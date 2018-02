Belästigt im Aufwachraum: Arzt freigesprochen

Es ist eine Vorstellung, die jede Patientin erschauern lässt: Sie liegt nach einem Eingriff schlafend im Untersuchungsraum, als der Arzt kommt, ihr unter den BH greift und die Brüste massiert. Genau das soll einer jungen Frau in einer Arztpraxis im Raum Winterthur passiert sein.

Der Arzt, deutlich älter als sein mutmassliches Opfer, soll erst von seinem Tun abgelassen haben, als eine Pflegefachfrau ihn bemerkte und ausrief: «Was suchen Sie denn da?» So schildert die Pflegefachfrau den Vorfall, der sich im September 2016 ereignet haben soll. Und so steht es in der Anklageschrift. Der Arzt habe fluchtartig den Raum verlassen, als die Angestellte ihn angesprochen habe.

«Frau beruhigt, so macht man das»

Gestern stand der Arzt vor dem Bezirksgericht Winterthur. Und er schilderte jenen Moment im Untersuchungsraum ganz anders. Er habe eigentlich nur einen Teststreifen mit einer Gewebeprobe holen wollen. In dem Moment habe sich die stark benommene Frau hustend aufgerichtet. Er habe getan, was medizinisch geboten gewesen sei: «Ich drückte sie mit der einen Hand an der Schulter in die liegende Position zurück, mit der anderen wischte ich ihr den Speichel ab», erzählte der Arzt. «Dann liess ich die Hand noch kurz liegen, um die Patientin zu beruhigen. So macht man das.»

Als die Pflegefachfrau ihn in «lautem und aggressivem» Ton gefragt habe, was er mache, sei er völlig konsterniert gewesen. Deshalb habe er den Raum sofort verlassen: «Ich bin eher konfliktscheu und wollte keinen Streit. Nicht schon wieder.» Am selben Morgen sei es wegen einer Überstundenabrechnung bereits einmal zu einem heftigen Disput gekommen. Später habe er mit der Pflegefachfrau reden wollen, da er realisiert habe, dass sie «eine andere Wahrnehmung hatte». Aber sie habe ihn abgeblockt.

Wer hat was erfunden?

Für den Staatsanwalt waren die Erläuterungen des Arztes «klägliche Schutzbehauptungen». Die Aussagen der Pflegefachfrau seien hingegen glaubwürdig: «Sie hatte keinen Grund, den Arzt unrechtmässig zu beschuldigen. Er hatte ihr wenige Tage zuvor eine Lohnerhöhung angeboten, im Gegenzug stimmte sie einer längeren Kündigungsfrist zu. Nachdem sie Strafanzeige eingereicht hatte, wurde sie entlassen.» Der Staatsanwalt beantragte eine bedingte Strafe von 14 Monaten wegen Schändung sowie für die nächsten zwei Jahre ein Verbot, sedierte Frauen zu untersuchen.

Ganz anders sah der Verteidiger die Sachlage. Er verlangte einen Freispruch. Die Pflegefachfrau habe sehr wohl ein Motiv gehabt, ihren Chef zu belasten: «Sie suchte einen Grund, um sich krankschreiben zu lassen und eine Abfindung verlangen zu können.» Die angebliche Schändung sei pure Erfindung.

Das Gericht sprach den Arzt frei. Aber nicht, weil das Plädoyer des Verteidigers es überzeugt hätte. «Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die Pflegefachfrau bewusst falsch aussagte», so die vorsitzende Richterin. «Das Gericht kann aber nicht ausschliessen, dass sie die Situation falsch einschätzte.» Deshalb gelte: Im Zweifel für den Angeklagten. Die Richterin betonte, dass der Entscheid nicht einstimmig fiel. Ein Mitglied des dreiköpfigen Gremiums hatte sich für einen Schuldspruch starkgemacht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (Tages-Anzeiger)