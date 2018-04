Das lukrative Geschäft mit den Diplomen

«Es ist schlimm genug, dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.»

Dichter Johann Wolfgang von Goethe, von dem die Worte stammen, würde es heute nicht besser ergehen. Im Gegenteil: Lebenslanges Lernen hat Hochkonjunktur. Wer sich nicht weiterbildet, verliert den Anschluss, schlimmstenfalls die Stelle. Vertreter aus Wirtschaft und Bildung betonen mit grossem Eifer den Wert der Weiterbildung. «Das Wissen veraltet immer schneller», sagte etwa ETH-Präsident Lino Guzella kürzlich an einer Medienkonferenz.

Guzella stellte dabei die «School for Continuing Education» vor. Damit ergänzt die ETH ihr bisheriges Angebot um rund 20 Studiengänge, darunter eine Ausbildung in Cybersicherheit. «Wir versuchen, dem Land zu dienen», sagte Guzella. Die betonte Selbstlosigkeit ist an ein gutes Geschäft geknüpft: Die Hochschule investiert in einen Wachstumsmarkt. Einen, der nur noch schwer zu überschauen ist.

Der Markt ist stark weitergewachsen

Rund 3000 Schulen und 60'000 Lehrerinnen und Lehrer sind mittlerweile Teil der boomenden Weiterbildungsindustrie. 5,3 Milliarden Franken sollen sie jährlich umsetzen – das ist so viel, wie Schweizer Pharmaunternehmen mit dem Verkauf von Medikamenten generieren. Die Zahl ist allerdings eine Schätzung aus dem Jahr 2007 von Bildungsökonomen, basierend auf Zahlen des Bundesamts für Statistik. Seither gab es keine neue Erhebung, doch der Markt ist stark weitergewachsen.

Das zeigt sich etwa im Kanton Zürich – dem schweizweit grössten Bildungsstandort. Vor allem die Hochschulen verkaufen ihr Wissen immer erfolgreicher an Erwachsene. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ist der mit Abstand grösste Anbieter. Rund 800 Kurse stehen bei der Fachhochschule zur Auswahl. Über 250 davon sind Studiengänge mit eidgenössisch anerkannten Titeln: etwa Master of Advanced Studies (MAS) oder Certificate of Advanced Studies (CAS).

«Von hervorragend bis Schrott»

35 Millionen Franken Jahresumsatz hat die Fachhochschule zuletzt mit dem Wissensverkauf erwirtschaft. Das entspricht einem Anstieg von einem Drittel in nur drei Jahren. «Mit der wachsenden Weiterbildungsbereitschaft der Bevölkerung steigt auch das Angebot», sagt ZHAW-Sprecherin Franziska Egli Signer. Der Umsatz bei der Universität Zürich (18 Millionen Fr.) und der ETH (4,2 Millionen) ist zwar kleiner, doch der Ausbau des Angebots ähnlich hoch. Zu den Profiteuren gehören auch die Lehrkräfte: «Die Bezahlung ist gut, der Aufwand hält sich in Grenzen», sagt ein Gastprofessor einer Zürcher Hochschule, der nicht namentlich genannt werden will. 1000 Franken für ein zweistündiges Modul sei mehr als ein lukrativer Nebenverdienst.

Ökonom Rudolf Strahm, bis 2015 Präsident des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung, begrüsst die Weiterbildungsoffensive grundsätzlich, warnt aber: «Bei vielen Firmen herrscht eine Art blinde Titelmanie.» Zunächst sei es in erster Linie ein gutes Geschäft für die Kursanbieter. Im Organisations- und Managementbereich etwa herrsche aber «ein fürchterlicher Wildwuchs von Diplomen und Abschlüssen unterschiedlichster Qualität». Die Qualität der Studiengänge reiche von «hervorragend bis Schrott» – bei privaten wie öffentlichen Institutionen.

Als 2017 das Eidgenössische Weiterbildungsgesetz in Kraft trat, beschleunigte es das Wachstum. Das Gesetz ­verpflichtet die Hochschulen, Weiter­bildungen anzubieten. Gleichzeitig schreibt es vor, dass die Angebote selbsttragend sein sollen, sprich keine Quer­finanzierung stattfindet. Mit dieser Massnahme soll verhindert werden, dass Hochschulen durch öffentliche Gelder einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Privaten besitzen.

