Bei seinen Tierfotos gibt es keinen Jöö-Effekt

Es ist fast unheimlich, der Meerkatze in die Augen zu schauen. Denn ihre Augen scheinen das zu spiegeln, was man gemeinhin Seele nennt. Und wie kann es sein, dass beim Betrachten eines Nashorns eine seltsame Mischung aus Ehrfurcht und Wehmut aufsteigt?

Meerkatze: Intensiver Blick. Bilder der Fotografien: Andrea Zahler

Heinz Landolts Tierfotos sind anders. «Jöö, wie herzig», gibt es bei ihm nicht. Die von ihm abgebildeten Tiere haben nicht den Zweck, den Menschen zu erfreuen, sondern dem Tier gerecht zu werden. Das ist dann allerdings wiederum eine Freude für Menschen, denen Tiere ernsthaft am Herzen liegen.

«Ihre Tierbilder gehören zum Besten, was ich auf diesem Gebiet je gesehen habe.» Das schrieb der Maler Alois Carigiet (1902 bis 1985) einst dem heute 88-jährigen gebürtigen Glarner, der seit langer Zeit in Dietikon lebt. Der Mann mit den schlohweissen Haaren freut sich heute noch sichtlich über das Kompliment.

Heinz Landolt: Ein Beseelter.

Was ist es, was diese Fotos so speziell machen? Was sind es überhaupt? Bilder oder Fotografien? Eigentlich beides. Heinz Landolt hat Mitte der 1950er-Jahre ein Verfahren entwickelt, das er selbst Zinkografie nennt.

Das funktioniert, stark vereinfacht, so: Die Negative werden erst so entwickelt, dass das Korn vergrössert oder verkleinert wird – je nach Objekt. Dann schabt und sticht er in zeitraubender Handarbeit die Halbtöne weg, sodass reines Schwarz-Weiss bleibt – in feinsten Strichen. Das Resultat ist dann eine Strich-Vorlage, die für den Druck auf eine Zinkplatte kopiert wird. Es gleicht in gewisser Weise einer Radierung.

Widersprüchlich? Sensibler Dickhäuter.

Es ist ein kompliziertes Verfahren, das Landolt eigentlich sehr gerne erklärt, denn es vereinigt die beiden Berufe, die er gelernt hat: Chemigrafie-Galvanoplastiker-Stereotypeur – das heisst wirklich so – und Fotograf. Laien verstehen beim Zuhören allerdings bald nur noch das: Da ist ein Tüftler, ein Geduldsmensch, ein Beseelter am Werk.

Zur Würdigung geben wir deshalb nochmals dem Schellen-Ursli-Maler Carigiet das Wort: «Ihre Umsetzungstechnik wertet die Fotografie in einem Masse auf, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte.»

Das sahen auch andere so: Landolt, der seinen Lebensunterhalt als Werbefotograf verdiente, wurde für seine Bilder mehrfach ausgezeichnet. Am erfolgreichsten waren die Tierbilder. Meerkatze und Nashorn erhielten je eine Silbermedaille beim internationalen Nikon-Wettbewerb, an dem sich über 30'000 Fotografinnen und Fotografen aus der ganzen Welt beteiligten.

Das Farbfoto von einem Zackenbarsch, den er mit seiner Kamera im Zoo Zürich just in dem Moment erwischte, als er seinen Schlund öffnete, war ein Jahr lang auf der ganzen Welt als Werbeträger für Nikon zu sehen.

Und die französische Société Protectrice des Animaux wählte 1972 für ein prestigeträchtiges Grossprojekt als für sich stehende Illustration 26 seiner Tierbild-Zinkografien aus. Bei der Präsentation des daraus resultierenden bibliophilen Bildbandes, der den Titel «Pense-Bête» trägt, waren der französische Umweltminister und andere Prominenz anwesend. «Und mittendrin meine Frau und ich. Es war wie ein Traum», erzählt Landolt, während er sorgfältig in dem grossformatigen, in rote Seide geschlagenen Werk blättert.

Stundenlang ausgeharrt

Es ist nicht allein die originelle und präzise Technik, die seine Bilder so unverkennbar machen. Es ist auch sein Blick auf die Tiere, denen er sich seit seiner Kindheit sehr verbunden fühlt. Ein Blick, der nichts Überhebliches von Mensch zu Tier hat. «Mich interessiert das einzelne Tier. Nicht die ganze Art.» Viele seiner Modelle hat er im Zoo Zürich gefunden, wo er bei den Tierpflegern bald bekannt war.

Stundenlang harrte er manchmal aus, bis er das Charakteristische des einen Seelöwen, die Ausstrahlung des einen Bären eingefangen hatte. Oder eben den Zackenbarsch im richtigen Moment erwischte.

Landolt verewigte dabei auch den einstigen Zürcher Eisbären in seinem stereotypen Verhalten, der damals zum Sinnbild des Zoos der alten, der veralteten Schule wurde. Der Eisbär wirkt auf diesem Bild bedauernswert, ohne aber seine Würde zu verlieren.

Erinnerung: Eisbären gibt es nicht mehr im Zürcher Zoo.

Seine Frau Marianne Landolt, die ihrem Mann oft assistiert und ihn immer tatkräftig unterstützt hat, erinnert sich auch an waghalsige Klettereien im Freien, an Momente, wo sie fast bis zu den Knien im Dreck stand, um ein Tier ins rechte Licht zu rücken.

Dabei ging es immer auch um den Hintergrund. «Er muss neutral sein, damit nichts den Blick vom Eigentlichen ablenkt», sagt Landolt. Seine Tiere brauchen keine Kulisse.

Ein klein wenig schlechtes Gewissen haben beide heute noch, wenn sie erzählen, wie sie die Hauskatze der Nachbarin fotografierten: Die Katze wurde auf den Tisch gehoben und so festgehalten, dass sie über die Kante sah. Und unten, in einem Kistchen, mümmelten – quasi als Köder – ahnungslos die Meerschweinchen der Kinder.

Lauernd: Raub- und Schmusetier zugleich.

«Wir machten so schnell wie möglich», versichern beide. Das Bild, das dabei entstand, zeigt eine Katze mit ungeheuer wachem Blick. Und doch geduldig lauernd. Sie macht ihrer Art alle Ehre und ist doch ganz sie selbst.