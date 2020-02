Als er die Bankkarte gefunden hatte, schleppte er die Frau ins Bad

Für die 66-jährige Frau war es ein schöner Tag. Sie hatte ihren 80-jährigen Freund zu Besuch, als es läutete. An der Tür stand ein breitschultriger Mann. Er sei EWZ-Mitarbeiter und müsse die Glaskabel prüfen. Nachdem ihn die Frau in die Wohnung gebeten hatte, begann er nicht mit der Arbeit, sondern stülpte sich einen Strumpf übers Gesicht und nahm einen Revolver aus der Werkzeugtasche. Diesen richtete er gegen die Frau und ihren Besucher und verlangte Geld und Bankkarten. Die Überfallenen gaben zu Tode erschrocken 640 Franken heraus. Und die Frau schrieb ihm den Kartencode auf einen Zettel. Der Rentner hatte noch versucht, sich dem Räuber zu widersetzen. Doch der richtete nur seine Pistole auf den Mann und fragte, ob er sterben wolle.

Weil der herzkranke Rentner zusammengebrochen war, rief seine Freundin den Notfall. Doch als sie den Überfall erwähnte, nahm ihr der Räuber das Telefon ab und verliess mit Geld, Karte und Handy die Wohnung.

Noch brutaleres Regime

Nur gerade zwei Tage später wurde der heute 62-jährige Räuber erneut aktiv. In Effretikon hatte er sich auf Local.ch eine 72-jährige alleinstehende Frau ausgewählt.

Auch bei ihr gab er sich als Techniker aus. Diesmal zog er aber ein noch brutaleres Regime auf, denn zwei Tage zuvor hatte ihm die Frau einen falschen Kartencode angegeben. Er fesselte die 72-Jährige an einen Stuhl und klebte ihr den Mund zu. Als er ihre Bankkarte gefunden hatte, schleppte er die Gefesselte ins Badezimmer und legte ihr auch noch einen Kabelbinder um den Hals, um ihr die Ernsthaftigkeit des Überfalls deutlich zu machen. Darauf verliess er die Wohnung.

Als er merkte, dass er wieder einen falschen Code bekommen hatte, kehrte er zurück, zog die Kabelbinde um den Hals so fest zu, dass die Frau zu ersticken glaubte. «Wenn Sie jetzt nicht tun, was sich sage, knall ich Sie ab», soll er gesagt haben. Dann band er der Frau ein Geschirrtuch um den Mund. Mit dem richtigen Code verliess er die Wohnung erneut und hob an Bankomaten total 4000 Franken ab. Danach kehrte er zurück, lockerte die Fesselung und legte der Frau ein Schere hin, damit sie sich selber befreien konnte.

Geld im Saunaclub verprasst

Gestern wurde der Mann in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Seit anderthalb Jahren befindet er sich im vorzeitigen Strafvollzug. Ermittlungen – er war an den Bankomaten gefilmt worden – und DNA-Spuren hatten ihn damals überführt. Ob er im Gefängnis Besuch erhalte, wollte der Richter wissen. «Kaum. Ich habe es mit allen verbockt», sagt der Mann leise. Nicht einmal seine Kinder kommen mehr vorbei.

Wie kommt es, dass ein gebildeter Mann, mit gutem Job – bis vor zwei Jahren war er noch fest angestellt – solch brutale Überfälle verübt um ein paar Hundert Franken zu bekommen? Es war je nach Darstellungsart die Liebe oder die Sexsucht. Der unglücklich verheiratete und depressiv veranlagte Mann hatte in einem Saunaclub eine Prostituierte kennen gelernt, von der er nicht mehr loskam. Bis zu viermal im Monat besuchte er sie und liess dabei sehr viel Geld liegen. Darum begann er mit Veruntreuungen, seinen besten Freund erleichterte er, die Erbschaft seiner Frau brauchte er.

Vor zwei Jahren wurde er wegen Veruntreuungen zu 15 Monaten bedingt verurteilt. Vor Gericht gab er an, von der Prostituierten losgekommen zu sein, doch fast gleichzeitig beging er die beiden Überfälle. Er habe damals vor Gericht gelogen, gab er gestern zu: «Es war mir alles egal.»

Bei den Opfern entschuldigt

Die Staatsanwältin verlangte eine Gefängnisstrafe von neun Jahren. Sie sprach von einem besonders gefährlichen Räuber, der den Tod von Menschen in Kauf nehme, um seine sexuellen Triebe zu stillen. Wie skrupellos er sei, zeige die Vorbereitung der Taten. So hatte er einer 89-jährigen Nachbarin neben Schmuck auch die Tatpistole gestohlen. Munition war zwar nicht dabei, doch um eine geladene Waffe vorzutäuschen, schnitzte er Holzpatronen und steckte diese ins Magazin. «Das ist verabscheuenswürdig und nicht entschulbar.» Das sagte auch die Anwältin des zweiten Opfers. Ihre Mandantin sei vorher eine aktive Seniorin gewesen, die sich sozial zurückgezogen habe und heute unter einer traumatischen Belastungsstörung leide.

Für den Pflichtverteidiger ist der Mann kein überdurchschnittlich gefährlicher Täter. Er habe beim ersten Überfall sogar den Anruf an die Sanität zugelassen. Der Mann sei süchtig nach der Frau gewesen, es handle sich hier um Beschaffungskriminalität. Die Verteidigung sprach von einem mittleren Verschulden und verlangte eine Strafe von 33 Monaten.

Das Gericht verurteilte den Mann schliesslich zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis und einer ambulanten Therapie. Zudem muss er der 72-Jährigen eine Genugtuung von 8000 Franken zahlen. Bevor er abgeführt wurde, entschuldigte sich der Mann bei den Opfern: «Ich weiss nicht, wie das passieren konnte, ich war zuvor noch nie gewalttätig gewesen.»