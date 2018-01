Das Sturmtief Burglind versetzte am Mittwoch viele in Angst. Remo Diethelm hingegen war im Hoch. Er sehnte sich gar danach, dass die Windböen endlich Richtung Zürichsee zogen. Kurz vor zehn Uhr erreichte Diethelm das Bild eines Freundes aus Bäch: die ersten starken Böen, die von Zürich her über den See fegten und das Wasser aufschäumten. Er sprang auf und fuhr zum See ­hinunter.

Remo Diethelm ist einer der besten Windsurfer der Schweiz. Seit 30 Jahren steht er auf dem Brett. Er kennt weltweit die günstigsten Orte für seine Leidenschaft und ist in Australien auf sechs Meter hohen Wellen gesurft. Der Seklehrer und Theaterautor hält aber auch den Schweizer Speedrekord im Segeln. Mit gut 90 km/h ist er vor vier Jahren im namibischen Lüderitz auf dem Windsurfbrett durch den Wasserkanal geflitzt.

Diethelm sagt: «Als ich von Burglind hörte, war klar, dass ich rausgehen werde. Die Frage war nur, wie lange.» Auf der kanarischen Insel Gran Canaria, wo Diethelm jahrelang surfen war, seien solche Verhältnisse völlig normal, Windstärken von 30 bis 50 Knoten (50 bis 100 km/h) an der Tagesordnung. Auch auf dem Urnersee hat Diethelm dank des Föhns schon ähnliche Windstärken angetroffen. Auf dem Zürichsee hingegen kaum. «Deshalb freute ich mich riesig auf diesen Surfmoment.»

Ganz hinaus wagt er sich nicht

Kurz nach 10 Uhr steht Diethelm in Pfäffikon SZ mit seiner Ausrüstung im Wasser. Waveboard, 4,5 Quadratmeter Segel. Die Luft ist wärmer als das Wasser. Die Wellen peitschen gegen das Ufer. Der Wind ist bockig, ruppig, löchrig – schwierig zu fahren. Doch er hat Zug.

Diethelm macht einige Schläge zwischen dem Ufer und der Insel Ufenau. Er reitet auf den Wellen, überspringt sie, macht Air- und Duckjibes. Alles ganz kontrolliert, er geht nicht ans Limit.

Fällt er ins Wasser, friert er an den Fingern und im Gesicht. Je länger der Sturm tobt, desto kälter wird das Wasser. Die hohen Wellen wühlen den See auf. Angst hat Diethelm keine.

Ganz hinaus wagt er sich nicht. Brett, Mast und Segel könnten kaputtgehen. Dann müsste sich Diethelm aus eigener Kraft ans Ufer retten. Immer wieder kehrt er ans Ufer zurück, wo ihn vier Freunde beobachten und fotografieren. Als die Winde noch einmal zunehmen, wechselt Diethelm auf ein kleineres Segel – 3,7 Quadratmeter. Die Seeretter wüssten, dass er sich mit starken Winden und hohen Wellen auskenne.

Bereits beim Sturm Lothar war Diethelm im Zürichsee aufs Brett gestiegen. Damals mit seinem Bruder Patrik, ebenfalls profilierter Windsurfer und mit einer eigenen Brettmarke. Damals aber waren Diethelms in Lachen im Wasser, hinter dem Seedamm. Die Wellen waren bereits gebrochen und nur noch einen Meter hoch. Wegen der Kälte hielten sie es nur eine halbe Stunde im Wasser aus.

Am Mittwoch war Diethelm gut drei Stunden draussen. «Die Wellen waren super, zwei bis drei Meter hoch. Einmalig für den Zürichsee», sagt er.

Doch Diethelm weiss, dass viele sein Treiben «für eher speziell» halten. Aber seine Erfahrung erlaube es ihm, sich bei diesen Verhältnissen hinauszuwagen. «Einen Skirennfahrer fragt man auch nie, ob er ein Spinner sei, weil er die Lauberhornabfahrt hinunterbrettert.»

Und: Der Einzige sei er da draussen keineswegs gewesen, sagt Diethelm. Er weiss von einem Dutzend Kollegen, die rund um den See für die einmaligen ­Wellen aufs Brett gestiegen sind.

(Tages-Anzeiger)