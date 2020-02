Damals – als es bei uns noch richtige Winter gab

Ein Bild mit Packeis wie in Grönland zeigt die aktuelle «Dorfposcht» von Thalheim an der Thur. Heute, nach einem lauwarmen, grünen Januar, weckt ein solches Bild Sehnsucht und – bei den älteren Zeitgenossen – Jugenderinnerungen.

Mit «Damals» ist die Bildgeschichte des Marthaler Historikers Reinhard Nägeli überschrieben. Damals, als es noch so richtig kalt wurde. Das spektakuläre Bild stammt aus dem Extremwinter 1928/29. Es zeigt die zugefrorene Thur. Die «Thurgauer Chronik» schrieb: «Nie seit hundert Jahren herrschte in ganz Europa eine so niedrige Temperatur wie in der Zeit vom 10. bis 16. Februar 1929. Durch Eingefrieren von Wasser- und Gasleitungen und Aborten entstand überall ein gewaltiger Schaden. In der Thur bildete sich oberhalb der Pfyner Brücke bis nach Gütighausen auf einer Strecke von 1700 Metern eine 2 bis 3 Meter dicke Schicht von Packeis mit mächtigen, zum Teil aufeinandergeschichteten Blöcken.»

Monatelang in Eis gefesselt



Das Bild wurde von einem Fotografen bei Thalheim aufgenommen. Gemäss einem Bericht der Meteorologischen Zentralanstalt waren 1929 Flüsse und Seen in der Schweiz «monatelang in Eis gefesselt». Am Morgen des 12. Februar wurden in Zürich minus 24,2 Grad gemessen, in den flachen Talmulden der Zürcher Landschaft bis zu minus 30 und 35 Grad. Die Ostseewar dickvereist, und sogar in London war die Themse zugefroren. Die Gründe für den Jahrhundertwinter: ein intensives Hoch über Russland, das wochenlang stationär blieb, sowie eine konstante Schneedecke, welche die Abstrahlung begünstigte.

Im Winter 1963 war der Zürichsee während mehr als einem Monat begehbar. Bild: Keystone/Eduard Leuthold

Vom 16. Februar bis zum 26. März war der Zürichsee begehbar – ohne einen einzigen Unfall. Das Eis im oberen Seebereich war 40 Zentimeter dick. Stadt Zürich und Seegemeinden prägten eine Gedenkmünze für alle 35000 Schulkinder. Gemäss Bericht der Naturforschenden Gesellschaft tummelten sich am 3. März 30000 Menschen auf dem See. Bei der Seegfröörni 1962/63 musste der Fährbetrieb Horgen–Meilen bereits am 22. Januar eingestellt werden. Am 10. Februar betrug die Eisdicke 25 Zentimeter, 150000 Personen strömten auf den See.

Die Statistik ab dem Jahr 1400 zeigt: Bis 1800 gab es jeweils fünf bis acht Zürichseegfröörni pro Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert noch vier und im 20. deren drei (1907, 1929 und die letzte 1963). Was braucht es für ein Zufrieren des Zürichsees? Thomas Posch, Professor für Limnologie an der Uni Zürich, gibt als Richtgrösse 320 Kältetagesgrade an, das heisst 32 Tage mit einer mittleren Tagestemperatur von minus 10 Grad.

6 Grad warmer See



Aktuell hat der Winter bisher bloss 2,8 Kältetagesgrade beigesteuert. Im letzten Winter waren es 9 und im vorletzten 40 Minusgrade. Ohne richtige Kälteperiode wird der See ungenügend durchgemischt. Weil Wasser die grösste Dichte bei plus 4 Grad hat, muss ein See zuerst in der Tiefe abkühlen; sonst steigt das wärmere Wasser immer wieder auf. Aktuell ist der Zürichsee bis zu einer Tiefe von 50 Metern konstante 6 Grad warm.

Beamte der Seepolizei sind am ersten Tag der Freigabe des gefrorenen Zürichsees mit einem Schneemobil und einem angehängten, auf einen Schlitten montierten Rettungsboot unterwegs. Bild: Photopress-Archiv, Keystone

Gemäss Professor Posch führt die fehlende Durchmischung zu zwei Problemen: In der Tiefe enthält das Wasser zu wenig Sauerstoff; der Fischlaich verpilzt. Und das Oberflächenwasser erhält aus der Tiefe zu wenig Nährstoffe, was den Fischbeständen schadet. Als positiv für den See beurteilt Posch die starken Winde der letzten Tage: «Das treibt die Durchmischung des Sees an.»

All jenen, die sich an das Volksfest auf dem Zürichsee von 1963 nicht mehr erinnern können – also allen, die jünger als 60 Jahre sind –, macht Gewässerwissenschaftler Thomas Posch keine grosse Hoffnung. Klimaerwärmung und Temperaturanstieg des Sees seien synchron. «Wenn dieser Trend anhält, bin ich skeptisch, ob der Zürichsee je wieder vollständig zufriert», so Professor Posch.