Bekommt der ZVV weniger Geld?

Seit dem Start der Zürcher S-Bahn und des Verkehrsverbunds ZVV im Jahr 1990 wird der sogenannte Verkehrsfonds jährlich mit 70 Millionen Franken gespeist. Mit diesem Geld werden Infrastrukturen für den öffentlichen Verkehr (ÖV) finanziert. Beispiele dafür sind die Durchmesserlinie, das Tram Zürich West oder die Limmattalbahn.

Die jährliche Einlage soll nun generell auf 55 Millionen gesenkt werden. Und aus Spargründen sollen in den Jahren 2017 bis 2019 nur 20 Millionen eingeschossen werden. Als Teilkompensation ist vorgesehen, dass in den Jahren 2020 bis 2037 60 Millionen in den Fonds kommen.

Wer ist für die Vorlage und wer dagegen?

Im Kantonsrat haben SVP, FDP, CVP, BDP und EDU für die Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr gestimmt. Sie finden, dass der ÖV wie alle anderen Bereiche sparen soll und dass eine geringere Fondseinlage vertretbar ist. Schliesslich zahlt der Bund seit ein paar Jahren die grossen Projekte wie den Brüttener Tunnel. Der Kanton Zürich überweist dafür jährlich rund 120 Millionen nach Bern.

SP, GLP, Grüne, EVP und AL wehren sich gegen die Kürzung, weil sie befürchten, dass künftige ÖV-Projekte nicht mehr finanzierbar sind. Sie verweisen darauf, dass das Bevölkerungswachstum mehr Pendlerinnen und Pendler bringen wird, die Zeche bezahlten künftige Generationen. Ausserdem seien Sparübungen bei gleichzeitigen Überschüssen von 390 (2016) und 367 Millionen (2017) unnötig. Auch weisen sie darauf hin, dass der ÖV-Topf gemäss den Planungsannahmen des ZVV Ende der 2030er Jahre leer ist, wenn die Einlage gekürzt wird. Auch der Regierungsrat ist gegen die Gesetzesänderung.

Grundstückgewinnsteuer: Geschäftsverluste abziehen

Zürcher Firmen soll es künftig möglich sein, Geschäftsverluste mit allfälligen Grundstückgewinnsteuern zu verrechnen. So würde die Grundstückgewinnsteuer für eine Firma in einem Jahr mit roten Zahlen vermindert oder ganz wegfallen. Mit der Änderung will die bürgerliche Kantonsratsmehrheit zusammen mit dem Regierungsrat das Zürcher Steuergesetz den Steuergesetzen anderer Kantone angleichen, wo diese Gegenverrechnung erlaubt ist.

Die AL hat dagegen das Referendum ergriffen. Die Gegner der Entlastung fürchten die Steuerausfälle, die insbesondere Städte und grössere Agglomerationsgemeinden treffen würden. Sie kritisieren die Gesetzesänderung auch, weil sie darin ein Instrument zur Steueroptimierung für Grossbanken und grosse Immobilienfirmen sehen. Für sie ist die Entlastung auch ungerecht, weil private Steuerzahler keine ähnliche Abzugsmöglichkeit bei den Grundstückgewinnsteuern haben und dann erst noch die Lücken mit ihren Steuern schliessen müssen.

Die Ja-Parole haben mit Ausnahme der CVP alle bürgerlichen Parteien gefasst. Nein sagen die Linken, die CVP, die GLP und die EVP. (Tages-Anzeiger)