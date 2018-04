Begrapscht, gefilmt, geteilt: Ein 30-Jähriger steht vor Gericht

Youporn, Pornhub, Youtube: Die Plattformen kennt jeder, und jeder kann auf sie zugreifen. Schlimm wird es, wenn sie verwendet werden, um anderen Menschen zu schaden. Dies wird einem 30-jährigen Winterthurer vorgeworfen. Der junge Schweizer ist teilweise geständig. Am Donnerstag muss er sich vor dem Winterthurer Bezirksgericht verantworten.

Gemäss Anklage waren seine Opfer allesamt junge Frauen. Mit einer davon führte er für eine kurze Zeit eine Beziehung. Heimlich filmte er damals den Sex mit ihr. Fast zehn Jahre später stellte der Mann Videos davon auf Plattformen wie Youporn oder XHamster. Mit Sätzen wie «That’s my Slut» oder «teen slutty first time anal» soll der Beschuldigte die Videos beworben haben. Teilweise soll er Videos und Bilder mit dem vollen Namen des Opfers auf weiteren Plattformen wie Linkedin oder Google+ veröffentlicht haben. Ob er sich damit bei seiner Ex-Freundin rächen wollte, ist unklar. Die Polizei hat beim Mann Kameras sichergestellt, die als Schlüsselbund oder Feuerzeug getarnt sind.

Schändung, Verleumdung, unerlaubte Pornografie

Einer weiteren Frau, die alkoholisiert schlief, fasste er an die Brüste und stellte Videos davon online. Von einer dritten fertige er rund 27 Aufnahmen ihrer Brüste oder ihres Hinterns an, die er an öffentlichen Orten aufgenommen hatte. Auch diese stellte er mit Namen ins Netz. Nutzername: spyass.

Da auch Kinder unter 16 Jahren auf den öffentlichen Plattformen den Inhalten ausgesetzt waren, sieht die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland den Straftatbestand des unerlaubten Verbreitens von Pornografie erfüllt. Sie klagt ihn wegen Schändung, mehrfacher Verleumdung, mehrfacher Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte an.

Staatsanwalt fordert Gefängnis

Weiter muss sich der Beschuldigte wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Polizei stellte während einer Hausdurchsuchung bei ihm eine Indoor-Hanfplantage mit rund 50 Pflanzen und 48 Hanfsamen sicher.

Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von 26 Monaten für den Angeklagten, wovon 6 Monate unbedingt ausgesprochen werden sollen. Dies, weil der Beschuldigte einige seiner Videos während des laufenden Strafverfahrens wiederholt herunter- und auf anderen Plattformen wieder hochgeladen hatte.

Der Anwalt des Angeklagten möchte sich nicht im Vorfeld der Verhandlung äussern.