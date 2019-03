Darum sind die Zürcher Wahlen spannend

Steht das Jahr 2019 für eine Frauenwahl?

Gut möglich. Wenn die drei Regierungsrätinnen Jacqueline Fehr (SP), Silvia Steiner (CVP) und Carmen Walker Späh (FDP) wiedergewählt werden und die neu kandidierende Natalie Rickli (SVP) es ebenfalls schafft, hat der Kanton Zürich zum zweiten Mal nach 2003-07 eine Frauenmehrheit in der siebenköpfigen Regierung. Für ein 5:2-Verhältnis wie in der Waadt reicht es nur, wenn auch Rosmarie Quadranti (BDP) gewählt wird. Das ist allerdings eher unwahrscheinlich. Auch in den Kantonsrat könnten so viele Frauen wie noch nie einziehen. Die Quote betrug vor vier Jahren 34 Prozent . Dieses Jahr sind auf den Wahllisten 42 Prozent Frauen.

Oder ist es die Klimawahl?

Ja, wohl noch mehr als die Frauenwahl. Das Thema dominierte den Wahlkampf seit den Klimastreiks der Jungen. Gemäss einer Umfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet legen auch die Grünliberalen und Grünen mächtig zu. Sie hatten allerdings auch die 2015er-Wahlen verloren.

Ist bei der Regierungsratswahl alles schon gelaufen?

Mitnichten. Zwar können die fünf Wiederkandidierenden recht ruhig schlafen. Das sind neben den obgenannten Frauen Mario Fehr (SP) und Ernst Stocker (SVP). Sie alle haben in der vergangenen Legislatur keine grösseren Böcke geschossen. Spannend wirds um die Sitze 6 und 7. Laut der Umfrage liegen zwischen Natalie Rickli (SVP), Thomas Vogel (FDP) und Martin Neukom (Grüne) nur sechs Prozentpunkte. Und auch Jörg Mäder (GLP) könnte noch mitmischen. Wenn es Vogel nicht schafft, hätten die Freisinnigen erstmals in der Geschichte weniger als zwei Sitze in der Zürcher Regierung.

«Die Zeit» lieferte die ultimative Motivation für die Wählerinnen und Wähler:

«In der Schweiz sitzt die Macht in den Kantonen», stellte sie fest.



Kann sich politisch überhaupt etwas ändern?

Natürlich. Ein Machtwechsel im 180-köpfigen Parlament wäre zwar eine Sensation, die Bürgerlichen sind seit je in der Mehrheit. Ein Linksrutsch würde ihnen aber das Leben erschweren. Aktuell brauchen SVP und FDP nur die Stimmen der CVP oder von EDU und BDP, um ein Vorhaben durchzubringen. Eine Stärkung von Mitte-links würde den Parlamentsbetrieb spannender, aber auch komplizierter machen, weil mehr Koalitionen möglich und nötig wären. Legen handkehrum die SVP und FDP um zusammen sechs Sitze zu, haben sie für vier Jahre das alleinige Sagen. Die SVP hat allerdings bei den Lokalwahlen 2018 stark verloren, die FDP immerhin Anteile dazugewonnen.

Könnte die BDP aus dem Parlament fallen?

Das ist nicht ausgeschlossen. 2015 erreichte die BDP nur in den Bezirken Andelfingen (5,8 Prozent) und Uster (5,7) das nötige Quorum von 5 Prozent . Bei den Kommunalwahlen letztes Jahr verzeichnete die Partei eine sinkende Tendenz.

Wer würde profitieren?

Wenn Sitze frei werden, profitieren tendenziell die grossen Parteien. Also SVP, SP und FDP.

Wer in Zürich gewinnt, gewinnt auch national. Das gilt auch für die Verlierer.



Könnte es auch die CVP, EVP oder EDU treffen?

