Das Mini-Dubai von Dübendorf

Und dann stranden wir im Untergeschoss. Keine offene Tür mehr am Tag der offenen Tür. Dafür Kabel, die munter aus der Wand hängen, aber nicht den Weg weisen, grau und weiss. Also sucht die vom Schicksal zusammengewürfelte letzte Gruppe an diesem Besuchertag den Rückweg über die roh betonierte Treppe hoch ins Erdgeschoss, wo der Erinnerung nach ein Ausgang sein könnte: voraus eine junge Familie mit einem Mädchen, das seinen Velohelm aus Sicherheitsgründen gleich aufbehalten hat. Dahinter ein älteres Ehepaar, das nur neugierdehalber da ist («wir haben es mehr Richtung Berg und See»), und am Schluss ein gleichgeschlechtliches Paar, das sich vom Ort kaum lösen kann, weil es echt interessiert scheint an dieser neuen urbanen Wohnform: am liebsten in Etage 28 oder 29 auf hundert Meter Höhe mit Blick auf Greifensee, Loorenkopf und Glattal. Und auf Flugzeuge, die aus der Terrassenhöhe langsam in Richtung Piste 34 des Flughafens absinken.

Ein paar Dutzend Leute hatten sich angemeldet, um den JaBee Tower im Dübendorfer Hochbordquartier am letzten Novembersamstag zu besichtigen, einen Blick in die Weite zu erhaschen, wie ihn die Website in Aussicht stellt: Giraffen recken in einem Werbevideo ihren Hals hoch über dem Nebel, als trabten sie nicht über dem Glattal, sondern in der Wildnis, und behielten doch den Überblick. Aber vorerst ist für die Besucher nur Stockwerk 2 in zehn Meter Höhe zugänglich, dort sind einzelne Musterwohnungen bereits möbliert, Kuchenstücke aus einem ovalen Grundriss. Die Inneneinrichtung bietet internationales Design, solche Wohnungen gäbe es auch in Singapur oder Dubai, wäre da nicht der Blick auf die Tennishalle aus den frühen Siebzigerjahren und die Treibhäuser des anderen Familienzweigs gegenüber.

Karikatur vergrössern

Hier gärtnert die Cousinfamilie der Grundeigentümer. Wohl nirgends auf der Welt wachsen Gurken auf teurerem Boden, aber die Leidenschaft fürs Gemüse ist in diesem Familienzweig noch in der vierten und fünften Generation grösser als die Verlockung der hohen Bodenrendite. Häckseln statt Beton mischen. Das Logo dieses anderen Familienzweigs setzt auf Fenchel und Tomate statt Giraffenhälse.

Den Leiterwagen zog der Hund

Was würde Urgrossvater Jakob Beerstecher zu seinen beiden Familienzweigen sagen? Immerhin hat er seinerzeit das Gemüsevirus in die Familie gepflanzt und soll jetzt dem JaBee Tower mit seinen Initialen den Namen geben. JaBee war im Original weder Höhenflieger noch Weltreisender, sondern ein Auswanderer in der Nahdistanz.

Der deutsche Gärtner war nach Zürich gekommen, um vor den Neubauten Gärten anzulegen und zu pflegen. Weil er schlecht bezahlt wurde, begann er Gemüse anzubauen. Zusammen mit seiner Frau Berta, einer Bauerntochter aus Steinmaur, begann er damit 1914 auf einem Feld zwischen Wiedikon und Albisrieden. Das Kraut spross gut, weil die Familie fleissig war, in Trockenzeiten emsig Wasser aus dem Loch schöpfte und ihr Hund den Leiterwagen mit dem Gemüse unermüdlich auf den Markt am Bürkliplatz zog. Vorab der Blumenkohl verkaufte sich gut, es war der schönste und grösste in der Region, und man nannte diesen JaBee, der so virtuos Dünger mischen konnte, bald den Blumenkohlkönig.

