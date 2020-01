Auf Federers Grundstück am Zürichsee wird nun gebaggert

Roger Federer lässt seine Saison 2020 etwas ruhiger angehen und steht erst am Australian Open – ab dem 20. Januar – im Einsatz. Abseits des Tennisplatzes wird hingegen vorwärtsgemacht: Der Bau seines Anwesens in der Kempratener Bucht ist bereits in vollem Gange.

Nachdem am 12. November Kanalisationsarbeiten und eine Meteorwasserleitung fertiggestellt worden sind, legen nun Installationsarbeiten das Fundament für den Federer-Bau. Seit Weihnachten versperren schwarze Sichtschutzwände die Sicht, dahinter wird gebaggert und gepfählt. Geplant sind diverse ein- bis zweistöckige Flachdachbauten. Bestätigt wird die Meldung des Baustarts von Thomas Furrer (parteilos), Bauchef von Rapperswil-Jona.

Im November wurden in der Kempratener Bucht die Kanalisationsarbeiten vorgenommen und eine Meteorwasserleitung fertiggestellt. All dies geschah für Passanten gut einsehbar. Foto: Markus Timo Rüegg

Boden im und ums Wasser ist schwer belastet

Neuigkeiten gibt es nun auch bezüglich der Kosten. Ende des Jahres 2018 wurde im Baugesuch eine Bausumme von 20 Millionen veranschlagt. Der geschätzte Wert der 18000-Quadratmeter-Liegenschaft liegt zudem zwischen 40 und 50 Millionen Franken.

Dazu kommt wohl, wie am Montag bekannt wurde, eine Altlastensanierung. Bis rund 90 Zentimeter Tiefe ist der Boden durch Bauabfälle belastet; die Dekontaminierung des Bodens im Wasser und in Wassernähe dürfte weitere Kosten verursachen. Gemäss der Bauverwaltung sieht man keine Gründe für eine Einsprache.

Die Firma BGS & Partner Architekten in Rapperswil, die das Projekt vor Ort koordiniert, hielt sich am Montag zu detaillierten Angaben zum Bau bedeckt – ebenso das Team von Saota Architecture in Kapstadt, welches den Federer-Bau plant. Das renommierte Architekturbüro aus Südafrika designt diverse extravagante Bauten, darunter Hotels und Villen in Spanien, Florida und Indonesien. Bis zu 60 Angestellte seien ihrerseits beim Bau des Luxusanwesens an der Zürcherstrasse involviert.

Parzelle in Herrliberg noch in Federers Besitz

Nichts Neues gibt es aus Herrliberg: Ende 2011 hatte Federer dort eine Parzelle gekauft. Letzten April wollte er diese verkaufen. Kostenpunkt: 35 Millionen Franken. Für 19 zusätzliche Millionen hätten Interessenten auch gleich das passende Bauprojekt kaufen können. Die 5600 Quadratmeter umfassende Parzelle wurde bislang aber noch nicht verkauft, wie eine Nachfrage beim Grundbuchamt ergibt. Die unbebaute Luxuswiese ist aktuell noch immer auf Roger Federer eingetragen.

Wann sich die Familie Federer in der Rosenstadt niederlässt, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Bauvorhaben soll aber bis voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein.