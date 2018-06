Verurteiltem Bijouterie-Räuber droht nun eine Mordanklage

Am Mittwoch ist der Italiener vom Regionalgericht Thun im Kanton Bern wegen eines brutalen Bijouterieraubs zu sieben Jahren verurteilt worden. Nun soll der 74-Jährige in Zürich wegen eines Mordes angeklagt werden. Der Mann soll im Juli 1997 in Küsnacht eine 87-jährige Frau in ihrer Villa getötet haben. Am Tatort fand die Polizei DNA-Spuren, welche mit denen des Italieners übereinstimmen.

Eigentlich hätte der Mann in Zürich wegen dieses Mordes – und auch wegen des Thuner Raubs – vor Gericht stehen sollen. Dies weil das Zürcher Verbrechen gravierender ist. Dem Mann konnte aber erst nach seiner Auslieferung von Spanien in die Schweiz im Mai 2017 eine Wangenschleimhautprobe entnommen und DNA-mässig bestimmt werden.

Dies weil die spanischen Behörden beim Italiener keine DNA-Probe durchgeführt hatten und ihn den Berner Behörden nur bezüglich des Bijouterieraubs in Thun auslieferten.

Im Gefängnis verhaftet

Nun hat die Zürcher Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte den spanischen Behörden via das Bundesamt für Justiz ein nachträgliches Auslieferungsgesuch für das Tötungsdelikt in Küsnacht zugesandt. Wenn dieses in einigen Monaten bewilligt wird, wovon der fallführende Staatsanwalt Michael Scherrer überzeugt ist, wird der Staatsanwalt den Italiener aus dem Berner Strafvollzug verhaften und nach Zürich in Untersuchungshaft setzen lassen.

Dies entspreche dem normalen Verfahren. Kommt es dann zu einer Verurteilung, wird das Gericht für den 74-Jährigen eine Zusatzstrafe zu den bereits sieben Jahren Freiheitsstrafe verhängen.

Wenn es zur Anklage kommt, kann Scherrer nur auf Mord klagen. Hier beträgt die Verjährungsfrist 30 Jahre. Alle andere Delikte, auch vorsätzliche Tötung, sind nach maximal 15 Jahren verjährt. Die Tat in Küsnacht wurde 1997 verübt. Ausgenommen ist die Unverjährbarkeit von Sexualdelikten bei Kindern seit der Annahme der Volksinitiative 2008.

Millionärin misshandelt

Die Küsnachter Millionärin wurde vor ihrem Tod brutal misshandelt. Laut «Blick» von damals sollen der oder die Täter wild auf die 87-jährige Witwe eingeschlagen haben; vermutlich mit blossen Fäusten. Die Frau habe schwere Verletzungen am Kopf, am Hals und an den Armen gehabt, schrieb die Zeitung. Die Polizei fand die Leiche gefesselt in der Waschküche ihrer Villa. Ob damals nur der Italiener am Tatort war oder ob er noch Komplizen hatte, ist nicht bekannt – die Polizei stellte seine DNA sicher.

Beim Überfall auf eine Bijouterie in Thun im September 2016 war der Italiener äusserst brutal vorgegangen. Er hatte mit einer Pistolenattrappe ein Ehepaar und die Tochter in ihrer Privatwohnung in Thun überfallen. Er fesselte die drei und drohte, sie zu töten, gab ihnen starke Beruhigungsmittel. Schliesslich zwang er die Tochter zu Oralsex und nahm Wertsachen im Betrag von rund 70'000 Franken an sich.

Danach mussten die drei Personen zu Fuss mit dem Täter zu einer Bijouterie gehen. Dort musste ihm die Ehefrau, welche Filialleiterin der Bijouterie war, Schmuck im Wert von rund 45'000 Franken aushändigen. (Tages-Anzeiger)