«Das ist nicht mehr als eine lächerliche Verzögerung»

Patrick Frey, wie alt sind Sie?

Ich werde morgen 70.

Und wie alt sind Sie heute?

67.

Weshalb dieser Sprung?

Irgendwann in den 80er-Jahren las ich ein wunderbares Zitat eines Hollywood-Schauspielers, dessen Namen ich vergessen habe. So ein 50er-Jahre-Star …

… an dessen Namen Sie sich schon mit 67 nicht mehr ­erinnern können?

Genau. Der wurde nach seinem Alter gefragt, und er antwortete, sein Alter sei etwas, das er nicht einmal mehr seiner Mutter verrate. Das fand ich eine geniale Antwort. Wegen diesem Schauspieler, der total beschissen hat bei seinem Alter, bin ich auf die Idee gekommen.

Beim Alter zu bescheissen ist vor allem eitel.

Nein. Die Frage nach dem Alter habe ich immer schon als intime und als klassifizierende Frage empfunden. So intim wie eine Frage nach sexuellen Gewohnheiten. Im «Blick» steht hinter dem Namen immer das Alter in Klammern. Das ist diskriminierend, ich empfand das als Altersdiskriminierung.

Weshalb?

Die Aussage ist die: Jemand ist entweder zu jung für etwas, oder zu alt. Sie ist erst so alt und der schon so alt. Er kann das nicht mehr und sie dies noch nicht.

Auf Wikipedia steht also seit je Ihr falscher Jahrgang?

Ich war da schon konsequent. Früher gab es in der «Schweizer Illustrierten» die «Indiskreten Fragen». Hand aufs Herz: Waren Sie schon mal bei einer Prostituierten? Und ich so: Ja, aber die Hand war woanders. Da hab ich sogar den Ausweis manipuliert, weil zu den Fragen immer ein Foto des Ausweises gehörte. So weit bin ich gegangen.

Wie anstrengend ist es, ­dreissig Jahre lang eine Lüge zu leben?

Es gibt schlimmere Lebenslügen.

Wirklich?

Ich musste jeweils aufpassen, wenn mir gratuliert wurde. Zwei Jahre zu spät zu meinem runden Geburtstag. Peinlich war es mir bei Freunden, die sagten, «also Patrick, bitte!».

Also ist es doch ein bisschen peinlich, nicht zu seinem Alter zu stehen?

Ja, absolut. Zu meiner Verteidigung: Ich habe immer unterschieden zwischen dem inneren Zirkel, der das natürlich wusste, und dem, was wirklich publik ist. Viele Leute wussten es – aber es macht doch einen Unterschied, wenn es im «Blick» in der Klammer steht. Und dann wollte ich, wie jemand witzigerweise erwähnt hat, wohl einfach nie in meinem Leben ein 68er sein. Deshalb bin ich jetzt 70.

Hatten Sie einen Plan, wie Sie die Sache auflösen?

Nein, keinen Plan. Im Alter… nun, man muss schon schauen, dass man einige Sachen bereinigt.

Zum Beispiel das Alter.

Zum Beispiel das Alter, genau, das ist so eine Sache, die man ­bereinigen sollte. Ich habe auch keine Hemmungen, mir ist es egal, ich fand, jetzt wird es mir zu blöde.

Wann begann Sie die Sache derart zu beschäftigen, dass Sie sie bereinigen wollten?

Um die AHV herum. Die kam so früh für mich, logischerweise schob ich sie maximal hinaus. Aber es hat eine wahnsinnige Symbolkraft, wenn die AHV kommt.

Fühlte sich 1951 denn richtig an?

Ja, es war absolut richtig. Es ist auch Schall und Rauch, das Alter. Wie alt bin ich wirklich? Die Leute schätzen mich sowieso jünger ein, als ich wirklich bin.

Aber sicher nur am Telefon.

Nein, nicht nur am Telefon, ich schwöre es. Ich habe Energie … Letzthin habe ich den Film «The Last Laugh» mit Richard Dreyfuss gesehen. Er spielt einen alten Comedian, der im Altersheim seinen früheren Manager trifft, das sind wirklich alte Mannli, und sie beschliessen: Wir gehen ein letztes Mal auf Tournee. Die sind so um die 70, ich sass im Kino und dachte: Die sind uralt. So viel älter als ich.

