Das Unispital expandiert an den Flughafen

Es ist genau zehn Jahre her, dass die Spitzen des Universitätsspitals einen mutigen Vorschlag präsentierten: einen Neubau in Stettbach. Spitalrat und Direktion hatten zwei Szenarien ­miteinander verglichen, eine Gesamterneuerung am alten Standort und eine Auslagerung auf die grüne Wiese. Die damalige Spitaldirektorin Rita Ziegler sah klare Vorteile in einer Verlegung. Um nur einen zu nennen: Patientinnen und Patienten wie auch das Personal würden von jahrzehntelangen Bauemissionen verschont.

Doch Ziegler scheiterte am Widerstand der Professoren. Forschung und Lehre dürften nicht aus der Stadt ziehen, argumentierten sie, die Nähe zu ­Universität und ETH sei für den Erfolg des Medizinstandortes Zürich zwingend. Der Regierungsrat folgte der Argumentation und entschied im November 2011, das Spital am bestehenden Standort neu zu bauen.

Das Unterfangen gleicht einer Operation am offenen Herzen. Diese hat noch nicht begonnen, denn die Planung ist aufwendig und langwierig. Der Start steht aber kurz bevor. Anfang Jahr wurde das erste grosse Projekt vorgestellt: das neue Eingangsgebäude des Spitals, das im ­Gloriarank zu stehen kommt, entworfen von den Basler Architekten Christ & Gantenbein. Ihm müssen bestehende Gebäude weichen, unter anderem die ­Klinik für Dermatologie.

Das Universitätsspital-Hauptgebäude im Stadtzentrum, dieses soll jetzt mit weiteren Standorten ergänzt werden. Foto: Keystone

Um den Grossumbau zu bewältigen, braucht das Spital ­Rochadeflächen. Es hat daher im Spitalpark einen Modulbau errichtet und kürzlich in Betrieb genommen. Doch der reicht bei weitem nicht, um die Platzbedürfnisse zu decken. Deshalb lagert das Spital im grossen Stil Abteilungen aus.

Forschung in Schlieren

Angefangen hat es in Schlieren. Schon vor sieben Jahren sind die ersten Medizinforscher auf das Wagi-Areal gezogen, wo sich eine Art Biotechnopark befindet. Inzwischen betreiben mehrere Unikliniken dort auf insgesamt 8400 Quadratmetern Forschung und Diagnostik. 2018 hat das Unispital ebenfalls in Schlieren sein Service- und Logistikzentrum bezogen, insgesamt 10'300 Quadratmeter. Neben dem Zentrallager und einer Aufbereitungsanlage für Medizinprodukte gibt es in dem Gebäude auch Schulungsräume.

Ausserdem eröffnet das Unispital noch dieses Jahr einen weiteren Aussenstandort in Stettbach. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Administration zügeln im Dezember in zwei neue Bürogebäude unweit des Bahnhofs, wo sie 10'500 Qua­dratmeter belegen. Über die Kosten schweigt sich das Unispital aus. «Zu Mietkosten geben wir grundsätzlich keine Auskunft», teilt es mit. Branchenkenner schätzen den Quadratmeterpreis im fraglichen Gebiet auf gut 250 Franken, was eine Jahresmiete von rund 2,5 Millionen ergibt.

Zentrale Lage im Circle

Viel teurer wird es für das Unispital im Circle. Dorthin verlegt es nächsten Herbst grosse Teile seiner ambulanten Dienste, um am Hauptsitz Platz zu schaffen. Vorab die drei Kliniken für Dermatologie, Ohren-Nasen-Hals und Augen werden viele ihrer Patientinnen und Patienten künftig an den Flughafen aufbieten.

Am Flughafen wird das Unispital 10'000 Quadratmeter belegen, und zwar im Haus 13. Foto: Andrea Zahler

Das Unispital ist ein wichtiger Mieter im 180'000 Quadratmeter grossen Gebäudekomplex, der aktuell zu zwei Dritteln vermietet ist. Es belegt 11'000 Quadratmeter in einem zentralen Teil, vorn rechts vom Haupteingang. Fragen zum Mietpreis lassen ­sowohl das Spital als auch der Flughafen, dem der Circle gehört, unbeantwortet.

Gemäss TA-Recherchen hatte der Flughafen anfangs gegenüber anderen Spitälern Quadratmeterpreise von 1000 Franken und mehr genannt. Inzwischen hat er die Preise aber gesenkt. Laut Insidern dürfte das Unispital zwischen 400 und 500 Franken zahlen. Das ergibt einen jährlichen Mietzins von circa 5 Millionen Franken.

Teurer Innenausbau

Dazu kommen 48 Millionen für den Innenausbau, wie Direktor Gregor Zünd auf einer Baustellenführung für Kaderleute aus dem Gesundheitswesen bekannt gab. So wird unter anderem ein Linearbeschleuniger eingebaut, und das Unispital wird am ­Circle auch drei Operationssäle für kleine Eingriffe betreiben – etwa an den Augen.

Gregor Zünd schwärmte vor den Fachkollegen über die hervorragende Verkehrsanbindung der neuen Aussenstelle: Inter­city-Züge, S-Bahn, zwei Tram- und über ein Dutzend Buslinien. Und natürlich die Flüge. Wobei diese weniger wichtig seien. Denn das Unispital sei nicht auf reiche Ausländer aus, sagte Zünd. «Das ist nicht unser Auftrag.»

In der Branche wird der neue Spitalstandort kritisch kommentiert. Man fragt sich, wie das ­finanziell aufgehen kann, da die Tarife für ambulante Behand­lungen nicht kostendeckend sind. «Ausgerechnet ein defizitärer Bereich wird in die teuerste Liegenschaft verlegt», wundert sich ein Spitaldirektor.

Wie das Unispital rechnet, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass die Aussenstationen nicht so schnell wieder aufgehoben werden. Wahrscheinlich werden sie sogar definitiv bleiben. Denn im Zentrum hat man das Gebäudevolumen um 30 Prozent reduziert, um die Kritiker aus dem Quartier zu besänftigen. Das war nur möglich dank der Auslagerung nach Schlieren, Stettbach und Kloten.

Fazit: Der Verbleib im Zentrum Zürichs bringt paradoxerweise eine geografische Verzettelung. Und er wird teuer. Allein der Modulbau, ein Provisorium, kostete 100 Millionen Franken, und die Aussenstationen schlagen mit jährlich um die 10 Millionen Franken Miete zu Buche. Für die erste Bauetappe sind 600 Millionen budgetiert. Dazu kommen Dutzende Millionen für Sanierungen am Altbau, die nicht aufgeschoben werden können. Denn bis das neue Unispital steht, dauert es noch mindestens 20 Jahre.