BMW-Lenker fährt in Winterthur Polizistin an und verletzt sie schwer

Im Winterthurer Stadtkreis Seen hat ein 20-jähriger BMW-Fahrer eine 39-jährige Polizistin angefahren und schwer verletzt. Das berichtet die Kantonspolizei Zürich. Zuvor hatte die Polizei nach dem Mann gefahndet, weil er am frühen Morgen einen «schwarzen BMW der Luxusklasse» aus einer Autogarage in Neftenbach gestohlen haben soll.

In Winterthur sichtete die Polizei das Fluchtfahrzeug und verfolgte es verdeckt. Auf der Tösstalstrasse richtete die Polizei eine Strassenkontrolle ein, um ihn aufzuhalten. Weil der BMW-Fahrer dies bemerkte, hat er zuerst angehalten und dann Gas gegeben, um die Sperre links zu durchbrechen. Dabei hat er die Polizistin angefahren.

Eine weitere Polizistin konnte sich durch einen Sprung in Sicherheit bringen und gab anschliessend einen Schuss auf das Fluchtfahrzeug ab. Der Fliehende liess sich davon nicht beirren und fuhr weiter. Mehrere Polizeipatrouillen nahmen daraufhin die Verfolgung auf. In Hofstetten konnten sie das Fluchtfahrzeug schliesslich von der Strasse drängen und anhalten. Dabei wurden mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt. Der 20-jährige Schweizer wurde verhaftet.

«Brutal und verwerflich»

Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei, sprach vor Ort von einer «besonders brutalen und verwerflichen Tat». Die schwer verletzte Polizistin sei mittlerweile im Spital. Zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand könne er aktuell nichts sagen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Den Schuss hatten zuvor laut Berichten von 20min.ch und Blick.ch auch Anwohner gehört. Diese berichteten ausserdem von einer verletzten Person mitten auf der Strasse. (dsa/hwe)