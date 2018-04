Das Kunsthaus bricht durch

Er ist der Star des neuen Zürcher Kunsthauses: David Chipperfield, Londoner Architekt. Chipperfield will Zürich mit dem Neubau einen neuen Teil des altehrwürdigen Museums schenken, der «auffällig, aber bescheiden» und für alle zugänglich ist. So beschrieb er sein Werk im Herbst 2016 in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger».

Die Bauarbeiten für den fast 16 Millionen Franken teuren Erweiterungsbau sind seit Monaten im Gang. Heute Morgen ist dabei ein entscheidender Schritt passiert: Der Durchbruch der Verbindungspassage zwischen dem Kunsthaus und dem Neubau ist geglückt. Das ist sozusagen das Stück, das den historisch wertvollen Bau des Architekten Karl Moser mit den Neubau von David Chipperfield verbindet.

Die Baustelle ist laut Bauleiter Marco Altwegg sehr komplex. Das hängt vor allem mit dem Verkehr auf dem Heimplatz zusammen, der ständig gut durchfliessen können muss. Laut den Verantwortlichen bei der Stadt Zürich wird noch bis ungefähr im September 2018 gebaut. Die Eröffnung des neuen Kunsthauses ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Ein Blick in die Baustelle

(Tages-Anzeiger)