Sie sind der Meinung, man sollte auch Männer nicht nach dem Alter fragen?

Absolut. Und wie! Das ist ein Teil der Emanzipation der Männer. Eine nicht toxische Männlichkeit kann sehr wohl zu ihrem Alter so stehen, indem sie sagt: Nein, das verrate ich nicht. Ich fühle mich jünger. Ich bin ziemlich sicher, dass das ziemlich viele Männer auch machen.

Gut, aber man kann ja kaum etwas Blöderes sagen als: Man ist so alt, wie man sich fühlt.

Das ist doof, weil einem das Gefühl kein Alter angibt. Wenn dir jeden Tag etwas wehtut, dann fühlst du dich nicht alt, sondern schlecht. Aber mir tut nichts weh. Nur das Gedächtnis wird schlechter. Es war aber eigentlich immer schon schlecht.

Und doch haben Sie das Gefühl, die anderen 70-Jährigen seien älter als Sie.

Ich denke mir oft, wenn ich das Alter von jemandem erfahre: Wirklich? Erst? Das Umgekehrte gibt es natürlich auch.

Was machen Sie, um weiterhin auszusehen wie ein zwei Jahre jüngerer Mann?

Man muss unterscheiden: Welche Männer färben sich die Haare, und welche nicht. Das ist schon auch eine Kategorie, ob man jünger aussieht, oder jünger aussehen will. Lächerlicher oder weniger lächerlich. Ein alter Kollege von mir färbt die Haare. Und das sieht nicht gut aus.

Einerseits sagt man, der ­Jugendlichkeit nachzurennen, sei peinlich. Ganz entziehen kann man sich dem aber nicht. Immerhin vergleichen Sie sich stetig und ordnen sich ein.

Aber schauen Sie: Es ist eine Frage der Intelligenz. Man muss einfach wissen, woran es liegt, dass die Leute dich jünger einschätzen. Und nein, es ist nicht, weil man Röhrlihose trägt.

Was haben Hosen mit dem Alter zu tun?

Ich hatte vor sieben, acht Jahren eine Phase, in der ich relativ enge Hosen getragen habe. Irgendwann dachte ich, hmmmm, geht nicht, das beginnt, komisch auszusehen. Es braucht das Gespür, was stimmt für dich – sonst ist es scheisse. Mit dem Hoodie muss man auch einmal aufhören. Vielleicht wirkt man einen Moment lang jünger. Dann aber vor allem angestrengt.

Wann war es ­anstrengend, zwei Jahre jünger zu sein?

Es gab eigentlich keine anstrengende Zeit. Denn was sind zwei Jahre? Ich nahm ja bewusst nicht fünf. Zwei Jahre … das ist eigentlich nicht mehr als eine lächerliche Verzögerung.

Wie werden die Leute auf Ihr Outing reagieren?

Ich hoffe, positiv.

Und nicht mitleidig …

Alle sollen kommen und sagen: «Hey, Patrick, das ist ja unglaublich, du siehst wirklich nicht wie 70 aus, ich hätte das niiiie gedacht, dass du 70 bist.»

Jetzt dreht sich alles um. Im Sinn von: «Wusstest du eigentlich, dass ich 70 bin?»

Stimmt. Jetzt kann ich nochmals einige Jahre damit punkten, dass ich schon so alt bin.

Wie alt ist eigentlich Ihr Hund?

35-jährig, wenn man von Hunde- in Menschenjahre umrechnet. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich im Alter meines Hundes älter fühlte, als ich es jetzt tue. Es schwankt total, wie man sich fühlt.

Weshalb ist uns das Alter so wichtig?

Ich weiss es nicht. Eines ist sicher die Formel: Alter gleich Erfahrung. Und irgendwann ist es die Sterblichkeit. Das geht schon tief. Mag ja sein, dass 70 das neue 50 ist – es ist einfach näher am Tod. Man misst immer diese Zeit. Neulich dachte ich darüber nach, in welchem Alter meine Grosseltern gestorben sind. Das beginnt vielleicht mit 60: die Perspektive auf das Ende hin.

(Tages-Anzeiger)