Als die Polizisten eintreffen, hören sie noch seine letzten Schüsse

Weniger Vorfälle trotz mehr Waffen

Grundsätzlich kann in der Schweiz jeder eine Waffe kaufen, der über 18 Jahre alt ist und nie straffällig wurde. In der Regel braucht man dafür lediglich einen Waffenerwerbsschein des Kantons, und man darf nicht aus Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, der Türkei, Albanien, Algerien oder Sri Lanka stammen. Wegen des liberalen Waffengesetzes ist auch die Dichte der Schusswaffen im Kanton Zürich ziemlich hoch: Von 100 Einwohnerinnen und Einwohnern haben 2018 über 10 eine registrierte Waffe besessen. Seit 2010 ist diese Zahl gestiegen: Damals waren es noch 7,6 Waffen pro 100 Einwohner.



Obwohl seit 2010 nahezu 80'000 Waffen mehr in den Haushalten vorhanden sind, gab es in den letzten Jahren im Kanton Zürich weniger Gewaltdelikte mit Schusswaffen. 2010 waren es 221, sieben Jahre später 104. Für den Zürcher Regierungsrat ist der Rückgang auch ein Erfolg der Polizeiarbeit. Als Begründung nannte er in einer Antwort auf eine Anfrage aus dem Kantonsrat die Aktionstage für die freiwillige Waffenabgabe, die enge Kooperation der kantonalen Fachstelle mit den Gemeinden bei der Ausstellung von Waffenerwerbsscheinen sowie den konsequenten Ausbau des Gewaltschutzes. (lia/zac)