Dann erreichte die Stadt das Bauerndorf, und Albisrieden wurde eingemeindet. Das Dorf hatte nichts dagegen, weil seine Finanzen nach dem Krieg tiefrot waren und die Stadt eine neue Durchgangsstrasse und die Verlängerung des Trams in Aussicht stellte. In den Fünfzigerjahren wurde aber die Gutstrasse mitten durchs Gemüsefeld der Beerstechers umgeleitet, ausgerechnet hier, das verdarb dem Gemüsepionier die Freude. Er kaufte bis 1954 Parzellen am neuen Stadtrand bei Stettbach zu, der Quadratmeter kostete zwischen 3 und 9 Franken. Dübendorf war damals eine kleine, aufstrebende Beamtenstadt mit Flugplatz und einem Aussenposten für die ETH zur Materialprüfung (Empa) und Wasseraufbereitung (Eawag).

Blumenkohlkönig Jakob Beerstecher mit Frau, Kind und Hund: 1914 begann er in Albisrieden Gemüse anzubauen. Bild: PD

Jetzt begann die Blütezeit der Beerstechers. Sohn Willy I. baute den Betrieb im Hochbord mit seiner Frau zu einem stattlichen Gemüseanbaubetrieb aus. Dessen Sohn Willy II. heiratete eine Blumengärtnerin, und die beiden erweiterten den Betrieb ab den Siebzigerjahren mit grossen Gewächshäusern. Abnehmer waren die Konsumvereine (heute Coop) und Denner, ausserdem belieferte man in aller Herrgottsfrühe den Zürcher Engrosmarkt. So beginnt der Tag eines Gemüeslers schon um drei Uhr in der Früh, um nach dem Ernten und Rüsten pünktlich mit der frischen Ware auf dem Markt zu sein.

Als dann zu Beginn der Neunzigerjahre ein Posten im Dübendorfer Stadtrat frei wurde, kam man automatisch auf diesen erfolgreichen Gmüesler: Willy Beerstecher, Mitglied der SVP/BGB, wurde nebenbei Polizei- und Wehrvorstand der Stadt, Dübendorf verdankt ihm sein modernes Feuerwehrlokal. «Das war schon etwas viel damals», sagt der inzwischen pensionierte Gärtnermeister, «morgens um drei Uhr aufstehen und abends die vielen Sitzungen.» Wenn einer langfädig argumentierte, drohte Willy Beerstecher das Einnicken.

Hochhauszone mit Grünraum

Zu jener Zeit wurde das Hochbord neu geplant. Mit der Eröffnung der S-Bahn im Mai 1990 war die Stadt Zürich nun auch in Stettbach angekommen, das Bellevue war inzwischen von hier aus rascher zu erreichen als von Albisrieden. Banken und Versicherungen verlegten ihre Verwaltungssitze in die neue Industrie- und Gewerbezone. Das Hochbord in Dübendorf sprach sich bis China herum und bewog später auch die IT-Firma Huawei, hier einen Sitz zu eröffnen. Die Planer rechneten zeitweilig mit bis zu 18'000 Arbeitsplätzen im Quartier. Das allein hätte noch kein Leben gebracht, zumindest am Abend nicht, und wäre auch vom Verkehr her nicht zu bewältigen gewesen.

Also begann das Dübendorfer Stadtparlament mit einer gemischten Wohn- und Arbeitszone zu liebäugeln. Die «Gruppe Energie und Umwelt» mit dem jungen Kantonsrat Martin Bäumle sammelte Unterschriften für eine Initiative, die das Hochbord in die Reservezone umteilen und so vor rasanter Überbauung als Bürozone schützen sollte. Man wollte eine gemischte Nutzung aus Wohnen und Arbeiten. Und warum nicht gleich eine Hochhauszone schaffen mit Grünraum rundherum, schliesslich war Zürich-Nord im kantonalen Richtplan neben der City, Zürich-West und Oerlikon als weiteres Zentrum vorgesehen. Das Dübendorfer Parlament sagte Ja dazu, aber kaum einer dachte, dass dies so rasch Realität werden sollte.

