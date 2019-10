Brückenbauer mit internationalem Flair

Wahrscheinlich feiert Nik Gugger am Wahlsonntag. Dies, obwohl er kaum eine Chance hat, in den Ständerat gewählt zu werden. Für den EVP-Mann spricht wenig. Er vertritt eine Kleinpartei, die nicht grün ist, und ist ein Mann. Er kann also weder von der grünen Welle noch von einer möglichen Frauenwahl profitieren. In der Umfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet liegt Gugger auf dem letzten Platz.

Trotzdem gibt sich der 49-Jährige bei Auftritten kämpferisch. «Der Mutige», wiederholte Gugger in einem TV-Interview gleich mehrmals, «erschrickt erst nach der Tat.» Sein Motto für die Wahlen: Für das EU-Abkommen, für den Klimaschutz. Die Schweiz nimmt er in die Pflicht, sie habe eine globale Verantwortung und profitiere auch weltweit. Er fordert deshalb eine «enkeltaugliche» Politik. Gugger hat Wurzeln in Bern, die sein Dialekt ohrenfällig verrät, und in Indien. Gleich nach der Geburt wurde er auf dem Subkontinent von einem Missionsehepaar adoptiert.

Ehrendoktortitel aus Indien

Nachdem er 15 Jahre im Winterthurer und im kantonalen Parlament politisiert hatte, rückte Gugger 2017 für Maja Ingold in den Nationalrat nach. Die Geschichte vom Adoptivkind im Bundesparlament nahmen indische Medien genüsslich auf. Gugger erhielt sogar den Ehrendoktortitel der Universität Orissa, und der indische Botschafter gab in seiner Berner Residenz einen Empfang zu seinen Ehren.

Seine Kindheit und seine sozial engagierten Eltern prägten Gugger politisch. Der Mittepolitiker sieht sich als Brückenbauer, steht in sozialen Fragen links der Mitte, hat aber als Unternehmer ein Ohr für liberale Forderungen aus der Wirtschaft. Unterdessen unterstützt der EVP-Mann die Ehe für alle, allerdings nicht die Legalisierung der Samenspende für lesbische Paare oder andere Lockerungen der Fortpflanzungsmedizin. Gugger dürfte auf die treue Wählerschaft seiner Partei zählen können. Das reicht nicht für den Ständeratssitz, aber seinen Sessel im Nationalrat dürfte er verteidigen – also doch ein Grund zum Feiern.

Vier Fragen an Nik Gugger

Soll das Rentenalter steigen, und wenn ja: auf wie viele Jahre?

Ich bin dafür, dass das Rentenalter für Frau und Mann zuerst gleichgesetzt wird. Eine generelle Erhöhung erachte ich als problematisch.

Sollen Ölheizungen verboten werden?

Ja, es braucht aber eine Übergangsfrist (10 Jahre) für die bereitsinstallierten und einen Ersatz.

Befürworten Sie das Rahmenabkommen mit der EU?

Ich bin dafür, wenn der Lohnschutz und die Staatsbeihilfe geklärtsind, aber klar gegen einen EU-Beitritt.

Soll ein 80-Jähriger eine 500'000 Franken teure Krebsbehandlung bekommen?

Ja, wenn der Patient dazu bereit ist, mindestens 50 Prozentvon seinem Erbvermögen beizusteuern.

Wie die übrigen Kandidierenden diese vier Fragen beantwortet haben, sehen Sie hier.

In den kommenden Tagen stellt der TA alle Ständeratskandidierenden kurz vor, die sich am 20. Oktober zur Wahl stellen.