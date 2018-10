«Alles gelogen»

Kurz bevor es losgeht, stehen die zehn Anwälte in ihren schwarzen, grauen, blauen Anzügen im Kreis. Sie haben ihre Uhren nach der Sicherheitskontrolle wieder angezogen, ihre Gürtel einge­fädelt, ihre Aktentaschen im ­Gerichtssaal bereitgestellt. Am Bezirksgericht Winterthur verteidigen sie diese Woche zehn Männer, die allesamt zur Salafistenszene der Stadt gezählt werden können. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten Freiheitsberaubung und Nötigung vor, acht von ihnen zudem Straftaten wie Drohung und Körperverletzung. Die Opfer seien angespuckt, geschlagen, eingesperrt und mit dem Tod bedroht worden. Die Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafen zwischen 30 und 36 Monaten, alle teilbedingt. Fünf Tage soll die Verhandlung dauern.

Die zehn Beschuldigten im Alter zwischen 19 und 54 Jahren müssen sich vor dem Bezirksgericht in Winterthur verantworten. Zeichnung: Robert Honegger

Auch die Beschuldigten selbst stehen vor dem Gerichtssaal bereit. Der Jüngste unter ihnen ist 19 Jahre alt, gross gewachsen und athletisch, zum Zeitpunkt des angeblichen Angriffs auf die zwei nordafrikanischen Gläubigen im November 2016 war er minderjährig. Für sein Verfahren ist die Jugendanwaltschaft zuständig. Ursprünglich hatte das Bezirksgericht Winterthur den Medienschaffenden verboten, das Alter, die arabische Herkunft und andere grundlegende biografische Informationen des Lehrlings zu nennen. Dagegen wehrten sich Journalisten dieser Zeitung erfolgreich. Sie erreichten auch, dass sie zugegen sein dürfen, wenn das Gericht diesen Beschuldigten zu den Vorwürfen befragt. Welche Strafe die Staatsanwaltschaft für ihn fordert, bleibt unter Verschluss.

Es droht der Landesverweis

Der mit 54 Jahren älteste Beschuldigte ist der libysche Hauptimam der inzwischen geschlossenen An’Nur-Moschee. Dem gelernten Bauingenieur droht mit 30 Monaten, davon 12 unbedingt, zwar die tiefste Strafe. Schwerer treffen könnten ihn allerdings die ebenfalls geforderten 10 Jahre Landesverweis. Im Falle einer Verurteilung müsste er die Schweiz nach rund zwei Jahrzehnten verlassen – genau wie drei weitere Männer.

Unter den zehn Beschuldigten ist auch der älteste Sohn des libyschen Imams, er soll beim ­Angriff auf die zwei Gläubigen eine zentrale Rolle gespielt haben. Der heute 20-Jährige hat in der Unter­suchungshaft die Matur abgelegt, seit kurzem studiert er. Angeklagt sind zudem zwei türkischstämmige Brüder. Mindestens einer war offenbar gut vernetzt in der radikalislamischen Szene. So hat die deutsche Polizei seine Telefonnummer auf dem Handy des irakischen Hasspredigers Abu Walaa gefunden. Diesem wird derzeit in Niedersachsen der Prozess gemacht. Der Vorwurf: Er sei der führende Vertreter des IS in Deutschland gewesen.

«Es gibt in der Moschee keine Terroristen.»Früherer Imam und Beschuldigter

Als der Prozess in Winterthur beginnt, wird rasch klar: Die Beschuldigten sehen sich als Opfer. «Meine Freiheit ist beraubt worden», sagt der eine, als er von seiner Untersuchungshaft erzählt. Alles sei erfunden worden, um die «bösen Salafisten» schlechtzureden, ergänzt ein anderer. Und der frühere Imam sagt, dabei wüssten die Geschädigten doch «ganz genau, dass es in der Moschee keine Terroristen gibt».

Manch einer wittert also eine «Verschwörung», angezettelt von den Medien, allen voran von Reporter Kurt Pelda, der heute für diese Zeitung arbeitet. Der Journalist habe die beiden «Spione» losgeschickt, um in der Moschee zu spitzeln, sagt ein Beschuldigter nach dem anderen. Gegen Geld. Das sei auch die Erklärung, warum die Opfer lügen würden, sagt der jüngste Beschuldigte. Ebenfalls Teil der «Verschwörung» sei die Staatsanwaltschaft, zeigt sich ein anderer überzeugt.

«Brutal übertrieben»

Die Schläge gegen den Kopf des einen Opfers, sodass dieses eine Gehirnerschütterung erlitt? Will keiner gesehen haben. Die Zehnernote im Mund des anderen Opfers? Stimmt gar nicht. Und die Todesdrohungen? Die habe erst recht keiner mitbekommen. Die Vorwürfe seien «brutal übertrieben» und «erlogen». Nur gerade der jüngere der beiden türkischstämmigen Brüder gibt zu, eines der Opfer angespuckt zu haben. Das sei aber auch schon alles gewesen, ergänzt später sein Bruder.

Überhaupt verweigern die ­Beschuldigten oft die Aussage. Wenn sie reden, beschwichtigen sie, weichen aus, drehen den Spiess um. Man habe die beiden Männer «zur Rede gestellt», wegen ihres Fehlers. Fotografieren in der Moschee sei nun mal nicht erlaubt – doch eben dies habe das eine mutmassliche Opfer getan. Bilder aus dem Gebetsraum seien in der Presse erschienen.

Der Imam sieht sich als Vermittler, die zehn Angeklagten als Opfer einer Verschwörung.

Der Sohn des Imams beschreibt die Stimmung in der Moschee an jenem Abend als «ein bisschen hysterisch». Auf Nachfrage des Richters will er aber keine Details preisgeben. Er hat damals seinen Vater, den Imam, herbeigerufen. Der libysche Geistliche beschreibt seine eigene Rolle als Vermittler. Er habe nicht gesehen, dass Gewalt angewendet worden sei. Das eine Opfer habe ihn gebeten, ihn ins Büro mitzunehmen, damit man über alles reden könne.

Es habe alles freiwillig gestanden und sei mit dem Geständnis und der Tonaufnahme einverstanden gewesen. «Es hat keine Bedrohung gegeben», sagt der 54-jährige Imam. Angst habe der junge Mann nur gehabt, weil er beim Fotografieren ertappt worden sei und seinen Fehler bereut habe. «Nach meiner Meinung ist das Spionage.»

Gegenteilige Aussagen

Allerdings verstricken sich der Imam und der damalige An’Nur-Vereinspräsident vor Gericht in Widersprüche. Der eine behauptete, er habe die Bürotür verriegelt, der andere, sie sei offen gestanden. Der eine sagt aus, von den mutmasslichen Opfern seien keine Fotos geschossen worden, der andere gibt ebendies zu.

Das sind Punkte, welche die Staatsanwaltschaft, vertreten durch drei Frauen, und der Anwalt der beiden Geschädigten heute in ihren Plädoyers auf­greifen können. Danach sind eineinhalb Tage lang die Herren an der Reihe, die vor Prozessbeginn den Kreis gebildet haben. Sie verteidigen die Beschuldigten. (Tages-Anzeiger)