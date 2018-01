Auf dem Pannenstreifen am Stau vorbei zur nächsten Ausfahrt

Es ist ein durchaus zwiespältiges Gefühl, von einem praktischen Vorgehen Gebrauch zu machen, das von den Mitmenschen für egoistisch gehalten wird. Auch wenn diese «Abkürzung» von Gesetzes wegen erlaubt oder sogar erwünscht ist. Dabei kann sich das Praktische mit dem Nützlichen nicht nur für einen selbst verbinden: das eigene egoistische Vorgehen kann auch zum Guten im grossen Ganzen sein.

So etwas kommt vor allem im Verkehr vor: etwa beim Rechtsabbiegen bei Rot an der Ampel, das für Velofahrer bereits mancherorts erlaubt ist, weil dadurch niemand gefährdet wird. Oder das Vorfahren mit dem Auto, vorbei an all den stehenden anderen, vorbei bis ganz ans Ende der aufgehobenen Fahrspur, um dort vorne erst im Reissverschlussverfahren auf die andere Spur zu wechseln, vor die Nase aller, die weiter hinten schon eingespurt sind.

In einem anderen Fall nun aber hat sich das Bundesgericht kürzlich gegen das praktische Vorgehen entschieden: Es komme doch einer groben Verletzung der Verkehrsregeln gleich, wenn ein Automobilist auf der Autobahn an drei stehenden Kolonnen vorbei auf dem Pannenstreifen bis zur nächsten Ausfahrt fahre, schreibt es im Urteil BGer 6B_199/2017 vom 20. Dezember 2017.

Fahren auf Pannenstreifen ausdrücklich erlaubt

Zugetragen hatte sich der Verstoss auf der A 1 in Richtung St. Gallen kurz vor der Ausfahrt Effretikon. Der Automobilist hatte 500 Meter Pannenstreifen überfahren, um an dem sich auf drei Spuren stauenden Verkehr vorbei zur Ausfahrt zu gelangen. Dafür hatte ihn das Zürcher Obergericht im Dezember 2016 zu einer unbedingten Geldstrafe von 2400 Franken verurteilt.

Vor Bundesgericht nun machte der Mann geltend, dass bei gewissen Autobahnausfahrten die Benutzung des Pannenstreifens bei Stau ausdrücklich als erlaubt ausgeschildert sei. Daraus könne der Beschwerdeführer jedoch nichts zu seinen Gunsten ableiten, befand das Bundesgericht. «Wäre die Benutzung des Pannenstreifens bei Stau zum Zwecke des Abfahrens von der Autobahn generell erlaubt, bedürfte es keiner besonderen Beschilderung. Dass die Benutzung des Pannenstreifens für den von ihm befahrenen Abschnitt erlaubt gewesen sein soll, behauptet der Beschwerdeführer zu Recht nicht.» Deshalb sei nicht nachvollziehbar, warum er seine Fahrweise für erlaubt gehalten haben könnte.

Über 10'000 Franken Strafe

Weiter befand das Bundesgericht, das Verbot des Rechtsüberholens sei eine für die Verkehrssicherheit objektiv wichtige Vorschrift, deren Missachtung eine grobe Verletzung von grundlegenden Verkehrsvorschriften darstelle. Sie ziehe eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit mit beträchtlicher Unfallgefahr nach sich.

Besonders unangenehm für den Beschwerdeführer: Wird das Bundesgerichtsurteil rechtskräftig, so wird er auch eine im Jahr 2014 nur bedingt gegen ihn ausgesprochene Geldstrafe von 9000 Franken zahlen müssen. Auch die Gerichtskosten von 2000 Franken werden ihm auferlegt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)