«Ich habe mich aus dem Planungsprozess rausgehalten, wenn es unsere Parzelle mitbetraf», sagt Willy Beerstecher, dies hatte der Bezirksrat nach einer Aufsichtsbeschwerde auch verlangt. Schliesslich war klar, dass die Familie Beerstecher mit ihrem grossen Gemüsefeld in dieser Zone von der Aufwertung massiv profitieren würde. Der Quadratmeter war nun plötzlich zwischen 2000 und 3000 Franken wert – ein paar Hundert Mal mehr als damals. Aber es interessierte diesen Familienzweig nicht sonderlich, auf wie teurem Boden ihre Gewächshäuser, die Werkhalle und der Fahrzeugpark plötzlich standen. Sohn Thomas führt den Betrieb heute in der vierten Generation. Er hat in Hermikon, Fällanden und Hinwil Land zugekauft, beheizt seine Gewächshäuser mit Abwärme aus der lokalen Kehrichtanlage, lässt Tomaten und Peperoni auf einem Kokossubstrat wachsen und liefert in einer Allianz von Gemüseproduzenten verlässlich an Coop und Migros.

Spatenstich für neue Gewächshäuser in Hinwil 2014: Willy Beerstecher (Dritter v. r.) mit Angehörigen seines Familienzweigs. Bild: PD

Es ist nicht jedermanns Sache, morgens um drei Uhr aufzustehen und im Winter Nüsslisalat zu schneiden, wenn einen nach einer halben Stunde Kuhnagel plagt. Willys Cousin Fritz und dessen Schwester Heidi waren gegenüber dem Gemüsevirus immun. «Früher führte man automatisch den Beruf des Vaters weiter, aber unsere Eltern liessen uns die Wahl», sagt Fritz Beerstecher. Schwester Heidi lernte Schneiderin, er Schriftsetzer – «ich bin ein Jünger Gutenbergs». In der Freizeit trat er als Rocksänger auf, und später machte er sich als Werber und Grafiker selbstständig. Von der Pflanzerkultur in der Familie blieb die Erdbeere im Namen und im Logo seines Grafikateliers. Die Mutter der beiden stammte aus der Vontobel-Familie vom Sonnental, die hier als einstige Bauern viel Land besass. Man nannte Grossvater Gottlieb deswegen einst den Bauerngeneral. Bruder Gottfried wurde nach seinem Paten Gottfried Keller benannt, seine Dankesbriefe an den Dichter für die Marzipanleckerli an Weihnachten sind überliefert.

Drei weitere Hochhäuser

Und wer kam auf die Idee, in Stettbach, diesem gesichtslosen Vorortquartier, so forsch in die Höhe zu bauen? Verdichtung entspricht dem Zeitgeist, und Hochhäuser haben viele Väter. «Unser Architekt schlug 2011 ein Hochhaus vor, nicht 25, sondern 100 Meter hoch», sagt Fritz Beerstecher. «Wir hätten auch mehrere Blöcke hinstellen können wie rundherum, aber davon hätte die Öffentlichkeit nichts gehabt.» Auch die Immobilienentwickler von ADT Innova, Totalunternehmer beim Bau des JaBee Towers, sehen sich als Inspiratoren des Hochhauses: «Dass dieser Trend kommen würde, war uns klar, als der Kanton Zürich die Kulturlandinitiative annahm», sagt der Marketingverantwortliche Stephan Meier.

Bis Ende 2020 werden diese Immobilienentwickler drei weitere Hochhäuser und zahlreiche Gewerbebauten auf die einstige Wiese im Hochbordquartier gestellt haben: neben dem JaBee Tower und der schon bezogenen Überbauung «Am Stadtrand» ein Bürohaus für die ausquartierte Verwaltung des Zürcher Unispitals mit rund 600 Arbeitsplätzen und drei über 100 Meter hohe Wohntürme («Three Point») zwischen der Zürich- und der Sonnentalstrasse. Auch von diesem Terrain gehört den Beerstechers ein Drittel.