Auch sie können sich ihrer Sache nicht vollständig sicher sein. In der Stadt Zürich flog 2018 die CVP völlig überraschend aus dem Parlament. Dafür schaffte es – ebenfalls eher unerwartet – die EVP. Es müsste allerdings mit dem Teufel zugehen, denn alle drei Parteien haben Hochburgen. Die CVP trumpfte 2015 in den Bezirken Dietikon und Horgen mit über 8 Prozent auf, die EVP schaffte die Hürde gar in fünf Bezirken. Am ehesten muss die EDU zittern, welche auf die Bezirke Hinwil (2015: 6,7 Prozent ) und Dielsdorf (5,9) hoffen muss. Möglich ist, dass die EVP die CVP überholt – das geschah vergangenes Jahr in der Summe aller 13 Zürcher Parlamentsgemeinden ( 34:33 Sitze zugunsten der EVP).

Und der fünfte Kleine, der AL?

Sie darf sich zurücklehnen. Im Zürcher Wahlkreis 4+5 kam sie vor vier Jahren auf 17,8 Prozent . Ausserdem legte sie in Zürich vor Jahresfrist zu.

Was ist eigentlich mit der SP?

Sie war bei den Kommunalwahlen die strahlende Siegerin. Die Umfrage prognostiziert ihr aber Verluste – wohl eine kleine Wählerwanderung von der SP zu den Grünen. Es ist auch möglich, dass das SP-Gewurstel zum EU-Rahmenabkommen die eigene Wählerschaft verunsichert. Unklar ist auch, ob die Offensive der Stadtzürcher SP gegen das Fussballstadion Auswirkungen hat. Die FDP möchte die SP überholen. Laut Umfrage fehlen nur 0,8 Prozentpunkte .

Gab es Aufreger im Wahlkampf?

Ja! So hat die langjährige SP-Nationalrätin Chantal Galladé zu den Grünliberalen gewechselt, was eine heftige Kritik von SP-Präsident Christian Levrat provozierte. Und ein SVP-Kandidat wurde von einem Komiker publikumswirksam hereingelegt. Zudem tauchte die bei der CVP in Ungnade gefallene Nationalrätin Kathy Riklin auf einer CVP-Liste auf. Was stimmt: Die Kandidierenden für die Regierung gingen pfleglich miteinander um, was vor allem bei SVP-Nationalrätin Natalie Rickli auffiel, die in Bern zu den härteren Politikerinnen zählt. Je länger der Wahlkampf dauerte, desto mehr bröckelte aber das Bürgerliche Bündnis. Am Ende ging die SVP mit einem hunderttausendfach verschickten Flyer auf die FDP los.

Gibt es aufregende Personalia?

Etliche. Hier seien nur sechs erwähnt: So streben die drei Parteipräsidentinnen Nicole Barandun (CVP), Corina Gredig (GLP) und Marionna Schlatter (Grüne) ins Parlament. Der bekannte Milieuanwalt Valentin Landmann (SVP) kandidiert im selben Wahlkreis wie Gredig und Barandun und übrigens auch Caroline Fiala (FDP), Schwiegertochter von Nationalrätin Doris Fiala (Kreis 7+8). Ein weiterer auffälliger Name: Sarah Akanji, Schwester von Fussballstar Manuel, tritt für die SP an.

Gut für die Wahlbeteiligung ist, dass schönes Wetter angekündigt ist. Da macht der Sonntagsspaziergang zur Wahlurne doppelt Spass.



Ist das Zürcher Resultat wichtig für die Nationalratswahlen im Herbst?

Ja, eindeutig. Erstens wohnt ein Sechstel der nationalen Wählerschaft im Kanton Zürich, zweitens ist die Zürcher Wahl ein nahezu perfekter Seismograph. Wer in Zürich gewinnt, gewinnt auch national. Das gilt auch für die Verlierer im Kanton Zürich. Der Beweis: In 87 Prozent der Fälle seit 1987 gings für eine Partei im Oktober in dieselbe Richtung wie im Zürcher Frühling.