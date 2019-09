Basarstimmung bei der Verteilung der Sozialkosten

SVP-Fraktionschef Martin Hübscher weibelte am Montag im Kantonsrat dafür, einen mühsam errungenen Kompromiss in einem heiklen Dossier wieder aufzubrechen. Den Entscheid fällt der Rat nächsten Montag. Es geht um die Ergänzungsleistungen für AHV- und IV-Rentner. Bisher teilten sich der Kanton und die Gemeinden die Kosten im Verhältnis 44 zu 56 Prozent .

Mit dem Ja zur Steuervorlage 17 vom Sonntag gleicht sich das Verhältnis auf 50:50 aus, was den Kanton 60 Millionen Franken kostet. Das war ein Teil des Deals von SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker mit den Städten und Gemeinden – mit dem Geld kompensieren Letztere die prognostizierten Steuerausfälle.

Gleichzeitig werkelte der Kantonsrat aber an einem neuen Soziallastenausgleich, der die Gemeinden – vor allem jene mit hohen Sozialkosten – noch mehr entlastet. Martin Farner, Ex-Gemeindepräsident von Oberstammheim und FDP-Kantonsrat, hatte sich für einen Kantonsanteil von 80 Prozent ausgesprochen. Der Kompromiss, auf den sich schliesslich alle Fraktionen mit Ausnahme der SVP einigten: Künftig zahlt der Kanton 70 Prozent , die Gemeinden zahlen 30 Prozent . Da 1 Prozent 10 Millionen ausmacht, kostet diese Lösung den Kanton weitere 200 Millionen , wie Stocker am Sonntag vorgerechnet hatte.

Die SVP zieht ein Powerplay auf

Dieser 70/30-Kompromiss schien ungefährdet. Doch dann tauchten Gerüchte auf, die SVP habe einen Änderungsantrag im Köcher. Und plötzlich stieg die Nervosität im Rathaus sichtlich. Hübscher wuselte mehr im Foyer herum als im Ratssaal, man konnte ihn in engagierten Diskussionen etwa mit Beatrix Frey-Eigenmann, der Finanzspezialistin der FDP, beobachten. Oder mit Judith Bellaiche, Finanzpolitikerin der GLP.

Hübscher bestätigte die Pläne später: Solange der Kanton die Unternehmenssteuer nicht noch weiter senkt, soll der Kantonsanteil an den Ergänzungsleistungen bloss auf 60 Prozent steigen. Seine Begründung: Die Städte Zürich und Winterthur wollten seit dem Sonntag nichts mehr von einer weiteren, raschen Steuersenkung wissen – dann sei es auch nicht nötig, dass der Kanton mehr an die Ergänzungsleistungen zahlt.

«Selbst Finanzdirektor

Ernst Stocker hat eingesehen,

dass es eine weitere Steuersenkung schwer hat.»Markus Späth (SP)

Und plötzlich wankten FDP und GLP. Ungläubig beobachtet von der SP, welche sich für ein Nein bei der Steuervorlage 17 eingesetzt und die Volksabstimmung verloren hatte. «Kaum fahren sie ein Sieglein ein, werden sie übermütig», fand Fraktionschef Markus Späth kopfschüttelnd. «Selbst Finanzdirektor Ernst Stocker hat eingesehen, dass es eine weitere Steuersenkung schwer hat.»

Die FDP ändert ihre Haltung

Für das Manöver der SVP hat Späth ebenso wenig Verständnis wie seine Parteikolleginnen Rosmarie Joss und Céline Widmer. «Es hat sich am Sonntag nichts geändert», sagte Joss, «die Haltung der Städte war immer klar. Die SVP fährt eine Retourkutsche.» Widmer wunderte sich über die GLP: «Die GLP hat den 70/30-Kompromiss mit der CVP ausgeheckt.»

Entschieden hat die GLP noch nicht. Die FDP hingegen rang an ihrer Fraktionssitzung zum zweiten Mal um ihre Haltung in der Sache. In einer ersten Runde hatten Martin Farner und Jörg Kündig, der Präsident des Verbands der Gemeindepräsidenten, die Kollegen vom 70/30-Kompromiss überzeugt – gegen ziemlich viel Widerstand. Am Montag unterlag Farner. Die Fraktion sprach sich dafür aus, den Antrag der SVP zu unterstützen. (leu/pu)