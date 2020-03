Beispielloser Aufruf aller Zürcher Parteien

Am Sonntag hat Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) in Absprache mit Kantonsratspräsident Dieter Kläy (FDP) die Montagssitzung des 180-köpfigen Parlaments kurzfristig abgesagt.

Dennoch haben sich alle Fraktionen des Parlaments zusammengetan und kurz vor Montagmittag eine gemeinsame Mitteilung verschickt. Der Tenor lautet: Jetzt ist der Moment, um zusammenzustehen. Konkret heisst es, man respektiere den Entscheid, die Sitzung abzusagen, und werde bald das weitere Vorgehen prüfen. Vor allem aber dankt das Parlament «allen herzlich, die mit grösstem Einsatz alles unternehmen, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen». Die Fraktionen heben dabei die Leistungen des Gesundheits- und Pflegepersonals hervor, das unter Druck und hohem Risiko Ausserordentliches leistet.

Hilfe für Arbeitstätige in Not

Auch zur wirtschaftlichen Situation gibt der Kantonsrat ein klares Bekenntnis ab. Viele seien nun stark betroffen, ganze Branchen wie das Gastgewerbe oder der Verkauf. Besonders hart treffe die Krise Selbstständige, befristet Angestellte, Personen auf Abruf oder solche im Stundenlohn. Nun müsse man verhindern, dass es zu einer tiefen Rezession komme. Deshalb gehe es jetzt darum, den Unternehmen die nötige Liquidität zu garantieren, «um die Löhne zu bezahlen».

Da alles schnell, gezielt und professionell geschehen müsse, müsse der Regierungsrat agieren. Das Parlament werde deshalb bis auf weiteres auf politische Vorstösse in Sachen Corona-Pandemie verzichten.

Mit Ausschüttungen und Sonderdividende haften

In der Pflicht sehen die Fraktionen unisono die ZKB, welche letztes Jahr einen Gewinn von 845 Millionen erwirtschaftet habe und den Gewerbetreibenden des Kantons Zürich verpflichtet sei. Tatsächlich hatte die Kantonalbank bereits Notkredite in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht gestellt (hier mehr zum Thema). Die Kantonsratsfraktionen sprechen aber auch die anderen Banken an, wobei der Kanton für Kredite bürgen könnte.

Für Kreditausfälle bei der ZKB könnte der Kanton einspringen, und zwar mit 680 Millionen Franken. Diese setzen sich aus folgenden Posten zusammen: 230 Millionen schüttet die ZKB für das Jahr 2019 an den Kanton aus, 100 Millionen wiegt die ZKB-Jubiläumsdividende an den Kanton, und 350 Millionen schüttet die Nationalbank zusätzlich für das vergangene Geschäftsjahr an den Kanton Zürich aus.

Zürcher Gipfeltreffen gefordert

Auch die Institutionen des Gesundheitswesens sollen bei Bedarf mit liquiden Mitteln versorgt werden, für welche ebenfalls der Kanton bürgen soll. Und jenen Erwerbstätigen, die weder von Kurzarbeit noch von Firmenkrediten profitieren können und somit in die Sozialhilfe abzurutschen drohen, solle der Regierungsrat irgendwie entgegenkommen. «Härtefälle» gelte es zu vermeiden.

Alle diese Massnahmen sollen an einem Gipfeltreffen mit den Sozialpartnern konkretisiert werden, fordern die politischen Fraktionen. Damit könne der Bevölkerung die Sicherheit gegeben werden, «dass die Arbeitsplätze nicht bedroht sind und dass der Kanton Zürich nach der Corona-Krise wieder sicheren Tritt fasst».

Schlagabtausch auf Facebook

Diesem starken und beispiellosen Aufruf aller politischen Kräfte war ein Pingpong diverser Politikerinnen und Politikern in den Sozialen Medien vorausgegangen.

