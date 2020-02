Auf diesen Zürcher Hauptstrassen könnte Tempo 30 kommen

Am 6. Januar kam es auf der Schönenbergstrasse in Wädenswil zu einem schweren Unfall. Dort, wo die Oberdorfstrasse in die Hauptstrasse mündet, fuhr ein 76-jähriger Autofahrer eine 41-jährige Frau um, welche die Strasse auf dem Zebrastreifen querte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

«Eine 50er-Zone an diesem Ort ist ein Witz und grobfahrlässig», sagte darauf ein Anwohner der «Zürichsee-Zeitung». Ähnlich äusserte sich der Wädenswiler Sicherheitsvorsteher Jonas Erni (SP): «Tempo 50 ist hier zu schnell und gefährlich.» Auf solchen Abschnitten könnte Tempo 30 die Unfallgefahr reduzieren. Doch die Schönenbergstrasse ist eine Staatsstrasse und damit innerorts grundsätzlich mit Tempo 50 signalisiert.

Kanton erlaubte eine Tempo-30-Zone in fünf Jahren

Das Thema Tempo 30 auf Kantonsstrassen polarisiert seit Jahren. Etliche Gemeinden fordern eine Temporeduktion an den neuralgischen Stellen, um Kinder auf dem Schulweg zu schützen oder den Lärm für die Anwohnerschaft zu verringern. Der Kanton aber, der die Hoheit über diese Strassen hat, war sehr lange sehr zurückhaltend gegenüber solchen Anliegen, obwohl der Druck stieg. Zwischen Dezember 2014 und November 2019 wurde eine einzige Tempo-30-Zone auf einer Kantonsstrasse ausserhalb Zürichs bewilligt.

Dies könnte sich nun ändern. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) hatte vor Wochenfrist in der Kantonsratsdebatte über die Krediterhöhung für die Umfahrung Ottenbach und die Tieferlegung der Kantonsstrasse in Obfelden angekündigt, es brauche neue Lösungen. Man könne nicht immer Umfahrungen bauen (lesen Sie hier mehr dazu).

Nun hat Neukom in einem Interview mit dem «Regionaljournal» von SRF nachgedoppelt. «Tempo 30 halbiert den Lärm», sagte er. Und man wisse, dass Lärm die Gesunheit gefährdet und etwa das Risiko von Herzinfarkten erhöhe.

Es gehe nicht darum, überall ein Tempo-30-Regime zu installieren, so Neukom weiter, sondern an gewissen Stellen auf 300 bis 400 Metern. Eine Folge könne auch sein, dass sich der Verkehr verflüssigt. Wo sich der neue Baudirektor Tempo-30-Zonen auf dem Land vorstellen könnte, wollte er noch nicht verraten. Man müsse sich mit den Dörfern und Städten absprechen.

Von Adliswil bis Wetzikon: 20 Abschnitte im Fokus

Ein Hinweis, welche Strassen konkret beruhigt werden könnten, lieferte der Regierungsrat in zwei Antworten auf Vorstösse aus dem Kantonsrat. So existiert eine Liste aus dem Jahr 2015. Diese Strecken stehen im Fokus:

Adliswil, Albisstrasse

Affoltern a.A., Untere Bahnhofstrasse

Bassersdorf, Klotenerstrasse

Birmensdorf, Zürcherstrasse

Elgg, Winterthurerstrasse, Abschnitt Kreisel bis Zentrum Elgg

Embrach, Dorfstrasse

Illnau-Effretikon, Bahnhofstrasse

Illnau-Effretikon, Ortsteil Oberillnau, Effretikonerstrasse

Kollbrunn (Zell), Dorfstrasse

Maschwanden, Dorfstrasse

Niederglatt, Kaiserstuhlstrasse

Opfikon-Glattbrugg, Schaffhauser- und Wallisellerstrasse

Ossingen, Andelfinger-/ Steinerstrasse

Rickenbach, Büelstrasse, Abschnitt Huebacker-/Holzgasse

Rüti, Dorfstrasse

Rüti, Ferrachstrasse

Turbenthal, Tösstalstrasse

Wädenswil, Zugerstrasse

Wetzikon, Bahnhofstrasse

Wetzikon, Zürcherstrasse

Diese Liste haben kürzlich Politiker von Grünen, SP, GLP und CVP aufgenommen für eine entsprechende Motion. In diesem verbindlichen Vorstoss verlangen sie einen Kredit von mindestens 5 Millionen Franken, um Strassen baulich anzupassen und die Signalisation zu ändern. In allen aufgeführten Strassen liegt die Lärmbelastung über dem Grenzwert, einzige Ausnahme: die Dorfstrasse in Maschwanden. Die Politiker verlangen nun Tempo 30 auf diesen Strassen und eine Aufstockung der Liste.

Die Motion ist im Parlament mehrheitsfähig und gibt Neukom Rückenwind. In einer weiteren Antwort auf einen Vorstoss hat der Regierungsrat aufgelistet, für welche Strassen und Ortschaften Gutachten für Strassenlärmsanierungen erstellt wurden. Analysiert wurden rund 30 Strassen in 17 Städten und Gemeinden. 20 Gemeinden wurden gleich als Ganze unter die Lupe genommen (hier gehts zur Aufstellung, ab Seite 4).

Die Öko-Allianz machts möglich

Zürich und Winterthur fehlen. Die beiden Grossstädte haben schon heute eine grössere Autonomie, was die Kantonsstrassen betrifft. Anders gesagt: Sie dürfen selber Tempo 30 verfügen, wenn keine Strassenumbauten nötig sind. So sind zum Beispiel Abschnitte beim Zürcher Rigiplatz oder auf der Forchstrasse längst mit einer Tempo-30-Tafel versehen. Winterthur hat bis anhin darauf verzichtet, das Tempo auf einer Hauptstrasse aus Lärmgründen zu reduzieren.

Dass Baudirektor Neukom vorwärtsmachen kann, ist auf die neue Zusammensetzung des Kantonsparlaments zurückzuführen. Die sogenannte Öko-Allianz, bestehend aus SP, GLP, Grünen, EVP, AL und mitunter der CVP, hat in der neuen Legislatur schon einige Pflöcke eingeschlagen. In diesem Zuge wurde nicht nur das Vorhaben der SVP und der FDP, den Grossstädten die Autonomie bei den Staatsstrassen wegzunehmen, vereitelt. Es wurde im letzten November auch in einer Erklärung gefordert, dass diese Autonomie auf andere Städte zu erweitern sei.

Keine Hürden aus Bern und Lausanne

Ebenfalls erfolglos blieb ein Vorstoss von SVP-Nationalrat Gregor Rutz. Mit einer parlamentarischen Initiative wollte er durchsetzen, dass auf Hauptverkehrsachsen innerorts generell Tempo 50 gilt und «dieser Grundsatz nur aus Gründen der Sicherheit, insbesondere aber nicht durch Lärmschutzgründe umgangen werden kann». Im Nationalrat wurde Rutz' Vorstoss zwar gutgeheissen, doch der Ständerat versenkte ihn im vergangenen Juni.

Grünes Licht für Tempo 30 auf Hauptstrassen hat das Bundesgericht gegeben. Im März 2018 wies es Beschwerden gegen Tempo-30-Massnahmen in der Stadt Zürich und in Basel zurück. Das Zürcher Baurekursgericht hatte schon 2017 anlässlich eines Falls aus Stäfa die kantonale Praxis, Tempo 30 aus Lärmgründen abzulehnen, für unzulässig erklärt.