Schlag mindestens 400 Fische gestorben sind, jener in Birmens­dorf, weil dort gleich 80’000 Liter auf einmal aus­gelaufen sind.

Der Bauer wird verzeigt

Verheerender für die Gewässer und Fische sind Verschmutzungen durch ätzendes Baustellenwasser, ausgelaufenes Motorenöl oder Schadstoffe, die bei ­Industrie- und Gewerbeanlagen austreten. Die Kantonspolizei rapportiert jährlich weit über 100 Verstösse gegen das Gewässerschutzgesetz. Kleinere Fälle werden durch das zuständige Statthalteramt erledigt, grös­sere Fälle – und das sind die ­meisten – gehen direkt an die Staats­anwaltschaft.

Man werde auch den Vorfall in Birmensdorf rapportieren, heisst es bei der Kantonspolizei. Ob ans Statthalteramt oder an die Staatsanwaltschaft, liess der Sprecher am Sonntag offen.