Bagger bricht durch Dach

Ein 46-jähriger Bauarbeiter war am heutigen Dienstagmorgen mit seinem Kleinbagger auf dem Dach der VBZ-Garage an der Bullingerstrasse, als das Unglück geschah: Als er mit seinem Fahrzeug Bitumenplatten auf einen Wagen stapelte, brach die Decke unter ihm ein. Er stürzte samt seinem Bagger rund sieben Meter in die Tiefe.

Der Mann musste mit schweren Bein- und Oberkörperverletzungen ins Spital gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Warum das Dach die Last nicht tragen konnte, wird nun durch die Staatsanwaltschaft, das Forensische Institut Zürich, Spezialisten des unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei und einen Statiker abgeklärt.

Die Unfallstelle aus einem anderen Winkel. Bild: Stadtpolizei Zürich