Mehr Konkurrenz

Paradoxerweise bewirkt das Gesetz manchmal das Gegenteil. Weil sich die Hochschulangebote selber finanzieren müssen, werden vor allem gewinnversprechende Kurse angeboten – so wie es auch Privatschulen tun. Es kommt zu einer verstärkten Konkurrenzsituation.

Und es kommt zu Doppelspurigkeiten. Ein Beispiel: Die private Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) bietet einen berufsbegleitenden MAS in Business Analyses. Kostenpunkt: 36'700 bis 39'900 Franken für mindestens zwei Jahre berufsbegleitende Ausbildung. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat einen identischen Studiengang im Angebot. Die Kosten sind mit 31'000 Franken deutlich tiefer.

FDP überlegt sich Vorstoss

«Die Inhalte werden in vergleichbarer Qualität im Grossraum Zürich mehrfach angeboten», sagt FDP-Kantonsrat Thomas Vogel. Hochschulen sollten nicht private Anbieter konkurrenzieren, sondern jene Angebote fördern, die vom Privatmarkt nicht abgedeckt werden, findet er. Etwa dringende Umschulungen für Leute, denen ansonsten die Arbeits­losigkeit drohe. «Da sehe ich ein Unterangebot», sagt Vogel.

Vogel hat den Eindruck, dass Weiterbildungen gerade von Fachhochschulen «unkoordiniert» angeboten würden. Bereits 2015 gelangten Vogel und zwei Parteikollegen mit einer Anfrage an den Regierungsrat: Sie wollten wissen, wie der Kanton das wachsende Angebot zu koordinieren gedenke. Die damalige Antwort befriedigte die Politiker nicht. Nun findet Vogel, dass es nicht besser geworden sei. Die FDP plant nun weitere Schritte, um gegen den «Wildwuchs» vorzugehen – etwa mittels eines Vorstosses.

Zürcher Privatschulen spüren derweil die öffentliche Konkurrenz: «Der Wettbewerb hat in den letzten Jahren massiv zugenommen», sagt Claudia ­Zürcher, Direktorin der Akad Business. Annette Fehr, Geschäftsleiterin der IT-Weiterbildungsschule Microwin, merkt einen deutlichen Nachfragerückgang in gewissen Kursen. Sie ortet einen Wett­bewerbsnachteil gegenüber staatlichen Anbietern, die ihre Angebote mithilfe öffentlicher Gelder aufbauen können. «Es ist sehr schade, dass Private keine Chance auf Subventionen haben.» Die Negativauswirkungen seien spürbar – etwa beim Erhalt der Studiengangslizenzen: «Da sind staatliche Bildungsanbieter klar im Vorteil», sagt Fehr.

«Die privaten Anbieter sind teils unter starkem Konkurrenzdruck», bestätigt Bernhard Grämiger, Direktor des Schweizerischen Verbands für Weiterbildung (SVEB). Das betreffe vor allem den tertiären Sektor, der sich an ehemalige Hochschulabgänger und -abgängerinnen richtet. Der SVEB sieht dies allerdings positiv: «Ein wettbewerbsorientierter Markt ist dynamisch und führt zu höherer Qualität», sagt Grämiger.

ETH als positives Beispiel

Bildungsexperte Strahm möchte hingegen die bildungswillige Bevölkerung besser schützen und mehr Transparenz schaffen: «Der Kunde bezahlt viel Geld, ohne dass er davon einen garantierten Profit hat.» Gewisse Arbeitgeber würden Weiterbildungsangebote an Hochschulen zu Recht kritisch beurteilen. Sie wüssten etwa nicht, ob die Kurse genügend praxisnah seien. «Es braucht eine engere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsverbänden und Kursanbietern.» Diesbezüglich sei das neue Angebot der ETH, das in Zusammenarbeit mit dem Industrieverband Swissmem entstand, ein richtiger Schritt.

Strahm schlägt eine externe Qualitätskontrolle der verschiedenen Angebote vor. Das könne im Weiterbildungsdschungel mehr Orientierung schaffen – zum Beispiel mithilfe eines anerkannten Bewertungssystems. Diese Kontrollaufgabe könne, müsse aber nicht zwingend staatlich sein, sagt Strahm. Sie könne auch von einem privaten Qualitätssicherungs-Institut übernommen werden.

(Tages-Anzeiger)