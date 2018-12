Demente Frau in Zürcher Pflegezentrum mit Föhn verletzt

Es geschah kurz vor Abschluss seiner Lehre zum Fachmann Gesundheit. Doch anstatt sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten, sass der heute 27-jährige Luzerner elf Wochen in Untersuchungshaft. Er verlor seinen Ausbildungsplatz und fand seither – fünfeinhalb Jahre nach dem Vorfall in einem Zürcher Unterländer Pflegezentrum – keine reguläre Anstellung mehr. Er muss von Sozialhilfe und monatlich 300 Franken leben, die er als Praktikant in einer Anlauf- und Beratungsstelle erhält.

Vor dem Obergericht erhoffte er sich am Montag nicht nur endlich ein Ende des aufgrund der langen Dauer kaum mehr nachvollziehbaren Verfahrens. Er wollte auch von einem Vorwurf freigesprochen werden, den er von Anfang an vehement bestritten hat.

Im März 2013 soll er, so der Vorwurf, einer schwerstdementen und hoch pflegebedürftigen Patientin nach dem Duschen einen «sehr heissen Gegenstand, mutmasslich einen Haarföhn» an die Innenseite des Oberschenkels gehalten und dadurch eine 6 mal 5 Zentimeter grosse Brandverletzung verursacht haben.

Reiner Indizienprozess

Vor dem Obergericht schwieg der Luzerner zu den Vorwürfen, wie bereits vor dem Bezirksgericht Bülach, das ihn im März dieses Jahres zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 30 Franken verurteilt hatte. Sein Anwalt verlangte erneut einen Freispruch.

Es fehle der ultimative Beweis, und die Indizien reichten nicht aus, um die Zweifel an der Täterschaft seines Mandanten zu beseitigen. Es gebe drei gleichwertige Theorien, wie die Verletzung entstanden sein könnte, sagte der Anwalt. Mit anderen Worten: Es handle sich um einen klaren Fall, den Grundsatz «in dubio pro reo» (im Zweifel für den Angeklagten) anzuwenden.

Neben der Verbrennung sei auch eine Verbrühung möglich. Die Frau habe schon früher heisse Getränke verschüttet. Ebenso möglich sei eine allergische Reaktion auf spezielle Pflaster, mit denen Schürfwunden behandelt werden. Von der Frau sei bekannt gewesen, dass sie sich immer wieder stark kratze. «Guten Gewissens», so der Verteidiger, «können wir uns für keine Theorie entscheiden.»

Den Wunsch des Beschuldigten, den Gerichtssaal mit weisser Weste zu verlassen, erfüllte das Obergericht nicht. Es bestätigte das bezirksgerichtliche Urteil in allen Punkten. Die Verletzung sei zu einem Zeitpunkt entstanden, zu welchem der 27-Jährige die Frau duschte und pflegte. Eine Verbrühung könne ausgeschlossen werden, weil sonst die Hosen der Frau entsprechende Spuren hätten aufweisen müssen. Laut Gutachten deute auch die Form der Verletzung darauf hin, dass die Frau mit einem heissen Gegenstand in Berührung gekommen sei.

Das Urteil des Obergerichts kann noch beim Bundesgericht angefochten werden. (Tages-Anzeiger)