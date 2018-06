Bloss nicht nach Winterthur

Die Organisation «House of Winterthur» hat den Job, die sechstgrösste Stadt der Schweiz zu vermarkten. Das ist offenbar schwieriger, als gedacht. Kürzlich sind die Pläne gescheitert, ein Zürcher Dienstleistungsunternehmen mit 500 Arbeitsplätzen dort anzusiedeln, wie Direktor Michael Domeisen laut dem «Landboten» an der Generalversammlung berichtete.

Das Management des betreffenden Unternehmens wollte demnach zwei seiner Standorte in Winterthur zusammenziehen, machte dann aber einen Rückzieher. Die Begründung: Die Angestellten seien nicht bereit gewesen, an die Eulach zu ziehen. «Der Flughafen wäre in Ordnung gewesen, aber nicht Winterthur», erzählte Domeisen. Um welches Unternehmen es sich handelte, verrät er nicht.

Für Stadtpräsident Michael Künzle ist der Fall aber klar: Winterthur müsse sich noch bekannter machen und an seinem Image arbeiten. Tagesanzeiger.ch/Newsnet hatte vor drei Jahren in einem kontrovers aufgenommenen Meinungsbeitrag die These vertreten, Winterthur gehöre zur «B-Schweiz, die sich seit 30 Jahren im Niedergang befindet». Eine grosse ehemalige Industriestadt zwar, die aber in jeder Hinsicht im Schatten Zürichs stehe stehe. Das löste viele Reaktionen von Winterthurer Meinungsführern aus. Stadtpräsident Künzle etwa trug sich mit dem Gedanken, den Verfasser des kritischen Artikels während eines Spiels des FC Winterthur vor mehreren tausend Fans per Stadion-Speaker zu «begrüssen». Andere wie der Chefredaktor des «Landboten» reagierten entspannter, indem sie die angebliche B-Klasse zur Qualität umdeuteten.

Nicht gut genug? Menschen geniessen einen schönen Tag im Stadtgarten. Bild: Keystone/Gaetan Bally

