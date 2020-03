Das Virus befällt das Standortmarketing

Es wird noch schlimmer kommen. Das ist auch bei der Standortmarketing-Organisation Greater Zurich Area (GZA) klar. Sie ist mit der Ansiedlung von ausländischen Unternehmen in der Wirtschaftsregion Zürich beauftragt, welche die halbe Deutschschweiz umfasst und neuerdings auch das Tessin.

Gemäss einer am Dienstag versandten Mitteilung sind im letzten Jahr 103 Firmen in den 9 Kantonen des Wirtschaftsraums angesiedelt worden. Das sind 21 weniger als im Vorjahr. Insgesamt haben sie aber 651 Arbeitsplätze geschaffen, was wiederum ein Drittel mehr ist als im Vorjahr. Auch die Wachstumspläne der Neuansiedlungen sind grösser als jene der im Jahr 2018 zugezogenen Firmen: In den 5-Jahres-Plänen sind fast 1700 zusätzliche Stellen vorgesehen.

Gleichwohl betont die GZA, dass die Direktinvestitionen erneut zurückgegangen sind, womit sich ein Trend seit 2016 fortgesetzt hat. Auch der Ausblick der GZA ist wenig ermutigend: «Die Corona-Epidemie dürfte den Rückgang von Investitionsprojekten verstärken.» Zudem sei die Akquisitionstätigkeit gegenwärtig schwierig, da wichtige internationale Messen abgesagt und die Reisemöglichkeiten stark eingeschränkt sind.

Umstrittener Beitrag

Der Betrieb der Standortmarketing-Organisation GZA wird durch Mitgliederbeiträge der angeschlossenen Kantone und der Städte finanziert. Den mit Abstand grössten Teil steuert der bevölkerungsreiche Kanton Zürich bei. Derzeit steht im Kantonsrat die Bewilligung der Beiträge für die nächsten vier Jahre an.

Eine Mehrheit des Rats ist zwar für die Verlängerung des Mandats und die Bewilligung des 8,4-Millionen-Franken-Kredits. Doch die Zahlungen sind umstritten. Grüne und Alternative wollen sie ganz streichen, und die Sozialdemokraten verlangen eine Koppelung des Kredits an den Ansiedlungserfolg im Kanton Zürich. Der Verdacht: Verhältnismässig viele Ansiedlungen finden in den steuergünstigen Kantonen Zug und Schwyz statt, die viel weniger an den Betrieb der Stiftung GZA beisteuern.

Standorte werden nicht veröffentlicht

Ob dies tatsächlich zutrifft, ist unklar. Die GZA will die Standorte der neuen Firmen nicht bekannt geben («gehört nicht zu unserem Auftrag») und verweist auf die kantonalen Standortförderungen. Das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Zürich teilt mit, die vom Kanton begleiteten Ansiedlungen würden hauptsächlich in der Stadt Zürich oder in der Flughafenregion stattfinden. Das ist jedoch nur ein Bruchteil der tatsächlich von der GZA geförderten Zuzüge. Genau Zahlen will das AWA aus Datenschutzgründen nicht herausgeben und verweist Ihrerseits wieder auf die GZA. Wann die Debatte um den GZA-Kredit stattfindet, ist derzeit ungewiss. Grund: Das Corona-Virus.