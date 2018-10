Credit Suisse baut Sihlcity um

Das Zürcher Einkaufszentrum Sihlcity gehört seit dem 1. Oktober dank eines Tauschgeschäfts ganz der Credit Suisse. Im Gegenzug übernimmt die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) von der Bank zwei Immobilien in Zürich und ihren Anteil am Hauptsitz der Swisscom in Worblaufen.

Für die Credit Suisse bringt der Alleinbesitz von Sihlcity laut einer Mitteilung grössere Handlungsfreiheit mit sich. Sie will diese nutzen, um das Shoppingcenter baulich aufzuwerten. So soll zum Beispiel der Zugang zum Sihlufer verbessert werden. Zudem solle der Aussenbereich besser mit dem Einkaufszentrum vernetzt werden. Das Konzept von Sihlcity als Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitort bleibe aber unverändert, teilt die Grossbank mit.

«Sihlcity ist kein Problemkind»

Sihlcity ist demnach nicht eines der vielen Schweizer Einkaufszentren, deren Zukunft infrage gestellt ist. Zwar leidet auch Sihlcity unter dem Onlineshopping. Gemäss dem Marktforschungsinstitut GFK hat sich der Umsatz im Detailhandel dort von 2010 bis 2016 um rund 8 Prozent reduziert. Weil sich auf dem Areal aber unter anderem auch ein Dutzend Gastrobetriebe, ein Multiplexkino, ein Kulturhaus, ein Hotel, Wohnungen und Büros befinden, ist es laut CS erfolgreich.

«Sihlcity ist kein Problemkind», sagt auch Markus Waeber von Swiss Prime Site auf Anfrage. Die Beteiligung am Zentrum habe SPS auch nicht aus mangelnder Rendite verkauft, sondern um klare Verhältnisse zu schaffen. «Um alleine bestimmen und schnell reagieren zu können, strebt SPS bei ihren Immobilien den vollständigen Besitz an», sagt er. (hub/SDA)