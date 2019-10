Animal politique mit Distanz zur eigenen Partei

Wenn einer aufrechten Gangs in den Wahlkampf steigen kann, ist es Daniel Jositsch (54). Er ist der grosse Favorit – was aussergewöhnlich ist, da er erst der fünfte Zürcher Sozialdemokrat im Ständerat ist. Gar einzigartig ist die Überlegenheit, mit der er seine Karriereschritte vollzieht. Vor vier Jahren trat Jositsch gegen prominente Konkurrenz an – und wurde als Einziger im ersten Wahlgang gewählt.

Jositschs politische Laufbahn ist gespickt mit Erfolgen. Nur gegen Ernst Stocker (SVP) verlor er die Ersatzwahl für den Regierungsrat. Begonnen hat Jositsch bei den Grünen. Doch bald wechselte er zur SP – aus Karrieregründen, heisst es bei der verschmähten Partei. Seine öffentliche Laufbahn startete Jositsch in Stäfa. Als Schulpräsident ärgerte er sich über das Volksschulamt, das ihm verbot, aus zwei grossen Klassen drei kleinere zu bilden. Als dann der Regierungsrat auch noch die Vergrösserung der Klassen verfügte, lancierte Jositsch eine Gegeninitiative und war sofort im ganzen Kanton bekannt. Die Regierung musste am Ende zurückkrebsen, und Jositsch, unterdessen auch Strafrechtsprofessor an der Uni Zürich, wurde 2007 glanzvoll in den Kantonsrat gewählt und ein halbes Jahr später gleich noch in den Nationalrat. Mit diesem steilen Aufstieg hatte Jositsch etliche SP-Altgediente hinter sich gelassen.

Er kann Kompliziertes verständlich erklären

Gelungen ist ihm dies auch dank TV-Präsenz. Vor allem in Strafrechtsfragen ist er bis heute ein gefragter Fachmann, der Kompliziertes allgemein verständlich erklären kann. Vor seiner Wahl in den Ständerat ging Jositsch als grösster SP-Abweichler aus der Smartvote-Umfrage hervor. In jener Zeit irritierte er die Genossen, indem er sich gegen die Erhöhung der AHV-Renten oder für den Ausbau von Autobahnen aussprach. Gleichwohl geriet Jositsch in seiner Partei nie so in die Kritik wie Parteikollege Mario Fehr. Zudem schafft er es, trotz abweichender Haltungen enge Kontakte zu Exponenten des linken Flügels zu halten.

Vier Fragen an Daniel Jositsch

Soll das Rentenalter steigen, und wenn ja: auf wie viele Jahre?

Ich befürworte Rentenalter 65 für Mann und Frau – natürlich bei Lohngleichheit.

Sollen Ölheizungen verboten werden?

In neuen Gebäuden und bei umfangreichen Sanierungen ja, mit Härtefallregelung bei grossen Kosten.

Befürworten Sie das Rahmenabkommen mit der EU?

Ja, da es den bilateralen Weg sichert.

Soll ein 80-jährigen 500'000 Franken teure Krebsbehanldung bekommen?

Ja. Jede andere Entscheidung wäre moralisch nicht vertretbar, da Leben nicht gewertet werden darf.

