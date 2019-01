«Auf Gleis 5 kam die Fahrleitung herunter»

Wegen einer Fahrleitungsstörung ist der Bahnverkehr am Freitagabend im Bahnhof Pfäffikon SZ komplett unterbrochen worden. Mit einem Normalbetrieb ist bis Betriebsschluss nicht zu rechnen, wie SBB-Sprecher Raffael Hirt auf Anfrage dieser Zeitung sagte.

Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Seit 19.15 Uhr fahren Bahnersatzbusse. Die internationalen Züge werden umgeleitet. Die Züge halten nicht in Sargans. Die Onlinefahrpläne sowie die Handy-Apps der SBB und der ZVV berücksichtigen jeweils solche Störungen.

«Der Güterzug kam just auf der Weiche zum Stehen»

Eine unglückliche Verkettung von Ereignissen um circa 17.55 Uhr hatte zur Blockade geführt, erklärte Hirt. «Erstens fiel auf Gleis 5 die Fahrleitung herunter.» Dieser Moment wurde von Zeugen mit Handykameras festgehalten (siehe oben). «Damit hatte der ganze Bahnhof keinen Strom mehr. Dann wurde das Ganze aber verkompliziert, weil ein Güterzug auf Gleis 4 just auf einer der Weichen zum Stehen kam und diese blockierte.»

Die Blockade in Pfäffikon hatte wiederum die Auswirkung, dass ein IC in Richterswil ZH halten musste und nicht umkehren konnte. «Der IC konnte nicht in die andere Richtung zurückfahren, weil er auf der Rückseite keinen Steuerwagen hatte. So mussten wir auch diesen noch abschleppen.»

Die Störung werde bis mindestens 22 Uhr dauern, schätzte Hirt um 21 Uhr. Aber die Blockade könne auch bis 23 Uhr oder gar bis Betriebsschluss andauern. Dass sich der Betrieb am heutigen Freitagabend noch normalisiert, glaubte der SBB-Sprecher nicht, selbst wenn der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. «Das wird sicher Auswirkungen bis Betriebsschluss haben.»

Nach 30 Minuten im stillstehenden Zug: „Geschätzte Fahrgäste, wir wollten Sie informieren, dass wir immernoch keine weiteren Informationen haben.“

Wenigstens haben sie Humor. @sbbnews #stromausfall #pfäffikon — David Sele (@davsele) January 11, 2019

(mac/sda)