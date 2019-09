Ärztepfusch im Kanton Zürich: Jacqueline Fehr entschuldigt sich

Die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) hat sich heute Donnerstagmorgen für zu langsame Strafuntersuchungen bei möglichen Ärztefehlern entschuldigt. In der Vergangenheit seien diese zu wenig gut geplant gewesen und hätten deshalb zu viel Zeit in Anspruch genommen. Dies zeigte eine durch Rechtsanwalt Robert Frauchiger durchgeführte Administrativuntersuchung, deren Resultate die Justizdirektion heute präsentierte.

Fehr entschuldigte sich vor den Medien bei all jenen Menschen, die «zu lange auf eine strafrechtliche Beurteilung der aufwühlenden Vorgänge hätten warten müssen». Die organisatorischen Mängel traten gemäss einer Mitteilung von heute Donnerstag vor allem zwischen 2011 und 2016 auf. Mittlerweile seien diese behoben. Fehr verpflichtet die Staatsanwaltschaften neu, die Untersuchungen präziser zu beobachten und detaillierter zu planen. Pro Jahr kommt es im Kanton Zürich zu durchschnittlich 20 Strafanzeigen wegen möglicher Ärztefehler.

Der Auslöser für die Untersuchung

Im Juni 2018 hat der Regierungsrat die Administrativuntersuchung gegen die Staatsanwaltschaft angeordnet. Es bestand der Verdacht, dass die Staatsanwaltschaft Verfahren verschleppt hat. Auslöser war unter anderem ein Todesfall in einer psychiatrischen Klinik im Kanton Zürich im Dezember 2014, woraufhin die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung wegen fahrlässiger Tötung einleitete. Es dauerte allerdings 26 Monate, bis die beschuldigten Ärzte überhaupt durch den zuständigen Staatsanwalt befragt wurden, wie SRF publik machte.

In einem anderen Fall kämpfte ein Mann aus dem Kanton Zürich jahrelang für Schadenersatz, weil er von mehreren Zahnärzten derart fehlbehandelt wurde, dass er heute nicht mehr richtig essen kann, depressiv und arbeitslos wurde. Der letzte Eingriff in seinem Mund erfolgte Ende 2012, vier Jahre später konnte der zuständige Staatsanwalt keine Prognose abgegeben, wann und ob es überhaupt zur einer Anklage komme.

Im Juni 2018 sind zudem zwei Strafanzeigen gegen zwei ehemalige und ein damals amtierendes Mitglied der Staatsanwaltschaft eingegangen, wie Jacqueline Fehr sagte. Das Obergericht hat sich aber gegen Strafuntersuchungen entschieden, dieser Entscheid wurde akzeptiert. Die Strafanzeigen haben sich dadurch erledigt.

Im heute präsentierten Bericht gibt es deutliche Kritik an den involvierten Personen. So habe der zuständige Staatsanwalt zu wenig deutlich auf die zu hohe Arbeitslast hingewiesen. Dass deswegen in mehreren Fällen lange Verfahrenslücken aufgetreten seien, sei daraus nicht hervorgegangen. Und: «Der zuständige Oberstaatsanwalt hätte gemäss Gutachter angesichts der über längere Zeiträume bestehenden und aktenkundigen hohen Anzahl der Pendenzen und der Hinweise des leitenden Staatsanwalts bereits früher vertiefte Abklärungen der Situation vornehmen müssen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Beteiligten seien aber immer davon ausgegangen, man werde die Sache in den Griff bekommen.

Der damals zuständige Staatsanwalt sagte bereits nach der Eröffnung der Administrativuntersuchung, er habe aber nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, die Kapazitäten hätten nicht ausgereicht, um alle Fälle rechtzeitig bearbeiten zu können. Er arbeitet heute nicht mehr für die Staatsanwaltschaft.

Spezialisierte Staatsanwaltschaft aufgehoben

2011 schaffte die Zürcher Staatsanwaltschaft eine spezialisierte Stelle für Medizinalfälle, die sie per 1. Januar 2017 wieder aufhob. Rechtsanwalt Frauchiger bezeichnete die Neuerung von 2011 als «nicht zielführend». Dass diese Rückgängig gemacht wurde, erachtet er als sinnvoll. Insgesamt gingen zwischen 2013 und 2017 bei dieser Stelle 115 Verfahren ein, davon wurden 82 erledigt, wie aus einer Antwort des Regierungsrates auf eine Anfrage von Kantonsrat Claudio Schmid (SVP) vom September 2018 hervorgeht. In zwei Verfahren erfolgte die Erledigung durch Strafbefehl, in den übrigen Verfahren durch Einstellung. Mittlerweile ist wieder die Staatsanwaltschaft I für Gewaltdelikte für Medizinalfälle zuständig, wie schon vor 2011.

Frauchiger sagte, dass die reguläre Abwicklung von Ärzte- und Medizinalfällen im Kanton Zürich «wieder gewährleistet» sei. Aber: Die Justizdirektion verpflichtet die Zürcher Staatsanwaltschaft das Inspektionswesen grundsätzlich zu überprüfen. (sip/sda)