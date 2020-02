Ausgezeichneter Rhythmus

Stadtbild, Nr. 019 – «Eines der schönsten Bürogebäude Zürichs.» Das Urteil stammt vom Baulöwen Steiner. Allerdings ist der befangen, denn die Steiner AG durfte das Haus in den Jahren 1969 bis 1973 bauen. Doch auch der Zürcher Stadtrat ist begeistert und hat das Geschäftshaus «Schader» kürzlich unter Schutz gestellt – als Zeuge der Nachkriegsmoderne in Zürich. So gehört es nun zum architektonischen Adel wie seine beiden Nachbarn, das Rote und das Weisse Schloss aus der Belle Epoque.

Architekt ist der gebürtige Basler Jacques Schader, der mit seiner Kantonsschule Freudenberg international bekannt wurde. Ihm erteilte die Firma IBM den Auftrag für ihren neuen Hauptsitz, der zeitgemäss, nützlich und schön sein sollte. Und das am See, am prominentesten Ort von Zürich, wo die zwei romantischen Schlösser alle Blicke auf sich ziehen. Wie kann sich dort ein modernes Gebäude behaupten?

Skulptur von Max Bill auf dem Vorplatz.

Mit Masse und Differenz. Schader übernahm die Höhe der beiden Prunkbauten von 1893, machte sonst aber alles anders: Glas und Aluminium statt Stein, gestaffelte Volumen statt durchgehende Fassade, gleichförmiger Rhythmus einer Rasterfassade statt Türmchen, Balkone, Säulen und Skulpturen. Indem das Haus hinter der Baulinie der beiden Schlösser steht, hat es einen Vorplatz gefüllt mit Pflanzentrögen, Wasserbassin und einer Skulptur von Max Bill. «Die Architektur zeugt vom Versuch eines Dialogs mit dem historischen Stadtbild und der Landschaft am See und erfüllt zugleich die Ansprüche an ein modernes Geschäftshaus», schreibt der Stadtrat zur Begründung des Denkmalschutzes.

Veränderungen im Innenhof

Das Haus gehört der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. Sie akzeptiert die Unterschutzstellung, die nicht nur das Äussere bewahrt, sondern bis zum hölzernen Handlauf im Treppenhaus reicht oder zum Sichtbeton der Pflanzentröge mit der «charakteristischen, zeittypischen Bepflanzung». Auch die Bill-Skulptur mit dem Namen «Einheit aus Kugel und endloser Spirale» steht jetzt unter Schutz. Im Gegenzug kann die Versicherung in der anstehenden Renovation den Innenhof ausbauen und dank zusätzlicher Fenster neue Räume in den obersten Geschossen gewinnen.

Zur Strasse hin ist alles unter Schutz gestellt.

Ziel ist, das Bürohaus künftig flexibler nutzen und an mehrere Firmen vermieten zu können. Derzeit wird das Haus zur Hauptsache vom französischen Rückversicherer Scor belegt, dessen Name hoch oben an der turmähnlichen Gebäudemitte prangt. Scor wird mit seinen rund 300 Beschäftigten demnächst zwei Häuser weiterziehen ins neue Geschäftshaus Rosau am Schanzengraben. Auch dort kann sich die Firma an renommierter Architektur erfreuen: Nach Jacques Schader sind es Annette Gigon und Mike Guyer.

Heute gingen alle auf die Barrikaden

In die Genugtuung über den Erfolg der Zürcher Denkmalpflege mischt sich allerdings auch die Wehmut. Denn IBM und Schader konnten am General-Guisan-Quai 26 nur bauen, weil zuvor das Palais Henneberg abgerissen worden war – ein weisser Prachtbau im Stil der Neurenaissance, der sich zwischen dem Roten und dem Weissen Schloss behauptete, indem er auf venezianischen Dogenpalast machte. Würde ihm heute jemand an den Kragen wollen, gingen alle Denkmalpflegerinnen und Heimatschützer der Schweiz auf die Barrikaden.

Die Kolumne «Stadtbild» widmet sich all den vielen Dingen, die es sich in Zürich im öffentlichen Raum gemütlich gemacht haben und die unser Bild dieser Stadt prägen – im Guten wie im Schlechten. Sie erscheint immer Mitte der Woche.