Chefredaktorin Judith Wittwer verlässt den «Tages-Anzeiger»

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Judith Wittwer die Chefredaktion des Tages-Anzeigers per Ende Juni abgeben wird. Über die Nachfolge werden wir rechtzeitig informieren. Judith Wittwer folgt einem Ruf aus München, wo Sie Chefredaktorin der Süddeutschen Zeitung wird. Die ehrenvolle Berufung durch die Herausgeber an die Spitze der grössten abonnierten Tageszeitung Deutschlands freut uns für sie.

Judith Wittwer hat ihre journalistische Karriere vor 18 Jahren beim Tages-Anzeiger begonnen und seine Entwicklung wie auch den Aufbau des nationalen Redaktionsnetzwerks von Tamedia in den letzten sechs Jahren massgeblich geprägt. Während ihrer Zeit beim Tages-Anzeiger war Judith Wittwer bereits einmal als Korrespondentin in Deutschland. Neben der journalistischen Arbeit an der Front hat Judith Wittwer immer weitergehende Aufgaben im Redaktionsmanagement und der strategischen Entwicklung übernommen. So waren ihre Ernennungen zur Nachrichtenchefin, zum Mitglied der Chefredaktion und im Sommer 2017 zur Chefredaktorin natürliche Schritte in ihrer geradlinigen Karriere. Wobei es einiger Überzeugungsarbeit bedurfte, Sie für die anspruchsvolle Aufgabe als Chefredaktorin zu gewinnen, die sie auch als Integrationsfigur hervorragend erfüllt.

Judith Wittwers Zeit in der Chefredaktion des Tages-Anzeigers fällt zusammen mit epochalen Veränderungen in der Medienwelt. Dabei war ihr stets wichtig, der Leserschaft und den Kolleginnen und Kollegen auf der Redaktion trotz aller grossen Veränderungen eine Heimat zu erhalten. Gleichzeitig hat sie die notwendigen Anpassungen der Organisation an diese Veränderungen gestaltet und vorangetrieben und darauf geachtet, dass neben der effizienteren Nutzung von Ressourcen auch neue Qualitäten entstehen konnten. Die anfangs 2018 eingeführte tägliche «Seite Drei» mit Reportagen und Recherchen ist ein gutes Beispiel dafür.

Wir bedauern den Weggang von Judith Wittwer sehr. Immerhin können wir ihrer Berufung an die Spitze der Süddeutschen Zeitung positiv abgewinnen, dass wir über unser gemeinsames internationales Korrespondentennetzwerk partnerschaftlich verbunden sind und darum auch mit Judith Wittwer in Verbindung bleiben werden.

Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung von Tamedia danke ich Judith Wittwer für ihre grosse und sehr geschätzte Arbeit in den letzten 18 Jahren. Wir würden uns freuen, wenn sie die Drehtüre am Eingang zu Tamedia an der Werdstrasse in der Zukunft einmal wieder in die andere Richtung betreten würde und wünschen ihr vorerst viel Glück und Erfolg beim grossen Nachbarn!

In der aktuellen schwierigen Situation versuchen wir unser Bestes, um sie verlässlich zu informieren und orientieren. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen: bleiben Sie gesund!

Pietro Supino, Verleger & Präsident von Tamedia