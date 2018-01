Burglind war ein Fünftel Lothar

«Wir sind einigermassen glimpflich davongekommen», sagt der Zürcher Kantonsforstingenieur Konrad Noetzli (45) eine Woche nach dem Sturm. Und doch gilt Burglind als schlimmster Wintersturm seit 18 Jahren, als Lothar am Stephanstag 1999 über die Schweiz fegte. Bei Burglind galt der Fokus anfänglich umgewehten Bahn- und Lastwagen. Das Ausmass der Schäden im Wald zeigte sich erst später. Burglind hat vor allem Streuschäden verursacht – gebietsweise aber auch ganze Schneisen in die Wälder gefräst. In Zahlen: Die Schadholzmenge wird zurzeit auf einen Drittel bis zur Hälfte einer jährlichen Nutzung im Kanton Zürich geschätzt oder fünf- bis achtmal weniger als bei Lothar. 400'000 Kubikmeter Holz werden jährlich geschlagen. Burglind hat also so viel Holz geworfen, dass eine zwei Meter hohe Holzbeige im Stermass 100 Kilometer lang würde.

Wertverlust: Zersplitterte Stämme dienen nur noch als billiges Brennholz. Foto: Dominique Meienberg

Als Leiter des kantonalen Forstdienstes mahnt Konrad Noetzli, beim Aufräumen nicht zu «jufeln». Die Waldbesitzer hätten dafür bis Ende März Zeit, sofern die geknickten Bäume keine Gefahr darstellten. Erst im Frühling beginnen sich die Borkenkäfer in totem Fichtenholz einzunisten. «Alle Kronenteile von Rottannen, die dicker als acht Zentimeter sind, müssen weg», sagt Noetzli. Laubholz dagegen kann man liegen lassen. Totholz ist ein wichtiger Lebensraum für wertvolle Kleinlebewesen.

Mit einer AG gegen Preiszerfall

Der Kantonsförster glaubt nicht, dass die Holzpreise dermassen in den Keller fallen wie nach Lothar. Aufgrund dieser Erfahrung haben 60 öffentliche und 100 private Zürcher Waldeigentümern 2005 die Zürichholz AG gegründet, welche alle Holzarten aus Zürcher Wäldern in der Schweiz und den Nachbarstaaten vermarktet – und zwar zentral, in grossen Losen und sauber gebündelt.

Solche Stämme stehen unter Spannung – und dürfen nur von Profis entfernt werden. Foto: Dominique Meienberg

Ist Burglind auch eine Chance für die Natur, für die Erneuerung der Zürcher Wälder? Für Noetzli überwiegen die Nachteile klar. Nur schon rein wirtschaftlich: Geknickte und zersplitterte Bäume lassen sich meist nur als Energie­holz verkaufen. Die Zürichholz AG ist denn auch am Holzheizkraftwerk Aubrugg in Wallisellen beteiligt. Doch der Preis für Brennholz ist nur rund halb so hoch wie für Nutzholz aus unbeschädigten Bäumen. Tragisch sind die Verluste vor allem für die vielen privaten Besitzer, denen 60 Prozent des Zürcher Waldes gehören.

In verwüsteten Waldstücken aufzuräumen, ist eine sehr gefährliche Arbeit, die «ausschliesslich routinierten Profis» überlassen werden soll, warnt Förster Noetzli. Die geborstenen Stämme können unter grosser Spannung stehen. «Bei am Boden liegenden Stämmen springt nach dem Durchtrennen des Stammes der Wurzelstock meist zurück», so der Fachmann. Die Forstwirtschaft hat nach Lothar aufgerüstet. Die modernen «Vollernter» haben hydraulische Greifer, und der Maschinist ist in einer Kabine gut geschützt in sicherer Distanz.

Video: So wütet Burglind im Kanton Zürich

Video: Tamedia Webvideo mit Material von Leserreportern

Geknickt wie Zündhölzer sind in erster Linie die Rottannen (Fichten). Diese bieten mit ihren Nadeln dem Wind grösseren Widerstand als die im Winter blattlosen Laubbäume. Zudem wurzeln Rottannen wenig tief. Dort, wo nur einzelne Bäume geknickt sind, setzen viele Waldbesitzer auf Naturverjüngung, pflanzen also nicht aktiv an.

Mischwald statt bloss Fichten

In grösseren Schneisen dagegen bietet sich die Chance, Mischwald anzupflanzen. Dazu eignen sich Eichen, Nuss- oder Kirschbäume, die in ihrer Jugend viel Licht brauchen. Die Vorteile eines Sturms liegen somit für den Wald in «mehr Licht, Baumartenvielfalt, Ökologie und neuen Biotopen», sagt Kantonsförster Noetzli. Die Schäden tragen im Kanton Zürich die Waldbesitzer. Nur Baselland kennt eine Sturmversicherung. Betroffen sind vor allem das Säuliamt, das Stammertal, Eglisau, Weiach, der Bezirk Meilen mit Hombrechtikon, Oetwil und Stäfa sowie die Hügelkette zwischen Saland und Hittnau. In einzelnen Gemeinden betragen die Schäden bis zum Vierfachen einer Jahresnutzung. (Tages-Anzeiger)