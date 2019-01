Bald keine Gratisparkplätze mehr

Ein Kompromiss mit dem VCS Aargau macht es nach jahre­langem Rechtsstreit möglich: Die Genossenschaft Migros Aare und das Credit-Suisse-Asset ­Management können direkt neben dem Einkaufszentrum ­Tivoli ihr Projekt Tivoli-Garten realisieren. Dieses besteht aus einem OBI-Baumarkt und zwei Hochhäusern mit über 400 Wohnungen. Gestern traten die Parteien mit dieser Nachricht vor die Medien. Beide waren, wie es sich für Kompromisse gehört, halb zufrieden.

«Wir haben uns bei den Parkplatzgebühren durchgesetzt, die anderen bei den Fahrtenzahlen», fasste Jürg Caflisch, der Präsident des VCS Aarau, zusammen. Damit hat der VCS allerdings bei einem hoch emotionalen Thema gepunktet: Das Shoppi Tivoli muss nämlich, wenn der Tivoli-Garten bezogen ist, die Parkplätze auf seinem ganzen Areal von der ersten Minute an bewirtschaften. Bisher waren die ersten 45 Minuten frei, danach kostete die erste Stunde 50 Rappen. Ab 2023 wird gelten: Die erste Stunde kostet zwei Franken.

300 Parkplätze weniger

Kommt dazu: Die Betreiber des Shoppi Tivoli müssen auf dem ganzen Areal 300 Parkplätze abbauen. Sie planten 4200 Parkfelder und bekommen 3900 – der VCS ging allerdings mit nur 3000 Parkplätzen in die Verhandlungen. Trotzdem sprach Patrick Stäuble, Centerleiter des Shoppi Tivoli, gestern von einem Durchbruch: «Für uns war das zentrale Anliegen, dass die verfahrene Situation gelöst und der Weg frei wird für die weitere Entwicklung des Gebietes.» Dort ist nämlich bereits ein weiteres Projekt in Planung: Im Gebiet Neumatt beim Shoppi sollen zwei Gebäude mit je zwei fast hundert Meter hohen Hochhäusern entstehen. Der VCS verpflichtet sich in der Vereinbarung, dort keine weiteren umweltrechtlichen Massnahmen zu fordern.

Für Caflisch sind mit diesem Kompromiss die Umweltauswirkungen der Gesamtanlage klar verbessert worden, zumal auch die Situation für den Velo- und den Fussverkehr besser gelöst werde. Eine wichtige Rolle für beide Seiten spielte die Limmattalbahn (LTB), da eine Haltestelle im Tivoli-Garten vorgesehen ist, mit der das ganze Einkaufszentrum erschlossen wird. Da das neue Parkregime erst ab der Eröffnung des Tivoli-Gartens circa Mitte 2023 gelte, wenn die LTB bereits in Betrieb ist, sei dieses zu rechtfertigen, fand Stäuble.

Der VCS erhofft sich, dass mit der Vereinbarung das Verhältnis von Autoverkehr (MiV) und öffentlichem Verkehr wenigstens klar verbessert wird. Dieser Modalsplit ist beim Shoppi Tivoli einiges schlechter als in vergleichbaren Einkaufszentren. Er liegt bei 86 Prozent zugunsten des MiV. Im Glattzentrum liegt er bei 66 Prozent, in der 2017 eröffneten Mall of Switzerland im luzernischen Ebikon bei 60 Prozent. Das heisst, dort kommen zwei Fünftel der Kundinnen und Kunden mit dem öffentlichen Verkehr ins Einkaufszentrum.

Die jahrelangen, teilweise hart geführten Verhandlungen um den Tivoli-Garten haben Fragen aufgeworfen – und teilweise beantwortet –, die über den Einzelfall hinausreichen. Das Einkaufszentrum Spreitenbach ist nämlich, wie etwa das Glattzentrum, das Volkiland oder der Letzipark, zu Zeiten gebaut worden, in denen Umweltweltmassnahmen in den Baubewilligungen noch nicht die Regel waren. Deshalb können diese bis heute Gratisparkplätze anbieten. Für neue Einkaufszentren ist aber, zumindest im Kanton Zürich, die Parkgebühr ab der ersten Minute meist Voraussetzung für eine Baubewilligung.

Das Bundesgericht hielt nun aber im Zusammenhang mit dem Fall Tivoli-Garten auf Intervention des VCS Aargau im Februar 2016 fest, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das ganze Areal erstellt werden müsse, wenn der ganze Komplex verkehrstechnisch miteinander verbunden ist. Die durchgehende Parkplatzbewirtschaftung und die geringere Zahl von Parkplätzen sind die Folge davon.

Nun soll es vorwärtsgehen

Die Gemeinde hat nun den aufgrund dieser Vereinbarung überarbeiteten Gestaltungsplan beim Kanton eingereicht. Der Spreitenbacher Gemeindeammann Valentin Schmid ist zuversichtlich, dass danach die weiteren Schritte bis zur gültigen Baubewilligung zügig vorangehen werden. Denn die Zeit eilt nicht nur für die Bauherrin Migros.

Auch die Verantwortlichen der Limmattalbahn sassen wie auf Nadeln. «Für uns kam dieser Kompromiss wirklich im allerletzten Moment», erklärte LTB-Geschäftsführer Daniel Issler. Damit die Stadtbahn wie geplant gegen Ende des Jahres 2022 nach Killwangen-Spreitenbach fahren kann, muss im September 2019 mit dem Bau der Haltestelle Shoppi Tivoli im Untergeschoss des Sockelgebäudes des Tivoli-Gartens begonnen werden.

