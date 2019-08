Alter Raubmord kommt im «Aktenzeichen: XY... ungelöst»

Am 27. Februar 2004 ist in Altendorf SZ am Obersee eine 22-jährige Angestellte eines Reisebüros mit einer Schusswaffe getötet worden. Die Leiche der jungen Frau ist von zwei Kundinnen aufgefunden worden, welche im Reisebüro beraten werden wollten und einer Blutspur gefolgt waren. Der oder die Täter hatten eine Geldkassette mit mehreren Hundert Franken Bargeld mitgenommen, weshalb die Polizei damals von einem Raubmord ausging. Die 22-Jährige war von mehreren Schüssen getroffen worden.

«Trotz intensivster Ermittlungen» konnte das Tötungsdelikt bis heute nicht geklärt werden, schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung von Dienstag. Deshalb haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft an die TV-Sendung «Aktenzeichen: XY... ungelöst» gewendet. Man erhofft sich von der Verbreitung von Informationen rund ums Gewaltdelikt, etwa die Vorgehensweise der Täterschaft, die mutmassliche Tatwaffe und die gestohlenen Gegenstände, neue Erkenntnisse und Ermittlungsansätze.

Die Munition steht im Fokus

Laut Florian Grossmann, Medienchef der Schwyzer Kapo, hat man im Verlauf der Jahre immer wieder neue Hinweise erhalten, insbesondere bezüglich der abgeschossenen Munition. Deshalb starte man jetzt einen Versuch in der berühmten Fahndungssendung. Vielleicht werde sich eine Person melden, die sich bis anhin nicht getraut hat. Zudem erreiche man mit «Aktenzeichen: XY» auch ein internationales Publikum, so Grossmann.

Am Tatort, der Zürcherstrasse 29, hat es heute kein Reisebüro mehr. Bild: Google Street View

Zu Gast im Fernsehstudio sind der für den Fall zuständige Staatsanwalt Paul Schmidig sowie der Chef der Kriminalpolizei der Kantonspolizei Schwyz, Stephan Grieder. Die Sendung wird morgen Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

(pu/hoh)