Buntes Grautier mit sieben Buchstaben

Emil Steinberger erscheint im Partnerlook mit seiner Frau Niccel und einem Elefanten zur Ausstellungseröffnung auf dem Rapperswiler Fischmarktplatz. Alle drei tragen gelb. Und ein Kreuzworträtsel als Muster. Schon geht das Rätseln los. Wenigstens in den Köpfen etwas älterer Menschen.

«Vier senkrecht – Grautier – vier Buchstaben und fängt mit einem E an, dann fehlt ein Buchstabe und es geht mit EL weiter. E-EL – EGEL…» – «Der Telegrafenbeamte» hiess die Nummer. Unvergessen! Nur dass dieses Mal das Grautier sieben Buchstaben hat und ganz schön bunt ist.

Emil und Niccel Steinberger und Claudia und Franco Knie mit dem Kreuzworträtsel-Elefanten. Bilder: Samuel Schalch

Sechzig Elefanten stehen auf dem Platz am Hafen. Sie sind so gross wie ein Baby-Elefant und von Kunstschaffenden bemalt. Genauso viele Elefanten beherbergte der Circus Knie insgesamt in seinem 100-jährigen Bestehen.

Und tatsächlich steht die Circusdynastie Knie hinter der Elefantenparade, die gestern Nachmittag eröffnet wurde. Sie wird später auch durch den Zürcher Hauptbahnhof und den Flughafen Zürich ziehen.

Irritiert: Beim Einkaufen auf Elefanten gestossen.

Initiantin dieses Aufmarschs ist Claudia Knie, das Wort übergibt sie aber nach kurzer Begrüssung ihrem Mann Franco Knie. Sie spreche nicht gerne in ein Mikrofon, sagt sie. Damit hat ihr Mann, vormaliger Zirkusdirektor und Elefantendresseur, keine Probleme. «Die Familie will mit diesem Projekt den Elefanten, die uns so treu begleitet haben, etwas zurückgeben.» 2016 hat der Zirkus allerdings beschlossen, keine Elefanten mehr in der Manege zu zeigen. Knie hat auf die Zucht der Asiatischen Elefanten im Kinderzoo umgesattelt.

Die Aktion lehnt sich an das weltweite Projekt Elephant Parade an, das 2006 zum Schutz der Asiatischen Elefanten gegründet wurde. Dabei gestalten Künstlerinnen und Künstler Elefantenfiguren, von denen kleinere Versionen verkauft werden. Am Schluss werden die Originale versteigert. Der Erlös fliesst in Schutzprojekte.

Hoppla! Der Käfer kam unter einen Elefanten.

Laut Franco Knie wird das hauptsächlich ein Projekt in Laos sein, wo 50’000 Hektaren Land gesichert werden, um die dort noch lebenden etwa sechzig Tiere zu schützen. In den vergangenen hundert Jahren, also seit es den Circus Knie gibt, sei deren Lebensraum um 95 Prozent geschrumpft.

«Wir möchten mit dieser Parade auch einen fröhlichen, bunten Kontrapunkt setzen.»Franco Knie

«Der Bestand der Asiatischen Elefanten ist in diesem Zeitraum von schätzungsweise einer halben Million auf 35’000 gesunken», sagt Knie. Dann fährt er mit Bezug auf die Corona-Situation fort: «Wir möchten mit dieser Parade hier aber auch einen fröhlichen Kontrapunkt setzen.»

Wohl keine Premiere

Tatsächlich ist es wahrscheinlich, dass diese Elefantenparade das Einzige ist, was man vom Circus Knie in den nächsten Wochen sehen wird. Auf den 19. März ist die Premiere angesagt. Dass sie stattfinden kann, ist eher unwahrscheinlich. «Es ist für alle eine bedrückende Situation», sagt Sohn Franco Knie am Rande der Vernissage.

Wenn der Bundesrat die Obergrenze für Veranstaltung auf tausend belasse, werde der Knie seine Tournee wohl nicht starten können. Das neue Zelt, das 2019 erstmals zum Einsatz kam, hat 2340 Plätze. «Wir sind alle bereit und hoffen, dass das schnell vorbeigeht. Auch für die anderen Veranstalter.»

Selfie mit Elefant. Und das mitten in Rapperswil.

Corona hat auch auf diese fröhliche Elefantenparade eine Auswirkung. Eine kleine, im wahrsten Sinn. Denn zwei Elefanten sind viel kleiner als die anderen: das Leittier, das von Claudia und Franco Knie bezahlt und von der Künstlerin Mirjam Binggeli gestaltet wurde, und derjenige des Ehepaars Steinberger mit dem Kreuzworträtsel.

Die grossen Ausführungen sind wegen Corona im Hafen von Antwerpen gestrandet. «Werden aber nachgeliefert», versichert Mitorganisatorin Carolina Caroli.

Das Leittier ist zu klein geraten. Das Original ist in Antwerpen hängen geblieben.

Emil geht davon aus, dass gegen Ende der Ausstellung die leeren Feldchen auf dem Kreuzworträtsel seines Elefanten ausgefüllt sein werden. «Elefanten sind kluge Tiere!» Doch steht sein Exemplar vor einer echten Herausforderung, sind doch die bereits ausgefüllten Wörter nicht über jeden Zweifel erhaben. Kirchliches Instrument? «Prgel».