Aber wird dieses Quartier dereinst auch leben? Der Zürcher Stadtforscher und ETH-Professor Christian Schmid ist skeptisch: «Das Hochbord hat nicht genügend Masse und attraktive Nutzungen, um Stadt zu sein. Es ist ein klassisches Beispiel für ein unvollständiges Zentrum.» Mit dem alten Dorfkern in Dübendorf bleibt es vorderhand unverbunden, eine neue Schleife der Tramlinie 12 soll künftig dafür sorgen. «Als Problem wird bleiben, dass der S-Bahnhof Stettbach nur ein Knotenpunkt ist, aber kein Treffpunkt, an dem sich die Menschen gerne aufhalten und verweilen.» Die Stadt Dübendorf ist sich dieses Problems bewusst und wird deshalb in ihre Überbauung neben dem Bahnhof Stettbach ein Café und Läden einquartieren. Der Name dieses Bauprojekts ist Programm: «Hoffnung».

Karte vergrössern

Bauvorstand Dominic Müller stimmt im Heimatbuch 2017 beinahe euphorische Töne an: «Dübendorf hat mit dem JaBee Tower das erste richtige Hochhaus.» Oder: «Dübendorf wird richtig Stadt.» Aber der Zürcher Vorort wird für die Planer eine Knacknuss bleiben: Dieser Stadt fehlt bis heute ein Zentrum, seine Bahnhofstrasse wird neben dem Mini-Dubai im Hochbord noch mehr aus der Zeit fallen. Beim Lindenplatz zwischen Bahnhof und Einkaufszentrum käme schon heute niemand auf die Idee, dass es sich um einen Platz handelt, wenn es der Name nicht behauptete. Und die Zukunft des Flugplatzareals ist ungewiss, der Bund will einen Teil des frei gewordenen Gebiets künftig für die Geschäftsfliegerei nutzen. Die Gemeinden rundum sperren sich dagegen, sie setzen auf einen Innovationspark, den historischen Flugplatz mit Werkflügen und Freiraum.

Die neuen Hochhausprojekte im Hochbord verlangten Gestaltungspläne, die von der Gemeinde bewilligt werden mussten. Die Stadt Dübendorf hatden Bauherren die Auflage gemacht, dass rund um die Hochhäuser öffentlich zugängliche Parks entstehen. 10'000 Quadratmeter um den JaBee Tower. 12'000 Quadratmeter um die drei weiteren projektierten Wohntürme und das neue USZ-Bürogebäude.

Eine Stadtbildkommission hat Ideen entwickelt, wie diese Grünflächen belebt werden können: Kinderspielplätze, Arkaden, Brunnen, WC, Felder für Pétanque und Bänke sollen diese Umgebung für alle Altersgruppen attraktiv machen. Die Grundeigentümer stellen das Land zur Verfügung und bauen die Pärke, die Stadt wird den Unterhalt übernehmen. ETH-Professor Schmid bleibt aber skeptisch, ob sie von der Bevölkerung dereinst angenommen werden: «Es gibt in Zürich neu geplante Stadtteile, etwa in Oerlikon, mit mehreren Pärken, die bis heute leer geblieben sind.»

Die Schule fehlt

Am meisten Leben brächte eine neue Schule in dieses Quartier. Zwar hat das Lycée français dort seit zwei Jahren seinen neuen Standort, aber die Kinder der Expats werden meist von den Eltern oder mit Schulbussen hin- und zurückgeführt. Dübendorf hat es versäumt, ein Grundstück für eine künftige Schule in diesem Quartier freizuhalten. Eine Arbeitsgruppe soll jetzt eine Lösung für ein neues Schulhaus mit unkompliziertem Schulweg für die Bewohner finden.Bereits beschlossen ist ein Kindergarten im Quartier, er wird sich in einem unteren Geschoss der neuen Gebäude einmieten.

