Brand in Lachen: Polizei bittet die Fenster zu schliessen

In einer Bootswerft in der Seestrasse in Lachen ist kurz nach Mitternacht ein Brand ausgebrochen. Aufgrund des beissenden Rauches und der Geruchsimmissionen bittet die Kantonspolizei Schwyz die Bevölkerung von Lachen die Türen und Fenster zu schliessen.

Im Einsatz stehen die Feuerwehren von Lachen, Altendorf, Galgenen, Schübelbach, die Stützpunktfeuerwehren von Pfäffikon und Einsiedeln, der Seerettungsdienst Pfäffikon sowie das Amt für Umweltschutz.

Meldungen über verletzte Personen liegen zur Zeit nicht vor. (chk/sda)