«Weise» sei der Entscheid, nicht zu tagen, kommentierte SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss am Sonntagabend auf Facebook. «Weise? Die Bars und Clubs sind offen, aber das Parlament nicht. Da verstehe ich die Prioritäten nicht wirklich», kritisierte darauf Thomas Forrer, Vize-Fraktionschef der Grünen. Das Parlament sei keine Nice-to-Have-Veranstaltung. Barbara Franzen (FDP) pflichtete Forrer bei, und Claudio Schmid (SVP) schrieb gar von Skandal und Staatsstreich. Inhaltlich sei er einverstanden, doch müsse das Parlament entscheiden: «Die Verwaltung darf nicht ein vom Volk gewähltes Parlament absetzen.»

Rechtsprofessor Simon Schlauri (GLP) mahnte zur Ruhe. Das alles sei tatsächlich juristisch spannend, schrieb er. Entscheidend sei, dass das Epidemiegesetz vorsieht, dass der Bund den Kantonsregierungen die Kompetenz geben kann, Bundesrecht umzusetzen. Somit stelle sich die Frage, ob das Gesetz mit der Einschränkung der Versammlungsfreiheit die kantonalen Parlamente mitmeinte.

Marc Bourgeois (FDP) fand es richtig, dass «vorübergehend von vorne geführt» wird. Roger Tognella, der als FDP-Gemeinderat ebenfalls betroffen ist, weil die Sitzung des Stadtparlaments am Mittwoch ebenfalls abgesagt wurde, schrieb, man solle Dringliches von Nicht-Dringlichem unterscheiden. In beiden Parlamenten sei nichts Dringliches auf der Traktandenliste gewesen. Dennoch müsse für die nahe Zukunft eine Lösung gefunden werden.

Eine solche Lösung ist in Arbeit, versichert Kantonsratspräsident Kläy. Die Geschäftsleitung (GL) des Rats, in der alle Parteien vertreten sind, bespricht am Montagnachmittag das weitere Vorgehen. Für ihn ist aber klar: «Der Kantonsrat arbeitet.» Die GL sei funktionsfähig, die Kommission sollen ebenfalls zusammenkommen können.

Notstand müsste genehmigt werden

Die Rechtmässigkeit der Absage der heutigen Sitzung verteidigt Kläy: Gemäss der Bundesverordnung kann diese Kompetenz an die Kantone delegiert werden. Und der Regierungsrat hat beschlossen, die Kompetenz der Gesundheitsdirektorin zu delegieren.

«Jede Kommission soll entscheiden, ob sie tagen muss», sagt Moritz von Wyss, Leiter der Parlamentsdienste. Diese stellen im Rathaus oder im Haus zum Rechberg die Räumlichkeiten Corona-gerecht zur Verfügung.

Geschäfte mit dringlichen Fristen gebe es im Kantonsrat derzeit nicht. Klar sind nur zwei Punkte: Bis am 19. Dezember muss das Parlament über die Naturinitiative entschieden haben. Und für ein Geschäft müsste der gesamte Kantonsrat zwingend und in Vollbesetzung einberufen werden: «Eine Notstandsverordnung des Regierungsrats müsste genehmigt werden.»

Dies scheint immer realistischer, ruft doch gerade ein Kanton nach dem anderen den Notstand aus.

Die Räumlichkeiten für eine Not-Plenarsitzung haben die Parlamentsdienste bereits gemietet und eingerichtet. Es ist die Halle 7 der Messe Zürich beim Hallenstadion. Dort könnten alle Regeln des Social Distancing etc. eingehalten werden. Im engen Rathaus am Limmatquai ist derzeit nicht an eine Sitzung zu denken, weil die Mitglieder des Kantonsrats und Zürcher Gemeinderats viel zu nahe beieinander sitzen müssen.

Erst einmal fand bisher eine Sitzung des Kantonsparlaments ausserhalb des Rathauses statt. Es war am 7. Juli 2017 in der 36 Grad heissen Sulzer-Halle in Winterthur. Anlass war aber kein Virus, sondern die Feier für 100 Jahre Proporzwahl.