Auch der Privatverkehr wird in diesem Quartier neu geregelt. Die Bauherren der bewilligten Gebäude mussten ein Konzept vorlegen, wie sie sich die Mobilität ihrer Bewohner vorstellen. Man geht von weniger Privatverkehr als üblich aus, weil die S-Bahn-Station nahe ist. Deshalb wurde die Zahl der Parkplätze etwa im JaBee Tower auf 152 beschränkt, jede vierte Wohnung wird ohne privaten Parkplatz auskommen müssen. Die Zufahrt von Norden wird durch einen Kreisel geregelt, dessen Eisenskulptur die künftigen Bewohner des JaBee Towers an die traditionelle Obstbaumkultur dieser Region erinnern soll. Den urbanen Lebensraum dereinst beleben sollen Expats in möblierten Wohnungen, auf dem Sprung in die nächste Global City, Singles in Einzelhaushalten, innovative Kleinfamilien und Paare in neuen Lebensformen. 4 ½ Zimmer werden im 27. Stock desJaBee Towers 3780 Franken kosten, 2 ½ Zimmer 2700, Waschmaschine, Tumbler, Steamer, alles da. Die Wohnungslüftung wird ionisiert sein, der Minergiestandard wird eingehalten. Bei der Besichtigung zeigen sich die Besucher aber mehr vom eleganten Fussboden angetan: Feinstein! Praktisch und schön, meint einer, aber man dürfe nichts fallen lassen.

«Sie sind Manager wie wir auch»

Die Stadtbildkommission hat in dieGestaltung der Fassaden eingegriffen. Statt der geplanten sonnig-bronzenen Aussenwände soll jetzt lammellenartiges Glas die Umgebung spiegeln. Das Erdgeschoss soll zugänglich sein, wenn sich Gewerbe einquartiert. Am liebsten hätte die Stadt auch das Dachgeschoss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, doch die Bauherren lehnten ab. «Das hätte einen Besucherandrang gegeben und dem Sicherheitskonzept widersprochen», sagt Fritz Beerstecher. Immerhin haben sich die Investoren der drei anderen projektierten Wohntürme nun verpflichten lassen, ein Dachgeschoss zur allgemeinen Aussicht öffentlich zugänglich zu machen.

Im JaBee Tower werden die Nachkommen aus dem Immobilienzweig Penthouse-Wohnungen beziehen: je eine Wohnung für Fritz und Schwester Heidi, eine für die Jungen. Gegenüber behaupten sich vorderhand die Gewächshäuser des anderen Familienzweigs. Nüsslisalat und Gurken werden bald erntereif sein, die Ernte werden Polen und Rumänen einbringen. «Meine Verwandten sind heute Manager wie wir auch», sagte Fritz Beerstecher.

Nichte Chantal aus dem Immobilienzweig hat die Besucher am Tag der offenen Tür durch die Räume geführt, freundlich und geduldig. Neffe Stefan aus dem Gemüsezweig hat im Sommer seine Lehre als Gemüsegärtner abgeschlossen, traditionsbewusst und fleissig. Er wird sich zum Geschäftsmann weiterbilden müssen, wenn er dereinst den Betrieb in der fünften Generation übernehmen will.

«Man würde schon gerne mal hochsteigen», sagt eine Besucherin zum Abschied, leicht enttäuscht, «jetzt muss ich mir diese Sicht halt einfach vorstellen.» Wer genügend Vorstellungskraft besitzt, hat sich ein Anmeldeformular und den Grundriss der Wohnungen geschnappt. Das Mädchen mit dem Velohelm hat sein Blatt mit einem Kugelschreiber bekritzelt, während sich die Erwachsenen umsahen. Zusammen mit der im Untergeschoss gestrandeten letzten Gruppe hat es den Ausgang inzwischen gefunden. Es besteigt sein Kinderrad und wird von der Bauarbeiterin wieder zur Radfahrerin. Hier wohnen? «Näääääääi!» Man wird es in zwanzig Jahren nochmals fragen müssen.

(Redaktion Tamedia)