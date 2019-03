Auto vorführen ohne Repeat-Ärger

Viele Autofahrer kennen den Ärger: Irgendetwas Kleines – zumindest klein aus eigener Sicht – war nicht okay am Fahrzeug. Die Kontrolleure des Strassenverkehrsamts schicken den Halter nach der periodischen Fahrzeugprüfung wieder heim mit der Auflage, nach der Reparatur erneut zu kommen.

Das hat bald ein Ende, und auch Garagisten können die zweite Abnahme machen und die Ausführung dem Amt melden. Darauf hat sich der Kanton mit der Zürcher Sektion des Auto-Gewerbeverbands geeinigt. Die Sicherheitsdirektion von Mario Fehr (SP) und die Branche haben kürzlich einen Rahmenvertrag abgeschlossen, wie aus der Antwort auf einen Vorstoss aus dem Kantonsrat hervorgeht. Das neue Regime wird frühestens 2020 eingeführt, heisst es beim Strassenverkehrsamt.

In Amtsdeutsch heisst die Neuerung Reparaturbestätigungsverfahren (RBV). Andere Kantone wie St. Gallen kennen dieses Vorgehen bereits, das den Autofahrern das Leben erleichtert. Nicht jeder Garagist ist RBV-berechtigt. Um es zu werden, muss er um eine Bewilligung nachsuchen.

Bürgerliche wollten Kontrollen privatisieren

Im Kanton Zürich hatten Barbara Schaffner (GLP), Christian Müller (FDP) und Orlando Wyss (SVP) den entsprechenden Vorstoss als Motion lanciert. Ursprünglich wollten sie das gesamte Kontrollverfahren privatisieren. Der Kantonsrat hatte diese Absicht vor einem Jahr in der abgeschwächten Form eines Postulats mit 101 zu 70 Stimmen befürwortet – gegen den Widerstand der Linken, welche der Autobranche nach den Dieselskandälen nicht mehr traut. Der Autocheck sei Staatssache, hiess es.

Aus der Antwort der Regierung geht aber hervor, dass in der Autobranche kein Interesse an der amtlichen Erstprüfung besteht – abgesehen vom TCS, der schon lange die Berechtigung dazu hat. Businessanalysen der Autoverbände waren negativ ausgefallen, was insofern erstaunt, als FDP-Motionär Christian Müller selber Garagist und Präsident des Auto-Gewerbeverbands Schweiz ist.

Im Kanton Zürich gibt es sechs Prüfstellen des Strassenverkehrsamts. Zudem darf auch der TCS an seinen drei Standorten und mit seiner mobilen Prüfstation die amtliche Fahrzeugprüfung abnehmen. Wer will, kann auch weiterhin die Nachkontrolle an diesen Standorten durchführen lassen. (pu)